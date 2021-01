Lecciones y advertencias que deja la lucha contra el covid en Bogotá

La ciudad está en un segundo pico de contagio, pese a las restricciones y los esfuerzos de todos los sectores. ¿Qué hicimos bien o qué nos faltó? Analistas y autoridades responden.



‘Salud por encima de economía’

Ricardo Navarro, Decano de medicina de la U. Nacional

- De nosotros depende la fuerza del contagio, por lo tanto no se debe bajar la guardia hasta que el ente regulatorio ordene la apertura tan esperada. Definitivamente, todos nos debemos a todos y la salud debe estar por encima de la economía.



- Las unidades de cuidados intensivos (UCI) y las instituciones de salud tienen personal capacitado, insumos y demás equipos para la atención, y se han preparado en estos meses, pero pueden ser desbordadas acá y en cualquier lugar del mundo, por la irresponsabilidad de los ciudadanos.



- Las instituciones de educación superior, escuelas del sector salud, organizaciones gremiales y académicas, y sociedades científicas deben contribuir con la ardua labor de la cultura ciudadana, para que sea permanente y para fortalecer la institucionalidad y la gobernanza del Estado.

- El ente regulatorio debe seguir con el monitoreo continuo (rastreos de casos y vigilancia de la ciudadanía) y dar información permanente, haciendo reforzamientos positivos. La inmunización está en un horizonte cercano, pero requiere de tiempo y de un orden juicioso y justo. Mientras tanto tenemos que continuar con las medidas de protección personal hasta nueva orden.

‘Se recurre más a las medidas policivas’

Luis Jorge Hernández, Médico epidemiólogo y profesor de la Uniandes

- La pandemia ha aumentado el enfoque autoritario de los entes gubernamentales. Se recurre más a las medidas policivas que a la adherencia y convencimiento ciudadano. Se ha apelado más a conceptos como ‘estricto’ o ‘indisciplina’.



- El 70 por ciento de la población ha guardado las normas de bioseguridad, pero ha predominado más el ‘por unos pagan todos’. La pandemia no es solo un problema epidemiológico, sino social y económico; el 60 por ciento de Bogotá es informal y hay relación entre la pandemia y los índices de inseguridad ciudadana.



- La población ha sido más objeto pasivo de intervenciones que sujeto activo; nadie la consulta, nadie la informa. Los niños y los adolescentes, así como la tercera edad son los más afectados.



- Las cuarentenas no son inocuas, no se trata solo de encerrar a la gente, la estamos poniendo a escoger entre varios males. Las enfermedades mentales y las crónicas, el sobrepeso y la obesidad han aumentado. Al virus le gustan los espacios cerrados y el Gobierno está guardando a la gente como objetos.

‘Cuarentenas son la última medida’

Ómar Oróstegui, director Futuros Urbanos

- La gente había bajado la guardia en un mes como diciembre, que tradicionalmente tiene mayor interacción social. Poco efecto tuvieron las medidas para controlar las aglomeraciones, como se observó en San Victorino y la celebración de la final de fútbol.



- Las cuarentenas son la última medida, cuando las otras estrategias no generaron los resultados esperados. El mal comportamiento ciudadano y los mensajes inadecuados generaron una falsa confianza que hoy nos pasa factura.



- Los expertos han acertado en sus proyecciones. Sin embargo, aunque la administración tuvo tiempo para prepararse mejor, para afrontar esta segunda ola, preocupa que las existencias de medicamentos no son suficientes para atender un evento de mayor magnitud como el que se espera.



- Las tendencias nos muestran que lo que sucede antes en otras ciudades también se va a manifestar en Bogotá con efectos similares. De nuevo nos faltó anticipación, y aunque los indicadores de Saludata son un buen instrumento, no tienen mucho sentido si no se actualizan en tiempo real para tomar mejores decisiones de política pública.



- Asumir que el incremento de casos se debe a la nueva cepa del virus, sin ninguna evidencia científica de soporte, es pasar por alto errores en control de aglomeraciones y rastreo. Al menos se debió haber analizado cuántos de quienes retornaron del Reino Unido desarrollaron síntomas en las últimas semanas, para confirmar la hipótesis.

- Preocupa la insistencia de regresar a clases con el modelo de alternancia en medio del pico de la pandemia, pues también implica que los padres deban salir a comprar los útiles escolares, exponiéndose a mayor riesgo de contagio, ya que por lo regular realizan dichas compras en centros de aglomeración como San Victorino.

‘Tenemos los protocolos médicos más claros’

Jorge Cortés, Médico infectólogo del Hospital Universitario

- A pesar de ser un virus nuevo, se esperaba el comportamiento observado, es decir, una segunda ola de casos, que podría llevar un mayor número de eventos. Lo que nadie sabía era cuándo iba a ocurrir. Lo que finalmente sucedió traía una mezcla de mala suerte e idiosincrasia.



- La aparición de la segunda ola junta la mala suerte de que la misma aparezca en diciembre, y no en octubre o noviembre, la época usual de lluvias para Colombia, con nuestra idiosincrasia de celebrar la Navidad con reuniones masivas, compras y actividades comerciales favorecidas por los gobiernos local y nacional, y la percepción, por lo ocurrido en los meses anteriores y las noticias de las vacunas, de que el riesgo podría ser más bajo. Todo esto resultó en una gran cantidad de reuniones familiares, actividades no controladas y un mayor número de infecciones: la segunda ola.



- En los hospitales, los insumos fueron escaseando durante una buena parte de diciembre; las deudas de los meses flojos de inicio de la pandemia hicieron mella en los presupuestos institucionales, la usual dificultad para conseguir trabajo calificado a fin de año y el alto número de infecciones en el personal. Todo esto hace que la situación sea considerablemente más difícil.

- Tenemos los protocolos y manejo médicos más claros, ya se sabe qué hacer con los pacientes y la alta afluencia de pacientes con covid. Eso hace más fácil realizar los diagnósticos y los manejos, aunque aumenta el cansancio en un grupo de trabajo exhausto y, en muchos sitios, mal remunerado.

Así trabajan los médicos del hospital El Tunal en una de las UCI que atiende a pacientes por coronavirus en Bogotá. Foto: Cesar Melgarejo - EL TIEMPO.

‘Este segundo pico está siendo más drástico’

Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá

- Este segundo pico está siendo más drástico que el primero. La cultura ciudadana es la vacuna más efectiva que hoy tenemos para superar este nuevo pico y salvar miles de vidas. Hoy la necesitamos más que nunca. Ya lo logramos una vez y lo vamos a volver a hacer.



- También, la transformación en la gestión misma desde lo público. La pandemia nos obligó a responder a los grandes desafíos que nos impuso, y esto implica meterle el acelerador a los procesos para asumir rápidamente la ayuda humanitaria, impulsar la recuperación económica en los barrios de Bogotá y sacar adelante lo que se necesita para mejorar la situación de la gente.



- El reto ha sido de parte y parte; no solo para las instituciones que debemos tomar las decisiones más acertadas para cuidar la salud y la vida de millones de bogotanos, sino de todos los que vivimos en esta ciudad.



- El distanciamiento, el lavado de manos y el uso de tapabocas no son un discurso, son medidas que hay que tomar en serio, de lo contrario nos puede costar la vida.

Y una última lección, y no menos importante: reconocer las demandas ciudadanas nos ha permitido anticipar la respuesta institucional y garantizar los derechos de todos los ciudadanos en un año tan conmocionado como el 2020.

- Así lo seguiremos haciendo en este nuevo año. El diálogo ha sido fundamental en la atención de las más de mil protestas que se han hecho en Bogotá durante la pandemia.

