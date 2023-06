La Alcaldía de Bogotá y la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) lideran el Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz 2023, que este 27 y 28 de junio reúnen a más de 30 ciudades de 16 países y a cerca de 100 líderes, representantes de organizaciones internacionales, académicos y ciudadanía.

En este foro, que se lleva a cabo en el el Hotel Grand Hyatt, se plantean estrategias para impulsar la implementación de políticas y acciones concretas que contribuyan a construir paz social, paz ambiental, así como paz con seguridad y acceso a la justicia.



En medio del evento, la mandataria de la ciudad, Claudia López, intervino en diferentes oportunidades en las que destacó los aciertos, retos y desafíos que enfrenta la capital del país.

Una temática que trató en varias oportunidades López fue la polarización que vive el mundo y que de la que no es ajena el país: “Nadie que divide para ganar, podrá unir para gobernar”. Agregó que: “Esta instrumentalización político electoral de la división, del dolor, de la polarización para ganar elecciones, puede que con ella se gane, con ella no se gobierna. Ciertamente no, para construir paz e inclusión social. Esta ola de exhibicionismo machista de la venganza como una farsa simulada de seguridad y justicia, muy popular en el corto plazo, muy dañina e insostenible en el largo plazo, no es lo que va a construir ciudades y territorios en paz (…) No es solamente inclusión social es luchar contra la impunidad”.

Claudia López en la inauguración del cuarto foro mundial de ciudades y territorios de paz 2023 en Bogotá

Además, López no dejó de lado el cambio climático y las nuevas propuestas del Gobierno nacional de un nuevo enfoque en la política de combustibles y energía. “Apreciados amigos del norte global, de los Estados nación no le pidan al sur global, a ciudadanos excluidos por la pobreza, hambre, discriminación, por la desatención que provoca una migración que seamos los responsables de bajar las emociones de gases contaminantes que ustedes en el norte global produjeron mayoritariamente. Si quieren combatir el cambio climático, y todos queremos combatirlo, promovamos cambio social, cambio económico constructivo, cambio democrático colectivo. Preocupémonos por las emisiones de justicia social antes de preocuparnos por las emisiones de carbono y de gases de efecto invernadero”, dijo.

También habló de seguridad: “Paz con seguridad, paz con oportunidades de oportunidad y empleo, paz con cuidado, ese es el llamado de Bogotá”, comentó

La mandataria insistió en la idea de tener en las ciudades de más de un millón de habitantes una policía y justicia local. “No quiero en ningún caso deslegitimar o desconocer el enorme y muy valiente esfuerzo que hace nuestra policía nacional, pero es que le toca contra el ELN, contra el Clan del Golfo”.



Y finalizó: “Mi mensaje al gobierno nacional y a la rama judicial es déjense ayudar. Lo que queremos desde Bogotá es ayudar, pero estamos en una situación en la que no hacen ni dejan hacer”.

