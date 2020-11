Estos son los riesgos de noviembre para la salud de los bogotanos

Noviembre será, a todas luces, un mes de necesario cuidado para los ciudadanos de Bogotá, no solo por el temor de un aumento en los casos de covid-19 tal como ha sucedido en Europa, sino por la llegada da la temporadas de lluvias, el asomo de las fiestas decembrinas, posibles protestas, entre otras decisiones que podrían afectar el comportamiento del virus.



En este escenario, la Secretaría Distrital de Salud (SDS)evaluó los posibles escenarios para tomar decisiones que garanticen la atención oportuna en salud. “Lo único que garantizará que no haya cuarentena durante un segundo pico es que respetemos las medidas de aislamiento cuando sean necesarias”, dijo el secretario de salud, Alejandro Gómez.

El funcionario agregó que por eso adquiere mayor importancia la estrategia ‘DAR –Detecto, Aíslo y Reporto’– que ha logrado que más de 45.000 casos positivos y contactos estrechos para covid-19 se aíslen para disminuir la propagación del virus en Bogotá. Se han hecho más de 705.000 seguimientos telefónicos al estado de salud de 296.000 personas con prueba confirmatoria de covid-19, así como a contactos estrechos con sospecha de tener el virus. Hasta la fecha se han realizado más de 428.000 pruebas por parte de la Red Distrital de Laboratorios.



Las entidades promotoras de salud reportaron que actualmente el 61,3 % de los casos positivos están cumpliendo el aislamiento de 14 días para cortar las cadenas de transmisión. En zonas y grupos de alto riesgo, entre septiembre y noviembre, la entidad ha hecho más de 100.000 pruebas y ha identificado más de 14.000 personas asintomáticas. Todo esto ha permitido mantener el índice de transmisión en menos de 1, reducir la ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) y disminuir el porcentaje de letalidad del virus al 2,4 %.

Ojo con las aglomeraciones

Con la cercanía del las fiestas decembrinas y el aumento en el aforo de personas que buscan sectores comerciales para hacer sus compras también existe el riesgo de las aglomeraciones y por ende de más contagios de covid-19.



En sectores como el de San Victorino y el 20 de julio, y a no obstante los esfuerzos por tener medidas de bioseguridad, ya se han visto tumultos de personas en las afueras de los recintos, pero con las lluvias, estas migran dentro de los centros comerciales.



En estos y otros sectores, el Distrito adelanta jornadas de sensibilización. Hay que tener en cuenta que, por disposición presidencial, en el sector público se adelantará la prima de Navidad entre el 15 y el 30 de noviembre, lo que puede estimular las compras masivas.

No se exigirá prueba PCR a pasajeros

Según el secretario de Salud, Alejandro Gómez, que el Gobierno Nacional haya decidido no pedir prueba PCR a pasajeros que vengan a Colombia desde otros países representa un riesgo para la ciudad. “Cuando teníamos cerrado el aeropuerto El Dorado siguieron llegando vuelos humanitarios. La Secretaría hizo seguimiento diario a más de 45.000 personas y por eso el tema del rastreo fue tan fundamental”. No obstante, dijo que cuando se decidió abrirlo se tomaron todas las medidas, como que nadie que tuviera sintomatología respiratoria se montara a un avión, al igual que quienes hubieran sido contacto de un caso positivo, lo mismo que quienes no tuvieran prueba PCR. “Ahora se decide suspenderla. No coincidimos en esa decisión. No es el momento de reducir las medidas de cuidados sino de mantenerlas para lograr una condición epidemiológica que hoy nos permitió abrir el comercio”. Por lo pronto, la SDS seguirá haciendo seguimiento. “Hay rebrotes en otros países, aquí deberíamos redoblar esfuerzos”, agregó Gómez.

Protestas en la capital

Luego del paro nacional del 21 de octubre, centrales obreras anunciaron que volverán a marchar para pedir el cumplimiento de sus peticiones el 21 de noviembre.

​

También ha sonado un paro de taxista por proyectos que cursan en el Congreso Nacional. Han sostenido reuniones para definir una fecha de noviembre para llevarla a cabo. Desde que comenzó la pandemia se han presentado 594 movilizaciones en Bogotá, el 95 % se resolvieran a través del diálogo.

No está descartado un rebrote con 50 % de UCI ocupadas

El rebrote de covid 19 que está viviendo Europa en estos momentos no está descartado para Bogotá aun cuando las cifras no muestren un repunte grave aún. En la ciudad hay 327.660 casos confirmados, de los cuales 1.821 son nuevos. Del total de casos 51,6 % son mujeres y la mayor concentración de casos, de acuerdo con la edad, está entre los 20 y 49 años. La localidad de Kennedy registra el 14,1 % de los casos de la ciudad, con 43.268. Suba, el 13,8 %, con 42.212. Engativá, el 11,0 %, con 33.684. Bosa, el 8,9 %, con 27.233. Y Ciudad Bolívar, el 7,2, con 22.181. Estas cinco localidades aportan el 55,0 % de los casos confirmados. Hay 21.578 registros “sin dato” en la variable localidad, porque aún se encuentran en investigación epidemiológica. El 98,1 % de los casos se encuentran en casa; el 1,7 %, en hospitalización general; y el 0,2 %, en unidades de cuidado intensivo.



Bogotá tiene 270,4 casos activos por cada 100.000 habitantes, así como una tasa de mortalidad en hombres de 124,6 por cada 100.000 habitantes y en mujeres 62,2 por cada 100.000 habitantes. Del total de unidades de cuidado intensivo destinadas para covid 19, el 50,9 % están ocupadas.

Lluvias y enfermedades respiratorias

Vuelven las lluvias y, por ende, los riesgo de contraer una enfermedad respiratoria aguda (ERA). Según la SDS, acumulado al mes de septiembre (semana epidemiológica 40), se obtuvo un total de 908.412 atenciones, 62,92 % menos que el total reportado para el mismo corte en 2019.



La mayor disminución de atenciones está en menores de 20 años respecto al año 2019, en población mayor de 20 años se evidencia un aumento en el número de atenciones reportadas en los servicios de unidades de cuidado intensivo y hospitalizaciones. En lo relacionado con enfermedad diarreica aguda se evidencia una disminución del 50 % de las atenciones notificadas al sistema de vigilancia, al mes de septiembre se han reportado 386.589 atenciones. Lo anterior puede estar relacionado con las acciones de confinamiento dadas por la pandemia; sin embargo, dentro de las recomendaciones de prevención para la disminución de la transmisibilidad se encuentra el lavado de manos, uso de tapabocas y distanciamiento social.

CAROL MALAVER