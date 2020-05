Drama de un trabajador de hospital: le prohibieron entrar a su pueblo

Un nuevo caso de discriminación contra el personal que trabaja en centros médicos se estaría presentando en Cachipay, Cundinamarca. A Joan Pineda, quien vive en el municipio y trabaja como contratista de obras civiles en dos clínicas de Bogotá, le habrían prohibido la entrada al pueblo, según denuncian sus familiares.



"Este martes nos reunimos con el alcalde y nos dijo que tiene que buscar un hotel o arrendar un cuarto en Bogotá, que no lo va a volver a dejar entrar al pueblo", contó Lorena Velandia, la esposa de Pineda.



A la orden del mandatario local se suma otro hecho que preocupa a esta familia. En las últimas semanas, Pineda ha recibido mensajes a través de redes sociales en los que le dicen que está vigilado y le envían fotos del vehículo a su paso por el pueblo.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Efraín Moncada, alcalde del municipio, pero no recibió respuesta.



Un funcionario de la administración le dijo a este diario que “hay una queja en la comunidad de que el señor entra y sale todos los días del municipio. La gente sabe que trabaja en salud y les genera alerta, por eso se le hizo la propuesta de que permanezca en Bogotá”.



Al mediodía de este miércoles, el alcalde Moncada apareció en una emisora local criticando las denuncias de Pineda y su esposa en Instagram y medios de comunicación. Según dijo, "las redes sociales se deben usar para construir, no para hacer una presión y que el administrador de turno dé permisos".



Además, recalcó que el hombre "tiene la posibilidad de venir al territorio cuando pase esto. En el tema de desplazamientos aquí en Cachipay e ir todos los días a Bogotá no estoy de acuerdo y me voy a mantener en la misma posición".

Según indican los denunciantes, la decisión del alcalde va en contravía de las excepciones decretadas por el Gobierno Nacional, que le permiten a Pineda —por trabajar en un centro hospitalario— el transporte intermunicipal para cumplir con su jornada laboral.



"Nuestra intención de la reunión con el alcalde fue explicarle el protocolo que sigue mi esposo, que es muy estricto tanto en su trabajo como cuando se desplaza de regreso a la casa. Usa una máscara 3M de dos filtros, lleva antibacterial en el carro y en casa hacemos desinfección con un líquido de amonio que le facilitaron en el hospital", cuenta Velandia.

Por su parte, Pineda explicó: "Estoy cumpliendo con todos los temas de asepsia. En el hospital siempre uso traje antifluidos, careta y gafas, y no tengo ningún contacto con los pacientes. Tengo tres hijas, a las cuales aislamos con mi esposa cada vez que llego, mientras hago mis labores de desinfección".

Este trabajador, que sale todos los días a las 5 a. m. con destino a la ciudad de Bogotá, a una hora y media de Cachipay, se desempeña desde hace más de 10 años como contratista en centros médicos de la capital del país.



EL TIEMPO constató dos documentos, uno del Hospital San Ignacio y otro de la Clínica Palermo, que certifican que Pineda adelanta "adecuaciones locativas y mantenimientos preventivos, según plan de contingencia para covid-19".



La pareja hace un llamado a la comunidad y a la administración municipal para que, teniendo en cuenta la labor de este funcionario y los protocolos de bioseguridad que adopta, se le permita seguir ingresando a su domicilio.



"Yo trabajaba en un colegio y perdí mi trabajo a causa del coronavirus. Mi esposo es en este momento el sustento de la familia y no podemos darnos el lujo de pagar un arriendo en Bogotá y otro acá", apuntó Velandia.



