Tras la polémica generada por los fuertes choques de mensajes entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el presidente Gustavo Petro por la primera línea del metro, la elevada, las contralorías General de la Nación y Distrital anunciaron ayer una vigilancia especial a la construcción y puesta en funcionamiento del megaproyecto.



Los organismos de control fiscal quieren revisar los términos de los contratos de concesión, de interventoría, la gestión predial, el traslado de redes de servicios públicos, la gerencia del proyecto y las ejecuciones de las troncales complementarias y alimentadoras (las avenida 68 y Ciudad de Cali). La vigilancia se hará hasta el 31 de agosto de 2026 o hasta que los contralores lo decidan.



El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, aseguró que aunque los pronunciamientos que han hecho por separado Petro y López acerca de la continuidad o no de los diseños y el modelo constructivo del proyecto, no han sido formalizados en actos de gestión fiscal, tienen la posibilidad de generar riesgos contra el patrimonio público estatal. Sin embargo, advirtió que eso se sabrá con la acción conjunta que iniciaron con la Contraloría Distrital.

Contralores dialogando sobre la vigilancia del Metro. Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

Rodríguez anunció que en los próximos días se creará una comisión de coordinación que será presidida por el contralor delegado para el sector de infraestructura, para hacer los análisis correspondientes. “Se deberá hacer un análisis de las variables macroeconómicas para verificar si estas han cambiado de manera sustancial. Y, de igual manera, si ha podido existir una violación al principio de planeación”, dijo el jefe del organismo de control fiscal.



El Contralor también recordó que ha habido discrepancias de todo orden en la definición de la primera línea del metro “hace decenas de años” y que en estudios conceptuales y de detalle se han invertido más de 150.000 millones de pesos. A estos valores se sumarían los recursos que sean invertidos en nuevos diseños y estudios en una eventual decisión de hacer un tramo subterráneo en la Caracas.

“Lo importante es que producto de unas diferencias conceptuales, no vaya a resultar perjudicado el proyecto, que no vaya a existir una repercusión desde el punto de vista fiscal que resulte siendo gravosa y ya nosotros tendremos que entrar a determinar los eventuales o posibles detrimentos patrimoniales que se puedan haber causado”, le dijo Rodríguez a EL TIEMPO.



Cabe recordar que tras la reunión en la que los chinos presentaron las cinco alternativas analizadas, por solicitud expresa de Petro, el jefe de Estado insistió en contemplar el tramo entre la avenida Primero de Mayo y la carrera 50 hasta la calle 72 con avenida Caracas, aunque esta opción había sido descartada por el contratista. Los chinos habían escogido el tramo totalmente nuevo de la calle 72 a la calle 100.



Es importante tener en cuenta que los organismos de control no han recibido una comunicación oficial sobre qué es lo que se va a modificar y qué es lo que se pretende hacer. Esperan recibirla en estos días.

“Hasta que no se establezcan las variables macroeconómicas, ni el impacto que puede existir frente a lo que puedan ser eventualmente violaciones al principio de planeación...”.

Frente a los señalamientos de Petro de que la primera línea aún no tiene estudios y diseños, el contralor distrital, Julián Ruiz, indicó que esas son, precisamente, “una de las especificaciones del contrato de concesión” para la construcción y operación del metro elevado.



Recordó que la Contraloría Distrital han realizado dos auditorías, en 2021 y 2022, que arrojaron un presunto detrimento de 4.000 millones de pesos, en la contratación de la Agencia del PMO y por las estampilla para la extensión de la troncal de la Caracas.



El proyecto de la primera línea fue adjudicado en 2019 en la alcaldía de Enrique Peñalosa y su costo se estima en 12,9 billones de pesos, a precios de 2017. Debe entrar en operación en marzo de 2028 y tendrá capacidad para transportar 72.000 pasajeros hora sentido.

El fuerte debate



Desde finales de enero pasado, ha habido un fuerte choque entre el jefe de Estado y la mandataria distrital por el metro. Sin embargo, la preocupación por la primera línea procede desde octubre de 2022, cuando el propio Petro le pidió al consorcio chino revisar la viabilidad técnica, jurídica y financiera de un tramo subterráneo en el trazado del proyecto, que va del patio taller en Bosa a la calle 72 con avenida Caracas.



López ha rechazado de manera vehemente la modificación a la primera línea, aunque también ha aclarado que lo hubiese preferido subterráneo. Según dijo ayer, se trata de un contrato firmado y en ejecución.

En el debate entró la semana pasada el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, quien aseguró que si no se hacía la modificación en la primera línea, como lo había pedido el Presidente, para que un tramo sea soterrado, la financiación de otros proyectos se iba a parar. Esta afirmación generó toda clase de reacciones en contra. De hecho, la misma alcaldesa la consideró un “chantaje” y una “amenaza” del Gobierno Nacional.



El presidente Petro le respondió de una vez en su cuenta de Twitter: “Que Bogotá tenga un metro poderoso en favor de las mujeres, de toda la población trabajadora y estudiantil no es un chantaje. Ofrecí financiar completamente con recursos de la Nación la subterranización de la parte más activa de la primera línea, eso no es un chantaje”.

Avances del mega proyecto

A la fecha, la primera línea del metro de Bogotá tiene un avance total del 18 por ciento en su ejecución física dividido de la siguiente manera:

Las obras de adecuación del suelo del patio taller, localizado en Bosa y que se considera el corazón del proyecto, registra un avance del 62,7 %. Con corte al 29 de diciembre, de 1.427 predios que se necesitan, el 91,3 % ya han sido comprados, quedando pendiente apenas el 8,6 %. Con fecha del 19 de octubre de 2022, el traslado de redes matrices y principales que le corresponden a la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá tenía un avance del 53 %, mientras que los de Vanti estaban en el 100 %.

Loren Valbuena

REDACCIÓN BOGOTÁ.