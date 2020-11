El hombre que, agobiado por la pandemia, desapareció

“Se lo tragó la tierra”. Esa es la sensación de la familia de Jhonnatan Penagos Roa, un hombre de 36 años que salió de su casa el 16 de junio del 2020 sin dejar el más mínimo rastro de su paradero. Cada día, su esposa, Julieth Andrea Tovar Navarrete, de 36 años, y su hijo de 14 se levantan pensando si algún día volverá.



Antes de que llegara la pandemia del covid-19 buscaban ser una pareja independiente y montar un emprendimiento. “Estábamos vendiendo desayunos saludables en los comercios y, la verdad, nos estaba yendo bien”.



Ellos se conocieron en el 2005 porque vivían en una misma casa de apartamentos. Ahí se enamoraron y al año de entablar una relación tuvieron a su hijo. Vivían en el barrio La Aurora, cerca del portal de Usme. “Mi esposo siempre fue una persona honesta, trabajadora. Era cariñoso con su hijo y respetuoso con su familia. Era un poquito orgulloso, no le gustaba tener deudas”.



Claro, los problemas de pareja no faltaron, incluso duraron separados un año, pero luego volvieron y todo transcurría sin problemas. De hecho, se casaron por lo civil en el 2016.



Solo había algo que atormentaba a Jhonnatan, y era la inestabilidad que lo había acompañado en los trabajos de su vida. Fue vigilante, pero el trabajo era muy extenuante y no le permitía estar pendiente de su familia. “En su momento lo hizo porque ganaba más de un mínimo y pues yo trabajaba. Siempre nos apoyábamos”.

Jhonnatan Penagos Roa, Julieth Andrea Tovar y su hijo formaban una linda familia, pero los problemas económicos tras la pandemia los afectaron. Foto: Archivo particular

Le gustaba conducir y pensaba que tener su propio tiempo sería muy bueno. Trabajó con Uber, manejó taxi, pero no alcanzaba a hacer ni para pagarle al dueño el producido. Su meta era poder pasar tiempo con su hijo, al que siempre trató como su mejor amigo. “Él era muy cariñoso. Jugaban, iban al parque, de todo”, contó Julieth.



Entonces la idea de los desayunos, así a veces la fruta estuviera costosa, lo acercaba a esa meta, le alcanzaba para pagar el arriendo, los servicios y la comida, hasta que llegó la pandemia del covid-19.



Fue como si todo lo que habían construido se derrumbara. “Cuando la alcaldesa anunció la cuarentena nosotros no pensamos que se fuera a demorar tanto. Pero pasaron los días y así comenzaron a crecer nuestras deudas”.



Les tocó elegir entre pagar arriendo o comer. Completaron meses sin poder pagar el arriendo, contando los centavos para pagar los servicios. “A pesar de todo, nunca nos faltó la comida, y el dueño de casa nunca nos obligó a irnos, siempre fue muy comprensivo”.

Eran 390.000 pesos de arriendo y 200.000 de servicios, no había cómo cubrir estos gastos. La crisis de la salud había agotado todas sus reservas. “Entonces teníamos que pensar qué hacer y así comenzamos a vender chaquetas antifluido. Las ofrecíamos por internet y en Santa Librada, la zona comercial de Usme”. Así comenzaron a abonar y a cubrir poco a poco las deudas.

Luego hicieron chaquetas para motociclistas y así se sostuvieron. “La última vez que mi esposo trabajó en eso fue el sábado antes de desaparecer, pero ya estaba trabajando con una actitud extraña”.

Jhonnatan desapareció el 16 de junio del 2020. Venía de días de tristeza y desesperanza que angustiaban a su esposa. Lo preocupaba sobremanera la situación económica. “Yo le decía que no éramos los únicos que pasábamos por esa situación, pero al parecer nada le devolvía la calma”.



Incluso antes de su desaparición, la pareja sostuvo una pelea por culpa de una vecina. “Ese día en la casa de enfrente estaban de fiesta, de un momento a otro apagaron la música porque llegó la policía, había pandemia y eso estaba prohibido, entonces la vecina pensó que había sido yo y eso nos generó un conflicto. Mi esposo no me creyó”.



El martes 16 de junio, Jhonnatan salió hacia Corabastos a averiguar por la fruta de los desayunos sin siquiera despedirse. Cuando llegó y su esposa le preguntó cómo le había ido, no respondió nada. “Le dije que si me iba a acompañar a donde mi hermano, al que tenía que llevarle una encomienda, y me dijo que no”. No hablaba, guardó silencio todo ese tiempo. Planchó un camisa, se la puso y minutos después de que su esposa salió de la casa él también lo hizo no sin antes despedirse de su hijo.



Desde ese día no hay ni un solo rastro de su paradero. Solo envió un mensaje a su esposa y a su mamá a través del chat de Facebook: “Perdóname por todo el daño que te hice, por lo que estoy haciendo, no permitas que el niño se convierta en alguien como yo. Sé que la decisión que estoy tomando es muy egoísta”.



No tener pistas de su paradero es una pesadilla para su familia, pues cuando partió hasta dejó su celular y se llevó 50.000 pesos. Solo se sabe que cogió la ruta M83, a las 2:15 p. m., hacia el Museo Nacional y que allí se perdió su rastro.

La investigación no ha avanzado en nada, la idea de un suicidio es difusa pues no ha aparecido ningún cuerpo, pero la angustia y el vacío siguen. “No es fácil continuar viviendo así, pero, a la fuerza, nos toca”.

Perdidos en la ciudad

Con esta historia, EL TIEMPO comienza una saga de reportajes sobre personas que un día se fueron sin dejar rastro mientras sus familias aún viven un verdadero drama, bien sea porque nunca volvieron, porque todo terminó con una fatalidad o con un giro inesperado. Si usted tiene una de estas historias, escríbanos a carmal@eltiempo.com

BOGOTÁ

EL TIEMPO