Con carta, alcaldesa pide a Duque más tiempo para activar la economía

"No podemos hacer un experimento con vidas humanas y que esto salga mal", dijo Luis Ernesto Gómez, el secretario de gobierno de Bogotá, refiriéndose a la carta que le envió la alcaldesa de Bogotá Claudia López al presidente Iván Duque para que considere aplazar la reactivación de la economía y que esta no se haga el próximo lunes 27 de abril como está previsto.



La solicitud, dijo, es para no perder el tiempo ganado y evitar exponer a todas estas familias a la covid-19, una enfermedad que se puede propagar en cuestión de días. "Queremos que el señor presidente comprenda nuestra situación y el riesgo que la medida representa", dijo Gómez.



López ha dicho que es un riesgo permitir que el sector de la manufactura y toda su cadena productiva salga a trabajar el próximo lunes al mismo tiempo que con el de la construcción. La tensión entre los mandatarios continúa.

Agregó que los más afectados van a ser aquellos ciudadanos que se mueven desde el sur y desde el occidente hasta el punto donde están sus trabajos, muchos hasta el norte de Bogotá en donde la mandataria dice que se exponen a ser contagiados. "Nos estaríamos anticipando al pico de la pandemia. Es mejor esperar hasta el 11 de mayo y que de a pocos vaya saliendo a trabajar el sector de la construcción".

López le ha dicho a EL TIEMPO en varias entrevistas que el problema radica en que colapse el sistema de salud y no haya suficientes Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) para atender a los pacientes más graves.

Respecto al sector de la manufactura, López dice que aún no hay nada que le garantice que las empresas ya estén preparadas con todas las normas de bioseguridad. Por eso pide que la puesta en marcha de cada sector se planee con al menos dos semanas de anticipación.

Por ahora, según la mandataria, no ha tenido respuesta a dicha carta y lo único que sabe es que hasta el domingo se darán a conocer los protocolos por parte del Gobierno Nacional.

