Corferias será un hospital, pero no para el Covid-19

La capital sigue fortaleciendo su estrategia de salud para hacer frente al avance de los contagios por coronavirus que, este viernes 27 de marzo, ya van en 223.



En entrevista con EL TIEMPO, Alejandro Gómez, secretario de Salud, dijo que hoy la ciudad tiene unas 1.000 camas con soporte respiratorio, pero que puede necesitar 3.000 más.

Justamente, Claudia López, este viernes hará varios anuncios sobre el plan para ampliar la atención médica en Bogotá. La meta, dijo, es llegar a 4.000 unidades o camas de UCI. La pregunta es dónde ubicarlas.

"Crear una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) solo es posible dentro de un hospital que ya esté funcionando. Por eso es imposible hacerlo afuera: ni en un hotel ni el antiguo San Juan de Dios", mencionó la Alcaldesa.



En ese orden de ideas, López anunció que los Hospitales van ampliar sus cupos de UCI y trasladarán sus cupos de menor complejidad a Corferias. Este centro pasará tener sus pabellones para funcionar como un hospital que atenderá casos no tipo UCI. Con eso se descongestionará el sistema y se dará la atención de urgencias en hospitales aptos.



"Corferias no será un hospital de Covid-19, sino de casos de baja complejidad", aclaró la Alcaldesa.



Corferias comenzará con 900 camas, y espera alcanzar 1.200. Esto estará listo el domingo 5 de abril. Tendrá capacidad de atención de cirugías e, incluso, partos, además de otros servicios. Para esto se ocupará el pabellón 'Gran Salón' y el pabellón 4.



El plan es avanzar hacia la meta de 2.200 camas el 12 de abril. Y, si se da la situación, llegar a las 5.000 camas.



Corferias contará con 1.100 funcionarios del sector salud entre especialistas, médicos, enfermeros, auxiliares y administrativos.



"Esto es sacar pacientes de menor complejidad a modelos como este. Y al final se logrará atender a pacientes no solo de Bogotá, sino de Cundinamarca, Meta y Boyacá", afirmó el Viceministro de Salud, Luis Moscoso, que recordó el Gobierno Nacional apoyará esta iniciativa.



Adicionalmente, el sector empresarial apoyará con 35.000 millones de pesos la dotación de la ampliación de UCI. Esto lo logrará a través de alianzas y donaciones.



La mandataria distrital confirmó que, hasta el momento, no se tiene en planes atender la emergencia en otros puntos y, de plano, negó que el San Juan de Dios fuera una alternativa. "El San Juan de Dios está en ruinas. Allá no se puede reabrir, está cerrado hace 30 años", comentó López en respuesta, en parte, a los trinos que ha hecho el exalcalde Gustavo Petro en los últimos días.



Lo cierto es que el Hospital San Juan de Dios sí tiene un proyecto de recuperación, pero que tardará al menos tres años en completarse.

El San Juan de Dios lleva 8años recuperando 30años de abandono. Del hospital solo quedan 3pisos con consultorios. Es falso q tenga o esté listo para cuidados intensivos. Pero tiene plata y contratación asegurada para reconstruirlo como el gran hospital q fue y volverá a ser pic.twitter.com/q5YdR6ezOW — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 27, 2020

López anunció también que se hará la compra de 100.000 pruebas de Covid-19 para la detección de casos en Bogotá. Esto será adicional a la compra que ya hizo el Gobierno Nacional.

🔴 #EnVivo| Explicamos cómo vamos a instalar 4.000 unidades de cuidados intensivos en los hospitales de Btá y cómo vamos a instalar 2.200 camas hospitalarias en @CorferiasBogota para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.



Conéctense aquí 👉🏻 https://t.co/26ghOd1PPb pic.twitter.com/YlhEZEObqb — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) March 27, 2020

Noticias de Cundinamarca

El gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, anunció que la atención de casos de coronavirus se concentrará en el Hospital Cardiovascular de Soacha y que hospitales de Fusagasugá y Zipaquirá, entre otros municipios, aliviarán la atención en UCI.



El departamento pasará de tener 175 camas UCI a 454.



Por lo demás, celebró que la Empresa de Licores de Cundinamarca está enfocada en la producción de alcohol con fines de salud y de gel antibacterial. Vienen en camino 75.000 litros de gel para el Distrito.

Noticia en desarrollo...



BOGOTÁ