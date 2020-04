Corabastos aplicará medida de ‘pico y género’ para el ingreso

La central de abastos de Bogotá, Corabastos, anunció que empezará a implementar la medida de ‘pico y género’, decretada por el Distrito el pasado 8 de abril, dentro de sus instalaciones.



La decisión fue tomada por Mauricio Parra Parra, gerente general de Corabastos, luego de que el martes varios clientes y comerciantes llegaron a la central cumpliendo con la medida de ‘pico y género’ y se encontraron con la prohibición de ingreso por el ‘pico y cédula’ decretado en la central hace 17 días.

Hay que recordar que, con la llegada del nuevo coronavirus a la ciudad y la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional, se han impuesto varias restricciones de movilidad y circulación con el fin de evitar las aglomeraciones en distintos sitios.



(Le puede interesar: 'Nosotros no estamos cobrando ningún alquiler por Corferias')



Por esta razón, y teniendo en cuenta la densidad de personas que día a día circulan y trabajan en Corabastos, los directivos de la central habían decretado un ‘pico y cédula’. Esto les permitía tener mayor control en el ingreso.



Sin embargo, ayer, el primer día de ‘pico y género’ en Bogotá, el panorama en este de centro de acopio fue de absoluta confusión. Al llegar al lugar, muchas personas se encontraron con que a pesar de que estaban habilitadas para salir bajo las normas distritales, no podían ingresar a Corabastos porque dentro de las instalaciones todavía seguía aplicándose el ‘pico y cédula’.



Este choque de trenes entre ambas restricciones fue lo que obligó al gerente de Corabastos a unificar las medidas. Así, desde ayer y hasta que se levante la cuarentena nacional, la central de abastos de Bogotá cumplirá la medida de ‘pico y género’ habilitada en toda la ciudad. Esto quiere decir que el ‘pico y cédula’ queda sin vigencia y ya no será la medida que determine el ingreso y la circulación dentro de la central mayorista.

Decidimos sincronizar la restricción, funcionaremos solamente con la directriz de la alcaldesa, y esa es la que debe tener inmediato cumplimiento en la central de abastos FACEBOOK

TWITTER

Hay que recordar que la medida de ‘pico y género’ decretada en la capital opera de la siguiente manera: los días con fecha par pueden salir las mujeres, los impares pueden hacerlo los hombres y las personas transgénero pueden salir a la calle según su identidad de género.



(Además lea: Cierran la UCI del Centro Policlínico del Olaya por brote de covid-19)



Los ciudadanos deben tener en cuenta que en caso de que la actividad que van a realizar fuera de casa esté dentro de las excepciones del Gobierno Nacional podrán salir sin que eso les signifique una sanción, pero si incumplen la medida sin ninguna justificación, las autoridades podrán imponer una multa de 936.323 pesos.



Parra también dio un parte de tranquilidad sobre el abastecimiento de Bogotá. Afirmó que el ingreso de alimentos sigue operando con completa normalidad.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo@BogotaET​