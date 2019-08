Así avanza conversatorio de candidatos a la Alcaldía de Bogotá

"La mejor gestión de finanzas no es un tema menor. No volvimos con los carteles de las ambulancias, por ejemplo. Tener finanzas sanas es importante. Asumamos de buena fe que mejoraron y no que los estados están maquillados".



"La salud va mal. 15 de 20 indicadores han empeorado".



"Es pésima la atención de cáncer de mama, en enfermedades como la diabetes, entre otras".



"Hay que trabajar en salud preventiva, en telemedicina".