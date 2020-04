La historia de los trillizos que nacen en plena pandemia

Weimar, Luciana e Isabella nacieron el pasado 13 de abril a las 35 semanas de gestación, pesando 1.800, 1.500 y 1.600 gramos, respectivamente. Ellos se convierten en una nueva luz de vida en medio de la pandemia por la Covid -19 que tiene tan conmocionada a la ciudad.

La historia de esta humilde familia es de superación y amor pero ahora enfrentan una difícil situación porque el padre de familia, Wilmar Alexánder Londoño Echavarría, se desempeñaba como barbero y ahora, ante el confinamiento por la pandemia, se ha quedado sin la posibilidad de trabajar. Y ahora son tres bocas más para alimentar.

"Esta situación ha sido muy difícil, me las he arreglado y he tenido para que mi familia y yo podamos comer a diario. Al ser barbero no es que yo gane mucho pero ahí suavecito me voy bandereando. Claro que con esta nueva situación lo que hago en una semana me lo voy a gastar en un día. Eso me tiene muy preocupado. Cualquier ayuda yo la agradezco de corazón".

El padre de familia se ha quedado si trabajo porque era peluquero. Foto: Néstor Gómez

Junto con su esposa, Aura Marcela Martínez, mamá de los trillizos, vive en la localidad de Usme y aunque la noticia de que iban a tener tres bebés los llenó de angustias esta humilde familia confía en que podrán salir adelante. “Debo traer 24 pañales al día, la leche, los elementos de aseo, la ropita, es muy duro sobrevivir en esta situación, en una cama donde dormíamos tres, ya ahorita vamos a dormir seis”, contó Wilmar.

Aura tiene 24 años y está feliz y a pesar de que no niega la angustia por los problemas económicos prefiere pensar en toda la alegría que los bebés traerán a la familia. "Pienso en una Navidad muy feliz, con todos mis hijitos. Quiero pensar en todo lo positivo". Para ella que sus hijos nacieran en medio de la pandemia representan una luz de esperanza. "Yo sé que el virus es asustador pero hay que enfocarse en muchas cosas bonitas que están ocurriendo en el mundo. Ellos son mi esperanza y ahora voy a salir a la calle a luchar por ellos",

“Se esperaba que nacieran bajos de peso, no obstante, estos bebés están en muy buenas condiciones”, afirmó el especialista en ginecología y obstetricia, Ernesto Ortiz Ruiz, quien atendió el parto y agregó que se necesitaron tres equipos de trabajo conformados por pediatras y profesionales de la salud, junto con una sala adicional para garantizarle a cada bebé la mejor atención posible durante su nacimiento.

Un padre de familia orgulloso. Foto: Néstor Gómez

Actualmente, los bebés se encuentran en la unidad de cuidados intensivos (UCI) Neonatales y hacen parte del Plan Canguro hasta alcanzar el peso adecuado.



Cada día, Aura con su mamá y su prima asisten a la Unidad Médica Hospitalaria Especializada Meissen para cangurear a los pequeños, “cada una cangurea uno y cada dos horas los rotamos para poderlos alimentar”, explicó la madre.



Los trillizos se roban todo el show en el hospital y todo el personal está pendiente de su evolución y de lo que necesitan. “Estos médicos hacen su trabajo con amor, han cuidado muy bien de nosotros y me están capacitando para tener los bebés en la casa”, dijo Aura, abrazando a su pequeño bebé.

