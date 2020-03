Alcaldía entregará auxilios a 500.000 hogares pobres y vulnerables

Ante la cuarentena nacional obligatoria, decretada por el Gobierno Nacional para hacerle frente a la propagación de la covid-19, miles de familias bogotanas quedaron en la incertidumbre. La informalidad, el desempleo y los altos índices de pobreza que aquejan a la capital alertaron a la ciudadanía por conseguir ingresos que les permitieran sobrevivir durante los 19 días de aislamiento.



Por esta razón, y como medida de contingencia, el Distrito creó la plataforma Bogotá Solidaria en Casa, cuyo objetivo es darles a 500.000 familias pobres y vulnerables un ingreso mínimo.



La alcaldesa Claudia López explicó el miércoles los detalles de las ayudas que dará el Distrito, quiénes serán los beneficiados y los requisitos.

¿Quiénes serán los beneficiarios?



Los hogares de acuerdo con los resultados del Sisbén y de la Encuesta Multipropósito de Bogotá. Además, se tuvo en cuenta bases de datos distritales y nacionales.



¿Cuál es el monto de los auxilios?

​

Habrá dos tipos de auxilios. El primero será de $ 423.000 para las familias que se encuentran en condición de pobreza, y el segundo, que es de $ 178.000, lo recibirán los hogares vulnerables, es decir, aquellas familias que debido a la cuarentena no pueden garantizar una canasta mínima de alimentación.



¿Cuáles son los requisitos?

​

Aunque los beneficiarios ya están identificados, la alcaldesa Claudia López fue enfática en que las familias deben cumplir tres requisitos.



El primero es quedarse en casa, pues la idea del programa es que todos los que reciban las ayudas no tengan que salir de sus hogares para acceder a ellas.



El segundo es que por ningún motivo haya casos de violencia intrafamiliar. “Nosotros los cuidamos a ustedes, ustedes nos tienen que ayudar a cuidarse entre ustedes”, afirmó López.



Y, por último, las familias beneficiarias deben estar o en condición de pobreza extrema o con alto índice de vulnerabilidad. Los hogares que incumplan con la cuarentena o en los que se presenten casos de violencia intrafamiliar perderán el beneficio.

¿Cómo se entregarán los auxilios?

​

Habrá tres canales de entrega. El primero es a través de transferencias monetarias. El Distrito girará o consignará el dinero a las cuentas bancarias de los beneficiarios.

Previendo que no todos cuentan con este servicio, el segundo método será por medio de bonos canjeables que se distribuirán en tarjetas para que los beneficiarios puedan retirar el dinero en puntos bancarios o canjearlos por alimentos o productos en supermercados.



También habrá subsidios en especie. El Distrito comprará mercados y, en conjunto con la Cruz Roja, los distribuirá por toda la ciudad en los hogares de las familias beneficiadas. Este canal aplicará para quienes no puedan acceder a las otras dos formas de entrega.



¿Cómo pueden donar los ciudadanos?

​

Las personas que quieran donar, bien sea con dinero o en especie, podrán hacerlo a través de la página web www.bogotasolidariaencasa.gov.co, en donde encontrarán todo el instructivo para aportar.



Es importante resaltar que todas las donaciones se pueden hacer en línea, pues incluso las que son en especie se compran en la plataforma.



Los empresarios hacen donación

​

La Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) anunció la donación de $ 10.000 millones que serán distribuidos en ayudas de $ 150.000 por canasta de ingreso mínimo. Este aporte será entregado específicamente a vendedores ambulantes, recicladores mayores de 70 años y artistas callejeros.



¿Qué pasará con los migrantes?

​

Claudia López aclaró que el Distrito no puede repartir el ingreso mínimo a las personas que no se encuentren en las bases de datos del Sisbén o del Dane, razón por la cual la mayoría de la población migrante no se verá beneficiada con ayudas económicas.



Sin embargo, anunció que el Distrito les entregará mercados y ayudas en especie a quienes lo requieran. “En Bogotá no se necesita tener papeles para recibir ayuda. Esa población debe ser atendida por Migración Colombia, pero nosotros no le vamos a negar la alimentación y el techo”, puntualizó.

Se amplían los plazos para pago de impuestos

La alcaldesa Claudia López anunció que se aplazan las fechas para el pago de los impuestos, así:



Predial: 5 de junio con 10 % de descuento y 26 de junio sin descuento.

Vehículos: 3 de julio con 10 % de descuento y 24 de julio sin descuento.

ICA: 31 de julio.



El aporte del 10 % se destinará a la emergencia por covid-19.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET