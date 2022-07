Hace medio siglo nació la central de abastos más importante de Colombia, y hoy sigue jugando un papel clave en garantizar la seguridad alimentaria de la capital y de los departamentos del centro del país.



Su momento más crítico fue en 2020. A causa de los brotes de covid-19 se pensó que podría ser cerrada, pero no fue así. Por el contrario, con las medidas de restricción y confinamiento por la pandemia, se convirtió en el más importante centro logístico donde se concentraron la llegada y distribución de alimentos. “Representa la alimentación sana, con buen precio y buena calidad; representa a Bogotá, a Cundinamarca, al país; es de las empresas grandes que pueden llegar a darle crecimiento al campo”, afirma Francisco Javier Salcedo, gerente general de la central de abastos.En Corabastos se comercializan un promedio de 7.500 toneladas diarias de alimentos, procedentes en un 44 por ciento de la Sabana y Cundinamarca, y el resto de diferentes municipios y regiones, incluso, de al menos 16 países.

¿Qué se logró con la creación de Corabastos hace 50 años?



Francisco Javier Salcedo, gerente general de la central de abastos. Foto: Cortesía Corabastos

Corabastos se empezó a planificar desde 1969. En el gobierno de Carlos Lleras Restrepo se tomó la decisión de que la plaza España no era el sitio para el mercado de una ciudad de 1’300.000 o 1’400.000 habitantes. El Presidente consiguió un lote en la localidad octava, donde estaba el aeropuerto de Techo, pero fue en 1972, durante el gobierno de Misael Pastrana, cuando se inauguró la central y nos convertimos en lo que ahora somos: la principal central de abastos de Colombia y la segunda más grande de Latinoamérica, solo superada por la de Ciudad de México.

¿Se logró garantía alimentaria?



Poder manejar bien los alimentos, el tema logístico y un mejor sitio, una comercialización más sana, donde el Estado podía intervenir. En ese momento éramos mayoría el Ministerio de Agricultura, el Idema, la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá. Se saca del centro, se le da una logística mucho más amplia, se le da proyección al futuro, y ahora mire: han pasado 50 años y seguimos teniendo la cobertura de casi el 60 % del mercado de Bogotá y muchos municipios alrededor.

¿Quiénes son hoy los dueños?

El Ministerio tiene lo que eran las acciones del Idema. Bogotá y Cundinamarca mantienen las mismas acciones, y algunas que tenía el extinto Banco Ganadero pasaron a Davivienda. Casi el 52 % es propiedad de comerciantes privados, es una empresa de economía mixta.

¿Qué es hoy Corabastos?



Es el nodo logístico más importante de la región Centro, para Bogotá, Cundinamarca, Meta, Boyacá, Santander y Tolima. Estos departamentos nutren a Corabastos, y la central, a su vez, termina siendo logísticamente importante para el resto del país. Tenemos problemas en temas de transporte, porque la localidad octava no es lo que era antes, hemos perdido mercado en algunas localidades, pero con nuestros comerciantes queremos retomar las 20 localidades, y en municipios como Funza, Mosquera, Madrid y Soacha incrementamos muchísimo el mercado, y en toda la Sabana Norte llegamos con nuestros productos, y sus productores vienen con sus productos, esto más aún con la pandemia.

¿Qué vivieron en pandemia?



Los muertos en Corabastos fueron bastantes, pero demostramos que siendo juiciosos y gracias a la colaboración del Distrito pudimos mantener la central abierta. Al no cerrar en la pandemia mantuvimos el sistema alimentario en Bogotá y la región.

¿Por qué la central terminó siendo plaza de mercado?



Una no pelea con la otra. Añoramos cuando venían las familias los domingos, a hacer el mercado. Desafortunadamente, la pandemia, los problemas de transporte y el tema de las vías nos han quitado un poco ese mercado. Tratamos de que la familia bogotana y la cundinamarquesa vuelvan a mercar en Corabastos, donde consiguen los mejores precios y la mejor calidad.

Hay críticas porque la central no ha logrado ser realmente un regulador de precios...



Es un tema de oferta y demanda. Esa no es la obligación de Corabastos hoy, pero nos hemos sentido comprometidos con esta política pública y el Dane siempre ha sido un socio estratégico, y le hemos prestado la información, las instalaciones y el tema logístico para llegar a unos precios normales, pero, desafortunadamente algunas veces se nos va de las manos.

Otra crítica es que no ha logrado eliminar la cadena intermediarios...



Muchos de los que eran comerciantes ahora también son productores que traen sus productos y los comercializan. Hay una intermediación buena y una que no le genera valor agregado al producto, que es la mala. Estamos buscando aliados estratégicos. Por ejemplo, entre Corabastos y la Agencia Comercial de Cundinamarca vamos a buscar que los campesinos tengan la mejor forma de llegar con mejores precios.

¿Qué piensa de crear nodos logísticos fuera de la ciudad?

Es importante para descentralizar la alimentación, pero donde Corabastos y los comerciantes sean los protagonistas, porque ellos son los que conocen el mercado, los que saben cómo se hace la comercialización de los productos.

¿Quiénes compran hoy en Corabastos?



Tenemos a los tenderos como los grandes compradores, como nuestros grandes aliados; los fruver, las cadenas y todavía muchas familias vienen a mercar los sábados, lo que antes era los domingos.

¿Por qué alrededor han crecido actividades ilegales?



Tenemos el barrio María Paz, que era un terreno de Corabastos y fue invadido, y aunque la central ha ayudado a formalizar, también se fueron dando unos temas de inseguridad alrededor. Es diferente en Ciudad de México y en Argentina, donde se cuidan los alrededores y no se puede construir nada y se ve la central como lo más importante, el pulmón de la ciudad.

¿Cómo erradicarán el trabajo infantil en la central?



Cuando se hizo la toma de Corabastos se encontraron 22 menores, de los cuales 19 estaban con sus padres, y solo en tres casos había infracciones. No les puedo decir a los padres que no vengan en tiempo de vacaciones con sus hijos. Hay mayores que no comprenden que los niños tienen que estar o en su casa o en el colegio, y que cuando les toca venir, pues que estén acompañando a sus padres, pero no haciendo trabajos de alto riesgo.

¿Cuál fue el acuerdo con el Ministerio de Trabajo?



El Distrito y la Nación adecuarán espacios que cederá Corabastos para que estén en un sitio donde puedan estudiar o con un mayor que los esté cuidando. Vamos a hacer políticas públicas y vamos a triplicar la intervención de la Policía para que los niños no entren sin su papá o sin su acudiente.

La central de abastos en cifras

20 de julio 1972 - 20 de julio 2022.

Nombre: Corporación de Abastos de Bogotá S. A. (Corabastos).

Extensión: 42.000 m².

Bodegas: 55.

Área comercial de bodegas: 137.000 m².

Comerciantes mayoristas y minoristas: 5.800.

Empleos directos: 30.000

Empleos indirectos: 50.000.

Volumen de ventas: 7.500 toneladas de productos se comercializan en promedio al día.

Mercado nacional: llegan productos de todo el país, especialmente de Cundinamarca, Tolima, Boyacá, Huila, Santanderes, Meta, Valle y Nariño, entre otros.

Mercado exterior: a la central llegan productos de Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Bolivia, Ecuador, Grecia, Portugal, Brasil, Perú, Uruguay, China, Vietnam y Noruega.

GUILLERMO REINOSO

EDITOR DE BOGOTÁ

En Twitter: @guirei24

