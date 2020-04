Cierre de 48 horas de Corabastos no significa desabastecimiento

Durante 48 horas, la principal central mayorista de abastos de Bogotá y el país cerrará sus puertas al público entre el 9 y 11 de abril. Sin embargo, esto no afectará el normal abastecimiento de la capital del país.

El cierre de Corabastos está programado entre las 4 p. m. del jueves y las 4 p. m. del sábado, y busca permitir el lavado y la desinfección de todas las áreas comunes, como medida preventiva por la pandemia del nuevo coronavirus que tiene al país en cuarentena desde el 25 de marzo.



Las bodegas no harán parte de esta labor de desinfección, por cuanto en ellas se encuentran almacenados productos y normalmente vienen siendo objeto de estrictas medidas de limpieza.



Mauricio Parra, gerente de Corabastos, recordó que tradicionalmente la central mayorista cierra sus puertas tres días al año, Navidad, Año Nuevo y Viernes Santo, y lo que se está haciendo es alargar un día más, que es de baja demanda. Por eso considera que el abastecimiento no se afectará.



En el mismo sentido se refirió la secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía, Carolina Durán, quien dijo que “todos los supermercados están surtidos, el producto está acopiado en las plazas de la ciudad y hay unos mercados campesinos que van a circular, por lo cual no tendría por qué haber ningún desabastecimiento”.

En los días de desinfección solo estarán operando en Corabastos las cuatro tanquetas que presta el Esmad para ayudar con esa operación y los vehículos del personal de aseo que participará en esta actividad.



La operación de desinfección se programó pensando en que fueran en días y horarios de bajo ingreso de público y vehículos. Los Viernes Santos, por ejemplo, tampoco abren las plazas y los almacenes de víveres, y los productores lo toman para descansar.



Y, tradicionalmente, el Sábado Santo no ha sido un día de mucha actividad en la central mayorista. Esta se retoma realmente a principios de la semana siguiente.



La idea, según Parra, es que desde las 4 de la tarde del sábado se reinicie la actividad de la central, y el domingo continúe normalmente. “Después de las 4 de la tarde del sábado la gente podrá llegar, porque estaremos en operación normalmente”, explica el gerente.

Los días de mayor actividad en marzo pasado, en cuanto a ingreso de alimentos, fueron martes, miércoles, jueves, viernes y sábados. En uno de esos días pueden llegar a la central entre 9 y 13 mil toneladas de alimentos y un promedio de 1.400 vehículos de carga al día.



La central de abastos considera que sus más de 5.300 empresarios mayoristas y minoristas tienen suficiente abastecimiento como para garantizar que no se presentará escasez en ninguno de los productos, incluso los de mayor demanda en esta época, como son los pescados de río, mar y criadero.



Es por eso que la central señala que está garantizada la oferta de estos. En efecto, la central tiene al menos 12 cavas especiales con capacidad para conservar más de 2.000 toneladas de pescado, volumen que se considera más que suficiente para atender la demanda de la capital durante un buen tiempo.



También, ya los comerciantes de este tipo de productos y de perecederos de la ciudad se están abasteciendo entre martes y miércoles para responder a la demanda de la Semana Mayor.



“Los tenderos han estado llevando más productos de lo normal para tener el stock en sus puntos de venta, eso garantiza que no habrá problemas de abastecimiento”, señaló la oficina de comunicaciones de la central.



En estos días, según la central de abastos, solo han presentado tendencia al alza el ajo rosado, el apio, el brócoli, la cebolla cabezona blanca, la habichuela, la remolacha, el lulo, el mango, la papa criolla y el plátano. Del resto se registra estabilidad de oferta y de precios.



Hay que destacar que desde el 26 de marzo pasado, acogiéndose a la necesidad de evitar las aglomeraciones de personas, Corabastos adoptó un esquema de ‘pico y cédula’ para el ingreso de comerciantes, trabajadores y compradores.



Así, los números de cédula terminados en par (0- 2-4 -6 y 8) pueden ingresar los días pares y los finalizados en impar (1-3-5-7-9), los días impares.

