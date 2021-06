No habrá retraso en obras del metro, a pesar de cambios en contrato

La Empresa Metro de Bogotá (EMB) dio a conocer que, debido a los inconvenientes derivados de las restricciones por la pandemia y las dificultades de movilización ocasionadas por el paro nacional, el pasado 16 de junio acordó con el concesionario realizar cambios en el contrato que reglamenta las obras de la primera línea del Metro de Bogotá.

Según estas modificaciones, las obras de adecuación de los terrenos del patio taller, en el sector de El Corzo, en la localidad de Bosa, cuya iniciación estaba programada para el pasado 17 de junio, comenzarán el 17 de agosto, y los trabajos de construcción del deprimido de la calle 72 con avenida Caracas, en Chapinero, se iniciarán el 17 de septiembre.



La Empresa Metro aseguró que estos cambios no incidirán de modo alguno en las fechas de entrega de las obras ni en la puesta de operación del sistema metro en Bogotá, prevista para el mes de marzo de 2028. “Junto con el concesionario Metro Línea 1, se ha desarrollado un plan de trabajo coordinado para que estos cambios en el contrato y en las fechas de inicio no impliquen un desplazamiento de las fechas de entrega de las obras, y mucho menos en la fecha de inicio de la operación del sistema”, explicó el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez.



Estos cambios fueron necesarios, anunció la EMB, debido a que, como consecuencia de los confinamientos, el concesionario no ha podido completar algunos estudios, diseños y ciertos trámites requeridos para iniciar las obras tanto en Bosa como en Chapinero.



La Empresa Metro aclaró que estos cambios en el contrato no implicarán afectación económica para ninguna de las partes; es decir, no encarecerán el proceso de construcción ni ocasionarán sobrecostos en las obras.



