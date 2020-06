Lo que dice la Alcaldía sobre polémica por 'app' Bogotá Cuidadora

Con la puesta en marcha de una nueva fase de la cuarentena en la ciudad, el Distrito lanzó la aplicación Bogotá Cuidadora, que también funciona como una página web, cuyo principal objetivo es controlar la reapertura gradual en la ciudad. Sin embargo, la ‘app’ ha generado polémica entre los ciudadanos por la incertidumbre del manejo de los datos que quedarán registrados en la plataforma.

La polémica

El lanzamiento de esta nueva apuesta del Distrito dejó intranquilos a los ciudadanos, sobretodo por el espacio de ‘Registro de movilidad segura’, que funciona como una encuesta en línea, en la cual la persona debe responder 15 preguntas sobre su identificación, teléfono y dirección de contacto, motivo por el que debe salir de la vivienda, destino, forma de transporte y horario en el que se va a movilizar, y son precisamente estos datos los que más causan inquietud en la población.



(Le puede interesar: Las preguntas que debe responder para salir en cuarentena en Bogotá)



El registro tiene el objetivo de que las autoridades de Policía y de salud puedan verificar que la persona que está en la calle se encuentra habilitada para salir, pues dentro de las preguntas del formulario debe elegir dentro de 45 opciones el motivo de su salida.

Y eso sí, en caso de no estar inscrito, según William Mendieta, secretario jurídico del Distrito, las autoridades pueden imponerle una sanción, aunque por el momento, serán amonestaciones pedagógicas.



Es importante que tenga en cuenta que el registro solo lo debe hacer una vez, pues, según la Administración, el objetivo es poder hacer control epidemiológico más efectivo, y no se tendrá que imprimir o descargar ningún certificado, ya que los datos quedan en línea.



Y aunque hay confusión por la obligatoriedad del registro, de acuerdo al parágrafo 1 del artículo 2 del decreto 131 expedido por la Alcaldía, "Todas las personas que desarrollen las actividades antes mencionadas deberán estar acreditadas o identificadas en el registro de movilidad segura en la plataforma www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora".



Hay que decir que la controversia está precisamente en el uso que la Administración le puede dar a esa información. Aunque algunos ciudadanos, temen que esto se puede convertir en una violación a la privacidad, la Alcaldesa aseguró que cumplen con la ley de habeas data.

Ojo con políticas de recolección de datos en tiempos de pandemia. ¿Qué manejo le va a dar a esos datos el gobierno de Bogotá, por ejemplo? ¿Como va a blindar esa recolección para que esas bases de datos no se utilicen de manera indebida? — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 2, 2020

La aplicación

‘Bogotá cuidadora’ tiene cinco opciones en las que los ciudadanos no solo podrán registrarse en el formulario de movilidad segura. Además de ese espacio la ‘app’ incluye cuatro secciones más.



Una de ellas es ‘Necesito apoyo’, en donde las personas se pueden registrar para solicitar ayuda de diversos tipos, en esta sección el formulario que deben llenar quienes quieran acceder a este servicio tiene doce preguntas que incluyen la localidad de residencia, la dirección de la vivienda y el estrato de la misma.

(Además: Comienza junio y así va el coronavirus en Bogotá y Cundinamarca)

En este canal los ciudadanos pueden encontrar información sobre las diferentes líneas de ayuda que habilitó el Distrito en medio de la pandemia.



Luego está el botón ‘Reportar estado de salud’, que es un espacio para que las personas puedan informar sobre los síntomas que presentan, y, al igual que en la opción anterior hay que responder algunas preguntas, entre ellas sí ha recibido o no un mensaje de alerta por haber podido estar en contacto estrecho con una persona que tiene coronavirus.



Además, los ciudadanos encontrar un canal que se llama ‘COVID-19 a mi alrededor’ que se conecta con la red de datos del coronavirus del Distrito, en donde puede informarse sobre la epidemia en la ciudad.



Por último, está el botón ‘ofrezco ayuda’, que en este caso se conecta con la plataforma ‘Bogotá Solidaria en Casa’ para que quien desee hacer una donación pueda hacerlo.



Hay que decir que la Alcaldía también ha dicho que el registro se utilizará para poder contactar a los ciudadanos que hayan podido estar en contacto estrecho con un paciente positivo para covid-19 y hacer testeo y monitoreo que prevenga el contagio masivo.

¿Qué dice el Distrito?

Ante las dudas ciudadanas, William Mendieta, secretario jurídico del Distrito, y Felipe Guzmán, alto consejero distrital TIC, aseguraron, en una transmisión en vivo por Facebook que esta página está regulada por el Mintic y que cumple con toda la normativa de habeas data.



Mendieta afirmó que "toda la información la va a manejar la Alta Consejería para las TIC, que es la que va a tener los protocolos de seguridad para el manejo de la información y además, va a tener todos los requisitos que nos pide la ley de habeas data y todo los requerimientos de la ley de protección y siempre con el permiso de las personas, y cuidándonos de no preguntar más allá de lo que debemos preguntar".

(Lea también: El futuro incierto de los 67 museos públicos y privados de Bogotá)

Por su parte, Guzmán dijo que “nosotros hemos tenido un enfoque de privacidad, casi que por diseño, donde todo dato que estamos solicitando efectivamente tiene una justificación clara respecto a su uso, y el único que tendrá acceso es aquel que lo usa bien sea para tomar las medidas respecto a movilidad o para hacer las verificaciones en el caso de las autoridades competentes, estos datos no son expuestos a ninguna otra persona para generar tranquilidad”.



Pero esta respuesta no dejó tranquilas a algunas personas, quienes manifiestan que el hecho de que información personal esté en línea las expone, incluso, a ataques cibernéticos y que además el manejo que las autoridades les puedan dar a esa información es inquietante.

Aquí la alcaldía, abusando de su poder por cuenta de la pandemia, manda por el retrete el derecho a la privacidad de los bogotanos. Absolutamente inaceptable pero tristemente, cada manifestación autoritaria que veo me sorprende menos. https://t.co/p6ZoiLTBiB — Sandra Borda (@sandraborda) June 2, 2020

La alcaldesa respondió en CityTV

¿Por qué se hizo?



Aquí estamos cumpliendo con un doble propósito. El primero es que el Gobierno Nacional nos puso una obligación específica a las autoridades locales de que nos aseguremos de que las personas en las actividades autorizadas tengan alguna identificación para hacerlo. Entonces creamos este registro de movilidad segura. Hay aplicación, plataforma y línea telefónica para cumplir con la obligación que nos puso el Gobierno Nacional.



Lo segundo es que esta información y monitoreo digital ha sido una de las razones por las que en Corea del Sur o Medellín se puede hacer mejor, porque tienen esa información y gestión de datos.



¿Cuántas veces debo llenarlo?



Solo una vez. Te preguntas qué actividad haces entre esas excepciones. Eso nos da información para organizar la movilidad de todos. Es una vez, no es por salir, sino por la actividad que ejerzas.

La app y plataforma https://t.co/Mx4hJnkUwJ no es una imposición. Es un instrumento de información para cuidado colectivo con las garantías de habeas data. Para pedir ayuda, para ofrecerla, para organizar la movilidad segura de todos según horarios y actividades.#bogotacuidadora https://t.co/C7swR07VAk — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 2, 2020

¿Por qué ahora?



Nos pusieron la obligación de verificar. Y entre más gente haya en calle, más vigilancia debemos tener. Tenemos la información de quién resulta positivo, podemos advertir, reportar y cuidar mejor.



¿Cómo garantizar la seguridad de la información?



No estamos pidiendo nada que no le des gratis a Facebook o a Google. Y aquí está protegida con habeas data, de manera que no se puede utilizar para nada distinto a los objetivos iniciales.



Hay quienes lo han tildado de autoritario...



Palo porque bogas, palo porque no bogas. Esta es la misma información que le das a Facebook y Google gratis . Entonces para Google y Facebook sí es libertad, ¿pero para control epidemiológico es autoritarismo? Pongámosle un poco de sentido común al cuidado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET