Policía pidió disculpas a abuelo maltratado por agentes

En un acto de responsabilidad y respeto con la ciudadanía la Policía Metropolitana de Bogotá le pidió disculpas al adulto mayor del video que se volvió viral luego de haber sido maltratado por dos agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá en un sector céntrico.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, el brigadier general Óscar Antonio Gómez Heredia, ubicó a don Néstor y en nombre de toda la institución reconoció que este tipo de actos es inadmisible.

Don Néstor reconoció que no tenía que estar transitando por la calle, dijo que él sabía de los peligros que corría pero que necesitaba buscar su comida. "Yo solicité ayudas en el IPES pero me dijeron que yo no tenía el perfil para trabajar con ellos entonces me dejaron sin posibilidades de tener algo con qué vivir", dijo en una entrevista con City TV.

Dijo que fue detenido de una forma muy brusca en el separador de la avenida Jiménez donde retornan los buses y que luego, al ser detectado por dos agentes de la policía, había sido cogido fuerte del cuello y esposado. "Me arrastraron por el piso con las esposas puestas. Ahí me lastimé mucho los brazos".

A pesar de la indignación de los transeúntes que fueron testigos de la situación el hombre fue conducido a un CAI Móvil ubicado muy cerca de la Plaza de La Mariposa. "Es que a mí por la edad nadie me da trabajo. Llevo diez años buscando ayudas pero eso es muy difícil. Se me han cerrado todas las puertas"

Contó también que ya sumaba dos millones de pesos en comparendos que le habían impuesto por estar vendiendo comida en la calle.

Ante el testimonio del hombre Heredia se disculpó en nombre de la institución. "En nombre de todos los policías aceptamos que nos equivocamos y tenemos que mejorar".

Don Néstor aceptó que todos cometen errores y pidió que al agente que lo agredió no lo fueran a despedir porque tanto él como el policía necesitaban algo de qué vivir.

REDACCIÓN BOGOTÁ

Escríbanos a carmal@eltiempo.com