La estrategia para evitar el colapso del sistema de salud en Bogotá

Ante el alto contagio con covid-19 y la demanda de servicios de urgencias y de unidades de cuidados intensivos (UCI), los hospitales de campaña se han vuelto una alternativa en Bogotá.



Esta opción ya la están utilizando ocho instituciones de atención en salud en la ciudad, cuatro públicas y cuatro privadas, que en sus áreas libres, como parqueaderos, han instalado carpas y trasladaron allí camillas, equipos y personal. Se trata de un servicio temporal que les permite expandir la capacidad.

Esas nuevas áreas han sido para atender a aquellos pacientes –de covid u otras patologías– con síntomas moderados que no comprometen su vida y tampoco requieren un monitoreo permanente.



Esto les permite a las clínicas y hospitales destinar los servicios de urgencias a quienes están en grave estado de salud y sí necesitan atención y equipos especializados, como los que se ofrecen en urgencias y en las unidades de cuidados intensivos.



La alcaldesa Claudia López destacó que los hospitales de campaña son el resultado del aprendizaje que la Administración Distrital tuvo en el primer pico de contagio, cuando se acondicionaron pabellones en Corferias, para atender pacientes no covid.



Sin embargo, según la mandataria, esta alternativa resultó poco práctica. López explicó que vieron que los hospitales públicos y privados tienen más capacidad de crecer con camas adicionales dentro de sus instalaciones que afuera, como en Corferias, lo que les resulta más práctico.

La mandataria agregó, además, que estos hospitales temporales les permite a las instituciones de salud rotar mejor los insumos y el personal, y tampoco tienen que remitir pacientes, como, sí lo exigía la opción de hospital en el centro ferial. “Queda mucho más fácil y es más eficiente para todos (...). Eso nos ha aliviado a los diferentes hospitales y ha permitido funcionar mejor”, aseguró.



Las instituciones que cuentan con hospitales de campaña son Kennedy, con 20 camillas; El Tunal, con 23, Engativá, con 26, y Simón Bolívar, con 30, de la red pública, y el Hospital Militar, la Clínica Colombia, el Hospital Universitario Mayor (Méderi) y el Hospital Central de la Policía, de la red privada.



En el caso del hospital El Tunal, de la Subred Sur de Salud, cuenta con tres carpas, la primera instalada en mayo del año pasado y la última, en 2021. Allí son atendidos los pacientes en observación que van a ser dados de alta y quienes están en tránsito a urgencias.

El hospital de campaña

ha ayudado a descongestionar el servicio de urgencias y separar mucho mejor los pacientes con sospecha de covid de otras causas.

TWITTER

Daniel Huertas, director de Urgencias de la Subred Sur, explicó que esto les ha facilitado trasladar a las carpas pacientes que van a ser dados de alta, mientras les realizan el trámite administrativo de la salida, pero también a los pacientes que están en UCI y son estabilizados y deben pasar a hospitalización.



Ese escalonamiento, dice Huertas, les ha permitido ahorrar entre 4 y 5 horas de cama hospitalaria por paciente y mejorar la oportunidad de las camas UCI.



Otro caso es el de la Clínica Colombia, que desde junio adecuó un área de 216 metros cuadrados, con capacidad para 15 pacientes en camilla y cinco en poltrona. Esa zona es para la observación de pacientes con covid y ha ayudado a descongestionar el servicio de urgencias y separar más fácilmente la atención de los de otras patologías.



“Sirve como una extensión del servicio de urgencias mientras cada paciente puede ser ubicado en hospitalización en cualquiera de nuestras clínicas o, en general, en la red de la EPS”, dice el infectólogo Carlos Álvarez, vicepresidente de Salud de Colsanitas, quien asegura que su papel fundamental ha sido “evitar el colapso del servicio de urgencias en los momentos más críticos”.



El experto destaca que ese servicio cumple los mismos estándares de recurso humano que un área hospitalaria y la dotación necesaria por habilitación.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24

