¿Cuál va a ser el futuro de los festivales al parque en Bogotá?

Bogotá, sin duda, es la ciudad de los festivales. Sus parques y sus calles han sido testigos de más de 25 años de historia musical y artística, que la han convertido en el epicentro de los mejores conciertos en las últimas décadas, a tal punto que solo el año pasado los festivales al parque reunieron a 477.673 asistentes.



Sin embargo, este año, en el que la pandemia del covid-19 detuvo casi por completo al mundo y obligó a cancelar todos los eventos multitudinarios en Colombia, la escena cultural se reinventa para gritar que los altavoces musicales y artísticos de la ciudad resonarán más alto que nunca.

Y es que aunque el futuro es incierto y el sector cultural ha sido uno de los más afectados por la crisis, el Idartes está trabajando para que la escena artística en Bogotá no muera por la pandemia. Por esta razón, y con el objetivo de seguir escribiendo la historia de la música en la ciudad, los tradicionales festivales al parque en su edición 2020 quedan suspendidos y serán reemplazados por un espacio digital, convergente y gratuito.



(Le puede interesar: La lucha de los Mariachis de La Playa para no apagar su voz)

Los conciertos se trasladarán a una plataforma que le dará vida a Festivales al Parque en Línea, un evento de ocho jornadas con más de 20 conciertos en línea, en los cuales los artistas nacionales serán protagonistas, y a los que el público podrá acceder, ya no de manera presencial en los parques, sino desde sus casas, a través de www.idartesencasa.gov.co. Se trata de una propuesta audiovisual pregrabada, hecha específicamente para estos eventos con los que el Distrito espera conectar a un millón de personas en torno a la escena artística bogotana.



Serán cinco fechas: 27 de junio, 15, 16 y 17 de agosto y 12 de septiembre, en las que, además de los conciertos, se conmemorarán los 25 años de Jazz al Parque, que solo en 2019 convocó a 35.652 asistentes. Esta vez habrá una programación especial alrededor de este género musical.



(Además: Bogotá seguirá en cuarentena hasta el 15 de junio)



Estos conciertos no corresponden específicamente a los géneros de los festivales al parque suspendidos (rock, salsa, jazz, hip hop y música colombiana), sino que serán jornadas enfocadas a resaltar los artistas locales y nacionales.La adaptación a la nueva normalidad virtual también será para el Festival de Teatro y el Festival de la Danza.

(Le puede interesar: Así capturaron a quien habría matado a enfermera por robarle la bici)

Cabe mencionar que aunque la noticia es positiva, pues tal y como afirma Catalina Valencia, coreógrafa y gestora cultural, directora del Idartes, “los festivales de Bogotá no se van a acabar sino que, por ahora, se van a reinventar”, el impacto de no hacerlos va más allá de la pérdida del espacio cultural, pues aunque, como reconoce la misma Valencia, alrededor de estos eventos tradicionales se han movido cientos de emprendimientos artísticos bogotanos.



Hay que decir que la ciudad no cuenta con un censo actualizado de artistas, lo que ha dificultado establecer exactamente el número de personas afectadas por esta crisis, situación que puso en alerta al Idartes, instituto que ya está preparando un censo en la capital del país.

Los festivales en Bogotá no

van a acabarse, este año no se van a realizar presencialmente, pero ya estamos trabajando en las siguientes ediciones FACEBOOK

TWITTER

Pero la reinvención no es solamente de los festivales, la emergencia obligó a transformar también todos los espacios de intervención y creación cultural. En palabras de Valencia, “el Idartes estaba en mora de modernizarse, la crisis se convirtió en una oportunidad para repensar los espacios artísticos de la ciudad desde la convergencia digital”, puntualizó.



Además, en medio de la emergencia sanitaria, la escena artística de la ciudad también se va a reinventar en función de la salud mental de los bogotanos. “Identificamos que la virtualidad y la cuarentena están dejando agotada a la ciudadanía, por eso, el otro año vamos a enfocar todos los esfuerzos para volver a los parques, porque, finalmente, nuestros festivales son un espacio de compartir humano”, explicó Valencia.

(Lea también: La conmovedora historia detrás del vuelo que repatrió 366 colombianos).

Festival de Verano

La pandemia no solo afectó a los icónicos eventos al parque, el Festival de Verano, la fiesta más grande de la ciudad que reúne a cerca de 2 millones de personas, también tuvo que ser cancelado.



De acuerdo con Blanca Inés Durán, directora del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD), esta festividad se transformará en pequeños eventos en las localidades que conectarán, a través de las redes sociales, a toda la ciudad. “También estamos pensando en hacer competencias virtuales”, agregó Durán.

¿Qué pasará con los recursos?

Según cifras del Idartes, la inversión en la producción y logística de los festivales al parque tiene un costo cercano a los $ 3.000 millones; sin embargo, este año el dinero tendrá otro fin. De acuerdo con la directora de la entidad, estos recursos serán destinados a apoyar a cientos de artistas bogotanos que han perdido sus ingresos en medio de la crisis.



En total serán $ 2.147 millones que beneficiarán a los distintos agentes del sector. Esta inversión estará divida en varios rubros: $231 millones para becas, premios y pasantías; $ 416 millones para acompañar procesos de artistas y gestores culturales en las localidades; $ 500 millones para implementación de proyectos creativos y colaborativos; $ 400 millones para el Proyecto Reto, enfocado en la reactivación del sector; $ 500 millones para la realización de los Festivales al Parque en Línea y $100 millones para la celebración digital del aniversario número 25 de Jazz al Parque.

Tres preguntas a Catalina valencia, directora de Idartes

¿Cómo se van a reactivar los festivales?

Lo primero es que esperamos poder hacerlos el año entrante, ese es el primer sueño, el primer propósito. Lo segundo, es que estamos avanzando en los protocolos para estar en el espacio público, hemos pensado en activar pequeños circuitos y redes alrededor de la música para ayudar a los artistas y acercar a la ciudadanía con el sector. Esto ha sido un desafío, estamos preparando lo que viene para el año entrante, en el 2021 Idartes cumple 10 años y esta vez queremos tener espacios de reflexión sobre el arte y la cultura en tiempos de pandemia, la modernización, además llegó el momento de ponernos al día con las deudas históricas con el sector.

Catalina Valencia Tobón, directora Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Foto: Carlos Lema - Idartes.

¿Qué mensaje les da a los artistas en medio de la crisis?

Aquí el mensaje es de empatía total, en Colombia ser artista no es fácil, desde el Idartes estamos sacando muchos estímulos, y estamos trabajando en un ejercicio de diálogo con el sector para conocer sus angustias, sus preocupaciones, esto nos motivó y vamos a sacar una convocatoria para los lugares de la ciudad que son espacios culturales independientes y que están en peligro por la crisis, les quiero decir que estamos en sintonía con los artistas, no solo en la música, sino en la danza, en el teatro, en el arte, y la invitación es para conectarnos, la crisis nos afectó a todos y en función de salir de ella tenemos que trabajar juntos.

¿Qué viene después de esta contingencia?

Estamos trabajando en repensar el sector para movernos a lo digital, la pandemia cambió todas las formas en las que nos encontrábamos, hay que empezar a pensar estrategias y formatos nuevos, y, por supuesto, tenemos que conectarnos con los espacios independientes de las artes, ellos son fundamentales.

ANA MARÍA MONTOYA Z.

anamon@eltiempo.com

Redacción BOGOTÁ