Bogotanos, masivamente en supermercados ante simulacro de aislamiento

Cesar Melgarejo. EL TIEMPO

Otra de las medidas estrictas de la tienda es que la persona que acapare algún producto y no atienda al llamado será expulsado de la misma. "Hacemos un llamado a tener un consumo solidario y responsable. Le pedimos a la gente que no compre en exceso, que no lleve muchos enlatados", argumentó.