‘Con buenos datos podemos ayudar más’ 

Vacíos en la información y declaraciones que permitían inferir que el Distrito buscaba obligar a la ciudadanía a inscribirse en una plataforma web y en una aplicación terminaron por minar una idea que busca es recolectar información en el marco de la pandemia por el covid-19.



Se trata de la página web Bogotá cuidadora y la aplicación Gabo que la Alcaldía puso a disposición de la ciudadanía para que, de forma voluntaria, llenen diferentes módulos cuya información sería muy útil es los ámbitos de salud, movilidad, actividad económica y hasta para saber si las personas tienen necesidades, como es el caso de la llamada pobreza oculta, de la cual hay escasez de información.

Pero, ante la falta de claridad y el revuelo que causó la medida en la opinión pública, a la Alcaldía le tocó cambiar el decreto 131 de 2020 por el 134 de 2020, que dejó claro que la idea de esta tecnología es que los ciudadanos puedan solicitar su inclusión en alguno de los programas de apoyo social y económico que brinda el Distrito, ofrecer ayuda a otros ciudadanos y reportar sus síntomas y estado de salud.



También que cualquier información es voluntaria y su tratamiento está sometida al principio de habeas data y a los mandatos establecidos en la Ley 1581 de 2012. La Superintendencia de Industria y comercio ya revisa el tema.



Finalmente, que las autoridades no pueden imponerle una sanción a un ciudadano por no estar registrado en la aplicación sino por incumplir las normas del aislamiento.

¿Cuál es la tecnología?



La aplicación Gabo y la página web Bogotá cuidadora son plataformas tecnológicas para que los ciudadanos cumplan con el Decreto 749, expedido por la Presidencia de la República, de inscribir las actividades económicas de las que hacen parte y por las cuales deben salir a la calle. También recolectar información de salud sobre el covid-19 y sobre hábitos de movilidad.



¿Para qué esa información?



Uno de los objetivos es detectar los viajes y en qué horarios los están realizando los ciudadanos en el marco de las 46 excepciones del Gobierno Nacional. ¿Para qué? Para mejorar las rutas de TransMilenio, las rutas del SITP, establecer nuevas ciclorrutas, evitar aglomeraciones, entre otros. Y, además, tener información de salud y necesidades sociales, entre otros.



.¿Si no llena este registro le pueden poner multa?



Las autoridades no pueden imponerle una sanción a un ciudadano por no estar registrado en la aplicación sino por incumplir las normas del aislamiento. Y, además, no es el único mecanismo de acreditación ante una autoridad. Se puede mostrar el carné de la empresa o una carta que demuestre la actividad económica.

(Lea también: Historia de la mujer que perdió ojo al caer de su bici)

.¿Se necesita más de un registro?



No. Hay un único registro que tiene que ver con la actividad económica de las personas. Además, los usuarios pueden decidir en qué módulo quieren participar con su información personal. El ciudadano no tiene que llenar el formulario cada vez que quiera salir a la calle. Se trata es de saber cuál es son las actividades que son más cotidianas o más recurrentes de los ciudadanos.



¿Cómo van a proteger mis datos?



Toda la información que se ingresa en estas plataformas es voluntaria y su tratamiento está sometida al principio de habeas data y a los mandatos establecidos en la Ley 1581 de 2012. El Distrito creó en sus plataformas un aviso de privacidad donde se encuentra la dirección del correo electrónico para que los usuarios pidan la eliminación de su información personal de las mismas.

(Además: Todo lo que debe saber sobre la nueva fase de la cuarentena en Bogotá)

¿Qué pasa si tengo problemas técnicos?



La Alcaldía de Bogotá habilitó diferentes canales como el correo altaconsejeriadetic@alcaldíadebogota.gov.co para resolver dudas o solicitar soportes acerca de la operación de las plataformas. También se puede solicitar información a través de la línea 195.



¿Hay algún módulo para pedir ayudas?



Sí. Uno de los objetivos es detectar, por ejemplo, fenómenos como la pobreza oculta. De esta manera, el Distrito podrá saber cómo hacer llegar las ayudas y los programas sociales con los que cuenta. También saber qué personas se encuentran con necesidades alimentarias o de movilidad especiales.

¿Para qué más datos de movilidad?



Porque TransMilenio no puede superar el 35 por ciento de su ocupación. Por eso las empresas y la ciudadanía deben respetar y hacer uso de diferentes horarios para el ingreso de sus empleados a trabajar y así no colapsar los diferentes modos de transporte. Con más y mejor información se puede detectar por qué se dan esos movimientos en masa de la ciudadanía y así anticiparse con soluciones. También puede servir para activar o no el pico y placa, por ejemplo, o para tomar otras medidas de movilidad.



¿Se pueden evitar aglomeraciones?



Sí. Si el Distrito cuenta con datos de movilidad de la ciudadanía, podrá detectar a tiempo en dónde se pueden presentar aglomeraciones y así tomar decisiones a tiempo o, por ejemplo, habilitar más y mejores rutas de transporte o activar más ciclorrutas en Bogotá.

CAROL MALAVER.

Subeditora Bogotá

EL TIEMPO

carmal@eltiempo.com