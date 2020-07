Contraloría Distrital pide a Procuraduría investigar contratos del IDU

Al encontrar una serie de irregularidades en contratos de ampliación de estaciones de TransMilenio, la Contraloría Distrital de Bogotá dio traslado a la Procuraduría General de la Nación para que adelante las investigaciones disciplinarias a que haya lugar.



(Le puede interesar: Coronel que estuvo con el Fiscal General en San Andrés, tiene covid-19)

En los procesos de estos contratos participó Liliana Eugenia Mejía, quien renunció hace unas semanas a la Dirección Técnica de Proyectos del IDU y que hoy está envuelta en un escándalo por haber acreditado falsos títulos como arquitecta.



De acuerdo con el documento radicado en el despacho del procurador general, Fernando Carrillo, en cinco de los ocho contratos auditados, el organismo de control fiscal del Distrito reporta que faltaron soportes, estudios o hubo falencias en los análisis y publicaciones.



Todos esos contratos fueron celebrados a finales de mayo pasado, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del covid-19 y suman un valor aproximado a los 60.000 millones de pesos.

5 de estos contratos entre los cuales cobran relevancia los de construcción y ampliación de algunas estaciones de Trasmilenio presentan irregularidades e inconsistencias FACEBOOK

TWITTER

“Si bien es cierto los 8 contratos cumplen con los requisitos de forma de la declaratoria de urgencia manifiesta, 5 de estos contratos entre los cuales cobran relevancia los de construcción y ampliación de algunas estaciones de Trasmilenio presentan irregularidades e inconsistencias”, señala la Contraloría Distrital en el documento en el que da traslado a la Procuraduría General y que conoce EL TIEMPO.

(Le sugiero leer: Investigan presunto 'falso título' de importante funcionaria del IDU)

Los contratos con presuntas irregularidades son los de la ampliación de las fases I y II de las estaciones de TransMilenio, que incluyen obras de ampliación de vagones, construcción de nuevos vagones y externalización de taquillas, así como el suministro de elementos de segregación y transporte.



El IDU, en un comunicado, indicó que las obras tienen estudios y diseños previos que fueron elaborados por firmas consultoras y que “cualquier proceso de contratación que adelanta la entidad se encuentra precedido de la decisión por parte del comité de gestión pre contractual, en el cual la Dirección Técnica de Proyectos (cargo en el cual estuvo la señora Liliana Eugenia Mejía) no participa como integrante del mismo con voto en la toma de decisiones".



Y agrega que las actuaciones de la Dirección Técnica de Proyectos “pasan por la validación del superior jerárquico funcional que es la Subdirección General de Desarrollo Urbano”.



No obstante, el IDU aclara que ha dado la instrucción a la oficina de control interno de "adelantar una auditoría a la Dirección Técnica de Proyectos, respecto a las actuaciones de dicha oficina en los procesos de contratación adelantados por la entidad".



También señala que “la ordenación de gasto, respecto de los procesos de contratación que actualmente está adelantando la entidad, radica en la Subdirección Técnica de Infraestructura de la entidad y no en la Dirección Técnica de Proyectos".

Redacción Bogotá

@BogotaET