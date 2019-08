Historias de emprendimientos que vale la pena impulsar

Hoy, seis emprendimientos han visto los frutos de ser reconocidos por RECON en el 2017, una organización Colombiana, sin ánimo de lucro que identifica, visibiliza, apoya y fortalece iniciativas de emprendimiento e innovación social para el desarrollo, que cambia realidades y crea un futuro distinto. Este año prepara su convocatoria 2019 no sin antes mostrar cómo los apoyos han impulsado proyectos de todos los talantes.



El primero de ellos fue el colegio La Fontaine en Cali (Valle del Cauca), ganador en la categoría educación, con una propuesta pedagógica con énfasis en bilingüismo, con clases personalizadas, salidas, uso de la tecnología y todas las características de un colegio de calidad pero a bajo costo.

Este plantel surgió en 2015, en medio de un panorama nada alentador, la problemática que presenta la educación en la Comuna 20 de Cali. La mayoría de colegios y escuelas son de baja calidad y reciben muchos niños y jóvenes que llegan a la adultez con brechas de conocimientos que los hace poco competitivos frente a las universidades y el mercado laboral.



Muchos de ellos terminan aplazando o anulando su proyecto de vida y cayendo en el sicariato, la delincuencia, entre otros. Las familias de Siloé no tienen los recursos económicos para brindarles a sus hijos educación de calidad.



Gracias al colegio La Fontaine, se generó una propuesta de educación con énfasis en bilingüismo y desarrollo de habilidades del siglo XXI. Lilibeydy Manrique y su hermano Adarley, crearon este proyecto para fomentar la educación de calidad en estratos 1 y 2.



Hoy ya se han impactado unos 90 niños en la Comuna 20. El apoyo de RECON fue fundamental. Este proyecto recibió cinco millones de pesos como capital semilla y dos programas de formación: El primero en Transformación de valores con el Centro del Dalai Lama de MIT, el segundo para el fortalecimiento en el modelo de negocio social, a cargo de Impact Hub y Athena.

El capital semilla fue invertido en la compra de computadores y la creación de un ‘Maker space’ en el colegio que facilitó el proceso de aprendizaje de los estudiantes. La Universidad Autónoma de Occidente donó equipos de cómputo para dotar el espacio y desarrollar un Fab Lab.



En 2017 también hubo apoyos para el medio ambiente. Nebulón, un sistema atrapa niebla, que se instala en lugares con condiciones climáticas y del entorno adecuadas para captarla y convertirla en agua, mejorando la calidad de vida de poblaciones vulnerables que se ven afectadas por el desabastecimiento hídrico, fue también apoyada.



La estructura de un Nebulón es tridimensional y consta de tres paredes de maya, tres postes que soportan la estructura, una canaleta y un tanque de almacenamiento. La niebla es capturada en la maya y a su paso por esta se genera un corte, que se evidencia en un goteo, el cual cae en la canaleta y la dirige hacía el tanque de almacenamiento. Nebulón ha logrado obtener hasta 28 litros de agua potable en 24 horas. La calidad y la cantidad producida depende de factores climáticos y características del entorno, por eso se hacen análisis y pruebas antes de la instalación del sistema. La iniciativa recibió cinco millones de pesos como capital semilla.

En cuanto al área de tecnología y comunicaciones la iniciativa ganadora fue Kitsmile que diseñó el primer kit de rehabilitación en casa para niños con parálisis cerebral. Ya cuenta con patente de invención y es único en el mundo. Gracias a varios patrocinadores lograron llevar estos kits a zona rurales creando una oportunidad de rehabilitación en familias vulnerables. En Colombia más de 300.000 niños sufren de parálisis cerebral. Ellos también recibieron cinco millones de pesos como capital semilla y fueron incluidos en el Programa Emerging Market Initiatives (EMI) de la Universidad Externado.



Las prácticas artísticas, culturales y deportivas también recibieron un reconocimiento de RECON. Casabe al arte, en la vereda Salamina de Montería (Córdoba), llevaba 17 años dictando clases de arte pero vivían una cruda realidad y es que los alumnos no contaban con dinero para adquirir los materiales.



Y ahí que surgió su idea: buscar materiales del contexto para hacer creaciones artísticas. El docente Ildefonso Mestra empezó a implementar una nueva técnica para trabajar con el casabe, desechos del almidón de la yuca, para elaborar pinturas. Con semejante ingenio, los estudiantes lograron elaborar sus propias herramientas, como pinceles con pelos de caballo. Ellos también recibieron cinco millones de pesos.

Este mismo apoyo pero por contribuir a la generación de empleo lo recibió Frutichar, en El Charco (Nariño), una empresa social juvenil. Foto: Cortesía

Este mismo apoyo pero por contribuir a la generación de empleo lo recibió Frutichar, en El Charco (Nariño), una empresa social juvenil, de compra, transformación y comercialización de pulpa de frutos exóticos y otros productos derivados. El proyecto logró la sustitución de cultivos ilícitos por lícitos así como crear oportunidades de empleo rural e industrial en una zona donde el conflicto armado causó tanto daño.



Y como no se podía dejar atrás la cultura de paz y los derechos humanos Get up and go Colombia también es un ejemplo de lucha. Ellos promueven el turismo en regiones afectadas por el conflicto armado a través de actividades y proyectos con jóvenes de todos los talantes: universitarios bilingües, víctimas del conflicto armado, pertenecientes a la comunidad LGBTI y ex combatientes de grupos armados. Todos construyen paz, inclusión y diversidad a través del turismo y los idiomas.



Así como ellos muchas más comunidades vulnerables del país, con un enfoque territorial, étnico, y de género recibirán apoyos gracias a la nueva convocatoria de RECON, que siempre ha contado con el apoyo de Suecia y PNUD. Hay que recordar que la convocatoria 2019 que se lanzó el pasado 28 de mayo a través de un Facebook Live en El Tiempo, se cierra el próximo 13 de septiembre.

¿Cómo participar de la convocatoria RECON 2019?

Es indispensable tener un Emprendimiento Social que a partir de un modelo de negocio este creando oportunidades de desarrollo económico y social que trabaje de forma innovadora e involucre el uso de la tecnología para ofrecer soluciones a problemáticas sociales y ambientales.

Requisitos

Grabar un vídeo de máximo de 2 minutos en el que presentes tu Emprendimiento Social y respondas a las siguientes preguntas:



¿Qué te llevó a crear tu Emprendimiento Social?

¿Qué hace tu Emprendimiento Social por tu comunidad?

¿Qué sueñas que suceda con tu Emprendimiento Social?

Categorías:

Economía Naranja.

Educación.

Medio Ambiente.

Paz, Participación y Derechos Humanos.

Desarrollo Agrario.

Equidad de Género.

Fases

1. El Equipo RECON seleccionará los 10 Emprendimientos Sociales más destacados por cada categoría, para un total de 60.



2. Los preseleccionados serán publicados en un especial de El Tiempo y serán sometidos a un proceso de votación público, donde los colombianos podrán votar por sus favoritos, posteriormente los tres Emprendimientos Sociales más votados por categoría serán finalistas, es decir que habrá un total de 18 finalistas.



3. Los finalistas serán evaluados por un jurado de calificación, integrado por representantes de las organizaciones aliadas a la Convocatoria RECON 2019, y serán ellos quienes definan los seis Emprendimientos Sociales ganadores, uno por categoría.

Ceremonia

La ceremonia de Reconocimiento se realizará en Medellín el 6 de noviembre en el marco del *Primer Summit de Emprendimiento Social que se realizará en Colombia, RECON llevará a los finalistas al Summit para que participen y asistan a la ceremonia. Los ganadores recibirán capital semilla, un cupo para un proceso de formación y aceleración con la Universidad Externado, visibilización en la plataforma RECON y acompañamiento permanente.



Los interesados en participar deben registrarse en www.reconcolombia.org/convocatoria/

Carol Malaver Sanchez

Subeditora de la sección Bogotá

carmal@eltiempo.com​