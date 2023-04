Con el fin de contribuir a la celebración del mes de la niñez, Corparques busca beneficiar a 25.000 niños y niñas durante el mes de abril, pertenecientes a comunidades vulnerables y diferenciales a través de su programa de entretenimiento sostenible.



Así, este mes, Corparques busca beneficiar 25.000 niños y niñas de Bogotá y la región, entre los 2 y 17 años, de comunidades vulnerables y diferenciales, que pertenezcan a organizaciones sociales, distritales, gubernamentales, ONG, colectivos sociales y comunitarios legalmente constituidos, para que disfruten de recreación y entretenimiento de calidad en las instalaciones del parque Mundo Aventura.



Los niños y niñas que asistan al parque bajo este programa pueden acceder de manera gratuita al parque y disfrutar de todas las atracciones sin ningún costo.



Algunas de las organizaciones que hacen parte del programa de Entretenimiento Sostenible son: Aldeas Infantiles SOS, Fundación Niños de los Andes, Corporación Organización El Minuto de Dios, Secretaría del Hábitat, Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización - ARN, Corporación juego y Niñez, Presidencia de La República, Corporación juego y Niñez, Secretaría Distrital de Integración Social, IDRD, Ministerio de Defensa, Grupo de atención Al desmovilizado, Fundación Maria José, Gobernación de Cundinamarca, entre otras



Parque Mundo Aventura. Foto: Archivo EL TIEMPO.

¿Cómo acceder al programa?

Tenga en cuenta que no se reciben solicitudes de personas naturales. solo de organizaciones sociales que trabajen con la niñez.



Por eso, Coparques invita a las organizaciones sociales que deseen acceder al programa de Entretenimiento Sostenible a enviar su solicitud al correo gestionsostenible@corparques.co, donde los atenderá la profesional en gestión sostenible, quien les indicará como vincularse.



Tenga en cuenta que Coparques no tiene intermediarios para acceder al programa de responsabilidad social empresarial, y no cobra por hacerlo, pues el único contacto valido se da a través del correo mencionado.

REDACCIÓN BOGOTÁ

