¿Conviene convertir soldados en policías para mejorar la seguridad?

A Bogotá, según el alcalde Enrique Peñalosa, le faltan 9.000 policías. El pie de fuerza en la capital del país, de acuerdo con estadísticas de la Policía Nacional, es de 238,7 uniformados por cada 100.000 habitantes, mucho menos que ciudades como Bucaramanga, con 686,4 o Tunja, con 620,6.

Situación similar vive Medellín, que suma 387,4 policías por cada 100.000 habitantes. La capital de Antioquia es de lejos más violenta e insegura que la de Boyacá y aun así, esta última casi la dobla en la relación de uniformados por cada 100.000 ciudadanos.



En el reciente foro ‘Seguridad Ciudadana en Colombia: Retos y Perspectivas’, liderado por Bogotá Cómo Vamos, secretarios de seguridad y alcaldes de algunas de las principales capitales del país coincidieron: necesitan más hombres de la policía en las calles para mejorar la seguridad ciudadana.

Según Andrés Villamizar, secretario de Seguridad de Cali, serían cerca de 25.000 hombres los que hacen falta en las urbes del país. “Tenemos las manos amarradas. La Policía produce al año 3.400 uniformados nuevos y se van 5.000 anuales, hay un lento descenso, y las ciudades lo vemos”, sostuvo Villamizar, quien además agregó que desconoce los criterios que se tienen en cuenta para la asignación de uniformados.



“Ciudades con 50 homicidios al año como Tunja tienen el doble de pie de fuerza de ciudades como Cali, Bogotá y Medellín. ¿Cómo se distribuye ese escaso pie de fuerza? Debe ser de la manera más eficiente”, propuso el funcionario.



Ante el déficit de policías, Villamizar recogió durante el foro una propuesta del exsubsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, la cual consiste en trasladar soldados del Ejército Nacional, previo proceso de capacitación y entrenamiento, a las filas de la Policía Rural y que estos últimos –también después de una formación especial– pasen a hacer parte de la policía de vigilancia en las calles.

“Para enfrentar la disminución de los policías y posiblemente aumentar un poco su personal, en las áreas rurales se podría reconvertir un buen grupo de militares, previa capacitación y vinculación a carabineros, en policías rurales, con todas las funciones, para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de investigación criminal”, explicó su propuesta Hugo Acero.

‘No hay que improvisar’

Aunque el Ministerio de Defensa no se pronunció frente a esta alternativa, el general (r) Luis Ernesto Gilbert, exdirector de la Policía Nacional, señaló que no se puede improvisar con este tipo de propuestas. El alto oficial explicó que hacer a un hombre policía demanda aproximadamente un año de docencia y que las funciones del Ejército son diametralmente distintas.



“No podemos militarizar la Policía; qué bueno que reservistas quieran entrar a la institución, pero sin violentar los protocolos de incorporación; no puede ser a la fuerza ni a la topa tolondra que entren a la escuela y, después, bienvenidos”, señaló Gilbert, quien agregó: “Improvisar soldados para hacerlos policías a la brava y rompiendo la cadena de instrucción es un error garrafal y le hace mucho mal a la Policía porque a la larga, los errores que puedan cometer estos muchachos, de buena fe, aceptémoslo, los termina pagando la Policía”.

No es con pie de fuerza, es atacando los núcleos económicos del crimen FACEBOOK

TWITTER

Según explicó el general (r), así los soldados pasen a las unidades de ruralidad, por el hecho de hacer parte de la nómina de la Policía, debido a razones del servicio, pueden terminar prestando vigilancia en la Cámara de Representantes, en el Concejo de Bogotá o en la zona G.



Alfredo Rangel, excongresista por el Centro Democrático, coincidió con el general Gilbert y añadió que Policía y Ejército son instituciones muy diferentes, y aunque precisó que la iniciativa es de muy buenas intenciones, no es conveniente, entre otras razones porque las fuerzas militares deben conservar a sus hombres para los retos de seguridad nacional actuales.



“La policía tiene a su cargo labores de convivencia y seguridad ciudadana y, según la Constitución, su cuerpo armado es civil, mientras que el Ejército es de acción letal y combate con funciones completamente distintas”, argumentó Rangel.

Menos escoltas de la policía

Otra de las propuestas de Hugo Acero para enfrentar la crisis en el pie de fuerza es que se reduzcan los esquemas de seguridad con escoltas de la policía.



“Ya el presidente Duque dijo que iba a reducir su esquema de seguridad y los de sus ministros y demás funcionarios del Gobierno. Ojalá el mismo ejemplo lo siguieran los congresistas, diputados, concejales, alcaldes y gobernadores; ahí se podrían recuperar más de 4.000 policías para la seguridad de los ciudadanos”, señaló Acero.

9.000 policías faltan, según Peñalosa

A propósito de esto, hace pocos días, el general Julio César González, director de protección de la Policía Nacional, dijo en RCN Radio que en el gobierno del presidente Iván Duque se han cancelado 73 esquemas de seguridad, lo que ha liberado a cerca de 225 hombres.

El oficial recordó además que desde el 2017 se han retirado 403 de estos equipos de escoltas, con lo que unos 700 policías se han incorporado a labores de servicio a la ciudadanía.

‘Esto no se soluciona con un policía en cada esquina’

Para Jerónimo Castillo, director de seguridad y política criminal de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la Policía no es sinónimo de seguridad, como no lo es tampoco el aumento del pie de fuerza.



“¿Por qué no se es más creativo? ¿Por qué no se intervienen los grupos delincuenciales que operan en las ciudades? Vaya a la calle 18 de Bogotá y verá la venta de contrabando, o vaya a la zona de reducidores de autopartes robadas, o de celulares, es ahí donde está la criminalidad; no es con pie de fuerza, es atacando los núcleos económicos del crimen. Si no se atacan con la superintendencia de Industria y Comercio, con la Fiscalía, pues se podrá aumentar el pie de fuerza, pero no pasará nada”, sugirió Castillo, quien agregó: “Esto no se soluciona con un policía en cada esquina porque pueden terminar siendo captados por la ilegalidad”.

Sobre esto, en una reciente entrevista en EL TIEMPO, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, señaló que las acciones deben estar enfocadas en combatir el crimen organizado.



“Necesitamos policía de inteligencia haciendo seguimientos, trabajos de semanas, meses, interceptaciones, filmaciones porque eso sí es lo que lleva a capturar a las bandas; nosotros no sacamos nada capturando al señor que se está robando un celular en TransMilenio, eso no cambia nada si la banda sigue igual; ellos pueden contratar a otro en dos días. Lo que nosotros necesitamos es capturar y desmantelar las bandas. Esto no lo va a reemplazar el Ejército”, dijo el mandatario.

ÓSCAR MURILLO MOJICA

Twitter: @oscarmurillom

Escríbame a: oscmur@eltiempo.com