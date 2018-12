'Meten en cintura' a los usuarios de las patinetas eléctricas

Si usted es de aquellos innovadores que andan en patineta eléctrica por las congestionadas vías de Bogotá, tenga en cuenta que desde este diciembre, la Secretaría de Movilidad vigilará el comportamiento de quienes conducen ese tipo de aparatos.

Tal despacho acaba de emitir la circular 006 de diciembre del 2018, en la cual establece una serie de medidas de seguridad, circulación y estacionamiento que los usuarios deben acatar, teniendo en cuenta que se basan en disposiciones del Código Nacional de Tránsito.

La medida no solo se aplica para los particulares que tienen su propia patineta, sino también para las empresas que en el último semestre las han empezado a ofrecer en alquiler, ubicándolas en lugares públicos.



Una de las principales restricciones que se imponen es el uso del espacio público, pues se prohíbe dejarlas “sobre andenes, zonas verdes o de espacio público destinado para peatones; antejardines, aceras, puentes y ciclorrutas, entre otras”.

Como sucede con otros vehículos, las autoridades cuentan con las facultades para inmovilizar las patinetas que contravengan esta norma y se encuentren mal estacionadas.



Frente a las disposiciones de circulación, Movilidad enfatizó en que “no deben transitar por andenes ni vías arteriales”; en cambio, sí están autorizadas para moverse por “ciclorrutas en vía y fuera de ella, así como por calzadas –en los casos en que no haya disponibilidad del carril para bicis–”.



Finalmente, entre los requerimientos de seguridad el documento advierte que no se debe sobrepasar el límite de velocidad de 20 kilómetros por hora para garantizar así la capacidad de reacción del conductor en cualquier momento. Además, se debe portar casco debidamente abrochado y elementos reflectivos que ayuden a distinguir tanto la patineta como a quien la conduce. Por supuesto, se prohíbe la conducción bajo los efectos de bebidas alcohólicas o sustancias alucinógenas.

Carlos Agudelo, confundador de CosmicGo, plataforma tecnológica que ofrece unas 100 patinetas para alquiler -en espacio público- entre Chapinero y Usaquén, expresó que la circular no tiene en cuenta que el servicio que ofrecen es para resolver los problemas de movilidad de la gente, y que esperan llegar a un consenso con Movilidad. “Somos respetuosos de la ley. Pero obligar a los usuarios a desplazarse más para conseguir una patineta es perjudicial”, expresó.



Néstor Amíndola, especializado en la venta de estos vehículos eléctricos, se ha mostrado de acuerdo en que se exijan todas las medidas de protección y seguridad. Incluso, en su comunidad Vive tu Migo se dan lecciones de uso y comportamiento responsable en las vías. “Creemos que el Distrito debe fomentar esta alternativa, a la par con la bicicleta. No todos pueden ni quieren usar cicla, como las personas con discapacidad física”, ha opinado Amíndola.



La circular de la secretaría llega justo antes de que entren a operar en la ciudad varios denominados gigantes del mercado de la movilidad alternativa. Por ejemplo, Cabify ha comunicado que en el 2019, en asocio con un aliado colombiano, podría arrancar en el Distrito con su oferta de patinetas eléctricas, también conocidas como scooters. La apuesta de este privado sería de al menos 10.000 unidades.



Otros nombres importantes como Bird (de Estados Unidos, con presencia en grandes ciudades como Los Ángeles, san Diego y San Francisco), Lime S, Uber y Yellow (de Brasil) también han realizado anuncios de su posible aterrizaje en el mercado bogotano.



Habrá que ver si los espacios públicos se empiezan a congestionar con las patinetas eléctricas estacionadas y a la espera de usuarios, o si privados y Distrito logran una sinergia para lograr el cometido esencial: convertir estos aparatos en una solución inteligente de movilidad.

Experiencias en el mundo con las ‘scooters’

En Estados Unidos, Asia y Europa operan múltiples plataformas tecnológicas que ofrecen patinetas eléctricas o ‘scooters’ para uso público. En Singapur funciona Pop Scoot, que consiguió permiso de las autoridades para disponer los aparatos en puntos estratégicos de esa ciudad portuaria; allí no solo precisan resolver los líos de congestión vehicular, sino de la calidad del aire.



Bird, Jump y Lime tienen presencia en distintas ciudades de EE. UU. En San Francisco, California, la alcaldía ordenó inmovilizar estos vehículos cuando los pusieron en operación sin solicitar un permiso de uso del espacio público, en especial Bird, que había hecho la mayor apuesta. Sin embargo, en octubre pasado otras dos compañías llamadas Skip y Scoot lograron obtener permisos de operación allí, y durante un año tendrán hasta 650 patinetas (cada compañía) en funcionamiento; después de ese tiempo podrían aumentar su oferta hasta 2.500 cada cual.



En otras urbes importantes, como Valencia (España), también ha habido líos por la ocupación-parqueo de estos aparatos en zonas públicas. El ayuntamiento de esa localidad ordenó, en octubre pasado, la inmovilización y el retiro de la vía pública de todas las patinetas eléctricas de Lime-S, pues todo aquel que requiera hacer uso de “terrazas, andenes u otro espacio común debe tramitar el respectivo permiso”, informó en su momento esa autoridad.



En lo respectivo a seguridad en las vías, la mayoría de estas aplicaciones recomiendan a sus usuarios usar casco y respetar las normas de tránsito. En Madrid, una ordenanza de la ciudad les exige circular a un máximo de 20 km/h, si bien pueden estacionarse en aparcamientos públicos para bicicletas y motos.



FELIPE MOTOA FRANCO

EL TIEMPO

En Twitter: @felipemotoa