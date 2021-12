El pasado 20 de noviembre, Constructores de Paz Colombia (COP Colombia), una escuela de fútbol de la localidad de Usme, recibió el premio especial del jurado en la edición 2021 de los Peace and Sport Awards en Mónaco. El galardón, que cuenta con el apoyo del Principado de Mónaco y de varios deportistas de élite, le fue otorgado a esta organización por su trabajo en la consolidación de iniciativas de paz a través de la actividad física.



Con este reconocimiento, COP Colombia se unió a un selecto grupo de organizaciones ligadas al deporte que trabajan para impactar positivamente en la sociedad. La lista de ganadores la engalanan la Fundación Barcelona, el futbolista Lionel Messi y el baloncestista español Pau Gasol, estos dos últimos, elegidos como campeones por la paz en ediciones anteriores.



Pero la historia de COP va más allá de los reconocimientos y del balompié. De hecho, el artífice del proyecto, no obstante ser un fanático entusiasta de este deporte, inicialmente buscaba ser la voz de los niños afectados por las minas antipersonal en uno de los momentos más complicados del conflicto interno.

Carolina y Hugo lideran actualmente la escuela de fútbol.

Con apenas 14 años, un niño llamado Gerson Flórez dejó su ciudad natal, Bogotá, para viajar a la Conferencia Mundial de La Haya en 1998. El motivo de esta visita no era otra que recibir el Premio Mundial a la Juventud por la Paz y la Tolerancia, un reconocimiento creado para destacar los aportes de los jóvenes en términos de tolerancia, justicia social y reconciliación en sus países.



“En memoria de los niños que no tienen voz, por todos los que por imprudencia de muchos han perdido sus vidas a causa de las minas y por aquellos cuyas frágiles vidas dependen de las acciones de los adultos, yo elevo a Dios mi dolor y a los hombres que tienen el desafío de alcanzar la paz en mi querida, sufrida, pero hermosa Colombia”, dijo en el discurso de aceptación de su premio.



Años después, Gerson tuvo otro viaje a Europa. Esta vez su destino fue Oslo (Noruega), lugar al que llegó como candidato al Premio Nobel de la Paz en 2002 –galardón que le fue otorgado al expresidente estadounidense Jimmy Carter– y en donde, como si de un designio divino se tratara, se le ocurrió una idea.



Durante su viaje al país nórdico, Gerson conoció al presidente de la Federación Noruega de Fútbol y descubrió la Norway Cup: un torneo internacional juvenil celebrado en Oslo. “Se dio cuenta de que este juego puede ser una herramienta poderosa para el trabajo social y que los programas sociodeportivos pueden fomentar la reconciliación desde el campo”, explica Hugo Flórez, padre del joven y director de relaciones internacionales de COP Colombia.



Gerson Flórez es el creador de COP.

Ese viaje no solo le cambió la vida a él, sino que, a la larga, logró impactar la vida de miles de jóvenes bogotanos.



“Mi hermano trajo la idea y fue allí cuando empezamos a trabajar. Queríamos convertirnos en actores de paz, pero vinculando al fútbol. Por ese motivo, empezamos a trabajar con niños desplazados y con otros que pertenecían a las barras bravas de Usme. Fue un proyecto muy bonito porque logramos consolidar un grupo que se olvidó de las diferencias”, cuenta Carolina Flórez, directora de COP Colombia.



La idea se consolidó en 2009 gracias al apoyo del Gobierno noruego. Ese año, 20 niños de fueron invitados a participar en la Norway Cup con jóvenes de todo el mundo. “Su experiencia en el extranjero generó una reflexión sobre la tolerancia y el valor de la vida. Oportunidades como los intercambios deportivos internacionales y la posibilidad de obtener una educación superior cambian comportamientos y les dan a los jóvenes una visión de superación”, señala Hugo.



Durante este periodo de trabajo, la visión de COP se cimentó. “Nuestra labor es vincular niños, niñas y jóvenes de las zonas más vulnerables de Usme. Creemos en la cultura de paz, en la igualdad de género y en la inclusión social, y utilizamos este juego como catalizador para la transformación social”.



A partir de ese momento, las invitaciones se fueron haciendo cada vez más frecuentes. Estuvieron en México, Argentina, Suecia, China y Francia, en torneos de fútbol masculinos y femeninos.



Sergio Ospina fue uno de los afortunados. Cuenta que la posibilidad de viajar y de hacerlo con este deporte lo marcó de por vida. “Lo que más me impactó fue el choque cultural, las diferencias en los comportamientos y el sentido de pertenencia que tenían las personas por sus territorios”, dice.



Hoy, Sergio es uno de los profesores que previamente jugó en COP. Junto con él, la escuela cuenta con cuatro animadores de paz –así se les denomina a los instructores– y con más de 150 niños, niñas y adolescentes.



“Tenemos un proyecto que se llama Formando Líderes y de ahí salieron los formadores que tenemos en la actualidad”, cuenta Carolina.



Justamente, ese liderazgo es el que ha generado simpatía hacia su enfoque. Y es que el trabajo de Gerson y su familia no solo fue reconocido en Francia, también recibieron el martes pasado un galardón por ser la mejor escuela de formación deportiva de la ciudad en los Premios Equipo Bogotá del IDRD.



No es el fútbol, son los valores

Sergio es uno de los profesores que previamente jugó en COP.

Corría el último minuto de juego en el torneo del Club Social Maracaná y el equipo sub-10 de la escuela de fútbol COP Colombia perdía 16 a 0 contra Porto, otro combinado de la misma categoría. Las caras de los niños no eran largas ni de disgusto, se veían tranquilos y en algunos rostros hasta se podían percibir sonrisas.



Ni los rivales ni los espectadores entendían el porqué de aquella actitud, mucho menos algunos padres de familia. Quien sí era capaz de comprender ese comportamiento era Carolina Flórez.



“Aunque ganar es importante, para nosotros hay valores que están por encima del logró deportivo. No concebimos una idea de juego que no esté ligada a la formación de personas. Nos hacían goles cada dos minutos y había mucha presión de los papás, pero los niños estaban felices”, narra Carolina.



Esa forma de ver, entender y vivir el fútbol está directamente ligada a la metodología que aplican en los entrenamientos. Para ello, utilizan una aplicación proporcionada por Peace and Sport que sirve como guía para el trabajo en el campo de juego. Allí, no solo les explican a los animadores de paz ejercicios técnicos o de calentamiento, sino que también se incluyen actividades que potencian las habilidades para la vida.



“Nosotros queremos que todos los entrenamientos tengan un propósito. Por eso, con los ejercicios no solo se busca que los niños y niñas aprendan a controlar mejor un balón, también se trata de cuáles son los aprendizajes se me llevan de aquí y de cómo los pueden aplicar en su contexto”, dice Hugo.

Los premios recibidos por COP la semana anterior.

En este punto coincide Camilo Bernal, jugador de 15 años, quien vive su primera experiencia en un equipo de fútbol gracias a COP. “Esto no es solo una escuela en donde se aprende a patear el balón, tampoco nos dicen cómo comportarnos. Es a través de los ejercicios de los profesores que asimilamos sus ideas y entendemos la importancia de aplicarlas con los compañeros o en nuestros hogares”.



“Actualmente, a las instituciones del orden deportivo se les olvidó algo muy importante y es la responsabilidad social. Independientemente de cuántos niños entrenan, o del estrato social, se les debe inculcar el amor por el juego y hablar sobre la responsabilidad que como rival o compañero se tiene con el otro”, concluye Hugo.

¿Qué es Peace and Sport?

Lionel Messi recibió el premio Campeón por la Paz el año pasado.

Peace and Sport es una organización que usa el deporte y sus valores como un instrumento para la paz. Fue fundada en 2007 por el medallista olímpico de pentatlón Joël Bouzou, y el exfutbolista marfileño Didier Drogba es vicepresidente.



"El uso del deporte como herramienta pedagógica ha motivado al movimiento deportivo internacional a una acción tangible. Paralelamente, nuestro éxito en el campo ha hecho que los líderes políticos y los gobiernos se den cuenta de que el deporte puede ser un mecanismo genuino y eficaz para la paz", explican en su web.



Para este 2021 también fueron galardonados en diferentes categorías organizaciones como la Federación Mundial de Rafting, La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y Rudy Gobert, jugador de baloncesto francés de los Utah Jazz.

CAMILO A. CASTILLO

EL TIEMPO