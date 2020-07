En plena pandemia, cancha sintética de fútbol está operando en Bogotá

La emergencia por coronavirus está en uno de sus puntos más graves en Bogotá: la ocupación de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) supera el 90% y se han confirmado más de 53.000 casos solo en la capital.



Sin embargo, y a pesar de las restricciones para frenar la propagación de la covid-19, la cancha sintética La Bombonera, ubicada en la localidad de Suba, sigue operando de manera irregular durante la pandemia.



"Todos los días se escucha el ruido de los partidos, sobre todo los fines de semana", cuenta un residente del barrio Santa Rosa Norte —donde queda la cancha—, quien prefirió mantener su nombre en reserva.



EL TIEMPO pudo confirmar que el establecimiento sigue prestando sus servicios a puerta cerrada, de 6 a.m. a 6 p.m. El precio para jugar en este lugar del noroccidente de Bogotá es de $120.000 pesos por hora, y se permiten hasta 12 jugadores por partido, pese a la prohibición de desarrollar deportes de contacto en medio de la emergencia por coronavirus.

También se conoció que quienes acuden al sitio deben llegar media hora antes del partido. Antes de entrar a la cancha, les aplican alcohol con una fumigadora manual, y se les permite jugar sin hacer uso del tapabocas.



“Yo he llamado infinidad de veces a la línea 195 y a la Policía. Llamo desde mi celular, desde el de mi esposa, desde el fijo, y nada. Para mí, es extraño que las autoridades no hagan nada a pesar de las denuncias”, dijo un vecino del lugar.



De acuerdo con el Observatorio de Salud de Bogotá, la localidad de Suba es la segunda con mayor número de casos de coronavirus en la ciudad, por lo que los residentes del sector piden que se cumpla el aislamiento.



"No es justo que mientras hay gente que está jugando futbol allá, a puerta cerrada, y alguien se está lucrando, todos estamos encerrados para intentar no contagiarnos", dijo el residente del barrio Santa Rosa.

