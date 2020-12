Claudia López invita a un aislamiento voluntario antes de Navidad

En lo que va corrido del mes de diciembre, el número de contagios y muertes en la capital del país ha ido incrementando. Situación que preocupa a los gremios médicos, los cuales consideran importante reforzar las medidas de cuidado y respetar los protocolos de seguridad, especialmente en los espacios comerciales, donde en los últimos días se ha evidenciado un aforo importante de personas.



De hecho, Bogotá es la región con más casos registrados de coronavirus, con un total de 405.649 contagios.



Frente al tema, la alcaldesa de Bogotá Claudia López habló con 'Noticias Caracol' y recalcó que es sumamente importante que los ciudadanos cumplan con el autocuidado y sigan los pasos de la estrategia DAR.



"Hay tres cosas concretas que debemos hacer. La primera, mantener el uso del tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento, la segunda; cualquier persona que detecte síntomas (...) debe aislarse inmediatamente, reportarse a su EPS y reportar a sus contactos. Esa es nuestra estrategia DAR: detecto síntomas, me aíslo y reporto", destacó la mandataria.



Además, como tercera medida, aconsejó que quienes van a reunirse con sus familiares deberían aislarse voluntariamente antes de la noche de Navidad.



"Cualquiera que quiera verse con sus papás o con sus abuelos debería aislarse ocho días antes del 24 de diciembre. Desde el próximo miércoles las personas que quieran estar en una reunión familiar pequeña, con ventilación, con tapabocas, en todo caso deberían estar asilándose para no poner en riesgo a sus mamás, a sus papás y a sus abuelos", recomendó López.



Finalmente, hizo énfasis en la importancia de la responsabilidad de cada capitalino, teniendo en cuenta que a la fecha Bogotá tiene 56 por ciento de ocupación de camas de cuidados intensivos.



"Si no tenemos estas tres medidas de autocuidado concretas ponemos en riesgo, no solamente al sistema hospitalario, sino que esta navidad no nos termine costando los papás y los abuelos. Así que desde el próximo miércoles, ocho días antes del 24 de diciembre, deberían empezar un aislamiento voluntario".



Asimismo, aseguró que siempre y cuando los ciudadanos cumplan con el autocuidado y el aislamiento voluntario no será necesario cerrar la ciudad o decretar nuevamente cuarentenas sectorizadas.



Tendencias EL TIEMPO