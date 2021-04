A Bogotá solo le quedan 35.000 vacunas

Bogotá se está quedando sin vacunas contra el covid-19. En la tarde de este martes solo quedaban algo más de 35.000 para primeras dosis. La advertencia la hizo la alcaldesa Claudia López al finalizar una reunión con las IPS y EPS de la ciudad, donde anunció un plan para vacunar al personal de salud que falta por iniciar el proceso con Pfizer.

El plan para vacunar al personal de salud, según la alcaldesa, irá entre hoy y el domingo, y solo se exigirá que la persona aparezca en la base de datos Pisis. En este proceso era necesario también estar inscrito en la aplicación Mi vacuna, del Ministerio de Salud. Los puntos de vacunación serán los mismos que se establecieron en las últimas semanas para ese talento humano.



“En este momento a Bogotá le quedan disponibles cerca de 35.000 vacunas y algunas muy poquitas que están en las IPS, a parte de las segundas dosis que están guardadas para ser agendadas”, afirmó López.



La Secretaría de Salud indicó también que para que no se pierdan biológicos, pues después de empezar la distribución cuentan con cinco días, desde el sábado se podrá empezar a vacunar con Pfizer (que se destinaron para la salud) a mayores de 70 años. Y quienes esperan la vacuna de Sinovac, tanto para primera como para segunda dosis, serán reagendados a partir del 28 de abril.



En la mañana de este 20 de abril, el secretario de Salud, Alejandro Gómez, había señalado que a la entidad le quedaban reservas de 89.898 vacunas de Pfizer para segundas dosis, y que espera que hoy llegue al país un nuevo lote de esa farmacéutica, con el cual se continuaría el proceso con el personal de la salud de primera y segunda línea. Según Gómez, ya no hay reservas de vacunas de Sinovac ni de AstraZeneca.



En total, calculó Gómez, la ciudad necesita 150.000 vacunas para ponerse al día con el cronograma de segundas dosis para las personas mayores de 70 años. Espera que eso ocurra la próxima semana, con la llegada de más vacunas de Sinovac.



El secretario había destacado también que, a pesar del número de vacunas con que se cuenta, se han tenido “resultados muy buenos” en la vacunación. El balance es que casi todos los mayores de 80 años se encuentran vacunados, los mayores de 70 lo están en un 80 por ciento y ya se inició el proceso de los de 65 y 69 años. Sin embargo, para continuar con estos últimos es necesario que lleguen más lotes de Sinovac o AstraZeneca.



Las vacunas que se están aplicando en la ciudad corresponden a las primeras dosis de los mayores de 65 y 70 años, así como del personal de la salud de segunda línea. En esta población se ha avanzado casi en un 80 por ciento. Los de primera línea (que trabajan en UCI, urgencias y hospitalización) ya recibieron las primeras dosis y se están vacunando con las segundas de Pfizer.



Con corte al 19 de abril, Bogotá había recibido 979.793 vacunas y aplicado 744.861, el 10 por ciento de la población (unos 7,8 millones). De las vacunas aplicadas, 522.033 han sido en primeras dosis y 192.828, en segundas dosis. Según ha indicado la secretaría, para alcanzar la inmunidad de rebaño, lo que permitiría frenar la expansión del virus, se requiere vacunar al 70 por ciento.



Gómez explicó que el retraso con la vacunación es porque no llegaron todas las vacunas de Sinovac que se esperaban en abril y que iban a garantizar las segundas dosis para las personas que hace un mes fueron inmunizadas con la primera dosis.



“Desgraciadamente, no se cumplió con los plazos y las cantidades que se requerían. Eso llevó a que algunas de las personas que estaban agendadas para hace 15 días se cancelaran. Esas personas se reagendaron a partir de la semana pasada, con la llegada de un lote de Sinovac, y se están vacunando”, explicó Gómez.



La última entrega de vacunas a la ciudad tuvo lugar la semana pasada, alrededor 62.000 dosis, y eso permitió reagendar a las personas que estaban para hace dos semanas. Pero quienes habían sido programados para la semana pasada y para esta semana debieron ser reprogramados.



El secretario de Salud aclaró que, en todo caso, el Gobierno Nacional anunció que el 27 de abril llegarán nuevas vacunas de Sinovac, las cuales permitirán ponerse al día con las segundas dosis de los mayores de 70 años.



“Esperamos que a partir de la semana entrante, las personas se puedan reagendar y cumplir completamente el esquema”, dijo Gómez, quien destacó que la casa matriz de Sinovac ha indicado que la segunda dosis se puede poner a partir de los 28 días de la primera y hasta los 56 días.



La Alcaldía también destacó que el confinamiento nocturno desde las 8 p. m. hasta las 4 a. m. del día siguiente –que comenzó a aplicarse desde este martes– se adoptó de mutuo acuerdo con el Gobierno Nacional y no fue más amplio (entre 6 p. m. y 6 a. m.), como lo proponía este, a fin de facilitar la movilidad de las personas en la ciudad y en los municipios.



El secretario afirmó que todos los días se monitorean los indicadores y que cuando se supere el 90 por ciento de ocupación de UCI se evaluarán nuevas medidas. La ocupación estaba ayer por encima del 85 por ciento, tanto para covid como para otras enfermedades.



“Tenemos que continuar con este sacrificio de iniciar un confinamiento estricto a partir de las 12 de la noche del jueves hasta las 4 de la madrugada del lunes” fue la invitación del secretario a los bogotanos, que van a completar tres semanas con el esquema de cuatro días de actividad y 3 de confinamiento.

​Redacción Bogotá

