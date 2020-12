¿Qué tan expuestos estamos al contagio en una fiesta familiar?

Las alarmas están activadas. Los casos de covid-19 en Bogotá están creciendo y se vienen las fiestas de Navidad y fin de año, en las que tradicionalmente las familias se reúnen para celebrar. Los expertos en salud advierten que ese es el ambiente propicio para que los contagios sigan en ascenso.

“En los grupos de familiares donde hay contacto estrecho con sintomáticos y asintomáticos, casi 9 de cada 10 resultan positivos”, afirma Luis Jorge Hernández, médico experto en salud pública y profesor de la Universidad de los Andes, con base en los resultados de las pruebas PCR.



Hernández y la epidemióloga Andrea Ramírez, también de la Uniandes, explican por qué las reuniones con familiares pueden ser un factor de riesgo y cómo evitar las aglomeraciones en esta época.



¿Por qué las reuniones familiares son un factor de riesgo de contagio?



AR: Las personas pueden salir a la calle y al regresar a sus casas se relajan, no se lavan las manos, no usan tapabocas y no hacen desinfección de superficies. Ese miembro que no está tomando las medidas de bioseguridad es un factor muy importante para que las familias queden vulnerables y se puedan contagiar.



¿Qué muestran las pruebas en términos de las reuniones familiares?



LJH: Cuando hay más de una persona, eso es un aglomerado. Y la familia es nuestro aglomerado más cercano. ¿Qué se ha visto en las mediciones de la Secretaría de Salud? La positividad de los aglomerados, cuando se han presentado casos de covid, ha llegado hasta el 80,7 por ciento, o sea, casi 9 de 10 se han contaminado. Es más alto que una persona del aseo, de seguridad, de transporte o informales o albergues. Entonces, cero reuniones en Navidad y en Año Nuevo.

¿Cómo hacer reuniones sin riesgo de contagio?



AR: En Colombia estamos en una temporada de lluvias muy fuertes y una recomendación es ser creativos y buscar una celebración más segura en espacios ventilados, abiertos, donde podamos mantener la distancia y no estemos aglomerados. Otra cosa es que uno puede crear una especie de burbuja navideña. No vamos a poder hacer reuniones multitudinarias, pero uno ya sabe cuáles son sus familiares más cercanos con los que quiere pasar la Navidad. Lo ideal son grupos menores de 10 personas. Uno puede decirles que se cuiden una o dos semanas antes. Se trata de evitar frecuentar a otras personas que están por fuera de ese grupo, tener mucho cuidado en lugares aglomerados y solo hacer las actividades necesarias, para que en el momento que compartamos, todos estemos seguros de que no hemos tenido contacto o exposición que nos ponga en riesgo.



Eso de no hacer reuniones incluye también la tradicional novena…



AR: También el llamado es a buscar opciones creativas. En estas celebraciones religiosas las personas cantan y al cantar emiten gotas mucho más lejos y emiten muchísimas más gotas. Pero no solamente en los ritos religiosos, también en otras celebraciones dónde se canta, se baila y cuando las personas están muy contentas se desinhiben un poco y no hacen un buen uso del tapabocas. De forma virtual, hay alternativas para visitar monumentos, ver los arreglos navideños, incluso para asistir a celebraciones religiosas y a otras celebraciones. El llamado es evitar las salidas que no son estrictamente necesarias.



LJH: Esta Navidad tiene que ser diferente, más con el núcleo familiar cerrado, pero no con vecinos, y si las van a hacer, que sea en espacios públicos, con aforos garantizados, guardando la distancia, porque como es un virus pesado, a un metro o metro y medio se transmite. Si logramos eso, bajamos la transmisión, que ya está subiendo, ya estamos en el segundo pico, y si no hacemos las cosas bien, se puede subir, está en nuestras manos.

¿La temporada de lluvias puede ser otro factor?



AR: Es un riesgo porque las personas cierran las ventanas de la casa para no mojarse, y la casa se vuelve un espacio sin ninguna ventilación, un lugar propicio para el virus. Si usamos el transporte público y está lloviendo, lo primero que hacemos es cerrar las ventanas; queda uno en un espacio cerrado y absolutamente aglomerado, donde la distancia no siempre se guarda. Si estamos en algún centro comercial o negocio, también se cierran todas las fuentes de ventilación para evitar el frío y la lluvia. Se vuelve un ambiente propicio para transmisión.

¿Cuáles son las medidas básicas de protección?



LJH: Son tres grandes medidas y si las hacemos bien, equivale a estar en una cuarentena estricta. Unas son para los ciudadanos: el tapabocas, la distancia física, el lavado de manos y la limpieza de superficies. Y, por otra parte, los servicios de salud deben seguir haciendo pruebas, identificando casos, rastreo, identificando contactos y aislarlos. Las personas con síntomas o que son positivas deben aislarse 14 días y si alguien tuvo contacto con un positivo, también debe aislarse. En nuestro estudio en Uniandes, Covida, casi un 10 por ciento de la población que debe estar aislada no lo está haciendo. Y tercero, los aforos, apertura parcial y no a los sitios nocturnos. No sirven las cuarentenas, pero los toques de queda son una medida efectiva y ningún alcalde los puede descartar.



¿Cómo serían los toques de queda?



LJH: Europa no está haciendo cuarentenas porque la gente no se aguanta y ya no sirven, pero el toque de queda sí. Medellín y algunas ciudades lo están haciendo, de 10 de la noche a 6 de la mañana, sobre todo porque la población adolescente y adultos jóvenes salen en la noche a sitios de encuentro, a rumbeaderos, y ahí es donde se contaminan. Por eso se disparó en Europa. En Bogotá hay que considerarlo y se lo hemos dicho a la alcaldesa Claudia López, hemos sugerido que se haga en algunas fechas.



Recordemos ¿cómo actúa el virus y por qué hay que guardarse un tiempo antes?



LJH: Es una enfermedad infecciosa que tiene un periodo incubación, que puede ser de hasta 5 días antes de que la persona empiece a presentar síntomas. Hay que tener especial cuidado porque es un virus muy transmisor y podemos estar sin síntomas y ser transmisores. Por eso la cuarentena o el aislamiento es de 14 días. Pero no hay que confiarse, todos debemos portarnos como si tuviéramos coronavirus. Es preferible no hacer reuniones familiares, y si se hacen, usar la imaginación, hacerlo en espacio abierto, en la terraza, en el parque, en restaurantes con espacio abierto y guardando la distancia y, en lo posible, que no sea para compartir alimentos en la misma mesa.



¿Cómo están los indicadores del virus?



LJH: Hay un ligero aumento en la transmisibilidad en Puente Aranda, San Cristóbal, Kennedy y Chapinero. La transmisión llegó a estar por debajo de uno, pero en este momento está por encima. Eso significa que el virus está activo. La alcaldesa dijo cielos abiertos, pero hay que tener precaución porque pueden aumentar los contagios y en enero estaríamos viendo las consecuencias.

