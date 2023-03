Sergio Venegas Herrera, uno de los implicados en el escándalo por la supuesta entrega de coimas en la adjudicación del contrato de operación y administración de los cementerios en Bogotá, salpicó a varios exfuncionarios y funcionarios de la actual administración en la declaración que le entregó a la Fiscalía.

De acuerdo con Venegas, él habría entregado en un principio 1.050 millones de pesos en mayo de 2021 supuestamente a emisarios de la entonces directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp), Luz Amanda Camacho, y al director jurídico de la entidad, Carlos Arturo Quintana.



Y luego, en agosto, después de haber sido adjudicado el contrato, otros 450 millones para, según le dijo al organismo investigador, repartir con la directora.



En enero pasado, Venegas Herrera había dicho que durante el paro nacional llegaron los cuerpos de 300 personas al cementerio de Serafín para desaparecerlos, una versión que ha sido calificada como inverosímil y descabellada.En su testimonio, ha indicado que hacía parte del contrato de cementerios, con un valor de 41.300 millones de pesos y cinco años de plazo, y que los dineros que él entregó nunca se los devolvieron.

Bogotá tiene cuatro cementerios: centro, Norte (Chapinero), Serafín y Sur.

Marcel Esquivel Reina, contratista de la Uaesp.

El autoincriminado ha insistido en señalar que trabajó para el consorcio Jardines de Luz y Paz, que en mayo de 2021 se quedó con ese contrato. Incluso, señaló que recibió un salario de 15 millones de pesos.



Sin embargo, tanto esa sociedad como los socios han negado que Venegas Herrera haya tenido vínculos laborales o comerciales con ellos. De hecho, ayer insistieron en negar todo vínculo y dijeron que Venegas "debe presentar pruebas".



Al ser consultado por el TIEMPO, Eder Parada, representante legal de Jardines de Luz y Paz, calificó a Venegas como "un tipo loco" que no le amerita "ninguna credibilidad". "Nadie pone un dinero tan gran como él dice que puso para recibir nada a cambio. Eso no tiene lógica y no tengo por qué dedicarle ni un segundo a un tema tan ilógico", afirmó Parada.



El caso es que Venegas Herrera ha terminado por salpicar con su declaración a la Fiscalía a Marcel Esquivel, contratista de la Uaesp; Carlos Arturo Quintana, director jurídico de la entidad; Luz Amanda Camacho, quien renunció a la dirección de la Unidad por el escándalo y, según dijo, para dedicarse a su defensa.



Ahora, también terminó vinculando al jefe del Gabinete de la alcaldía Mayor, Antonio Sanguino, quien ayer lo denunció por falsedad, fraude procesal, e injuria y calumnia contra Sergio Venegas.



"El mismo personaje que se inventó la fábula de más de 300 o hasta 1000 desaparecidos en los hornos crematorios de Bogotá, el mismo personaje que ha estado involucrado en varios expedientes judiciales, y el mismo personaje que hizo afirmaciones calumniosas en mi contra", respondió ayer Sanguino luego de poner la denuncia en la Fiscalía.



Cabe aclarar que cuando Venegas se refiere a Sanquino lo hace en el momento en el que estaba hablando concejales y el jefe de gabinete no es cabildante de la ciudad desde 2017.

El primer salpicado es Marcel Esquivel, quien sería un arquitecto y llegó de la Unidad de Servicios Públicos de la mano de Quintana. Esquivel, según la declaración de Venegas, habría sido emisario y recibido las coimas.

Carlos Arturo Quintana fue subdirector de asuntos legales de la Uaesp.

Este exfuncionario también estaría involucrado en el caso de los audios en los que una persona vinculada a la Uaesp concerta con un proponente la manera de sacar del camino a otros interesados en participar en la licitación de los cementerios.



De hecho, fue la misma entidad la que presentó ante la Fiscalía la denuncia penal por los audios.



Esquivel renunció varios meses antes de salir a la luz pública el escándalo de los audios y de la supuesta entrega de sobornos por el contrato de administración de cementerios.



Marcel Esquivel fue elegido en 2019 concejal del municipio de Barbosa (Santander), sin embargo en 2020 renunció. Fue en ese momento que se vinculó a la Uaesp como contratista de la entidad.

La otra persona involucrada por Venegas es el abogado Carlos Arturo Quintana, quien para la época de los hechos se desempeñaba como subdirector de asuntos legales de la Uaesp.



Quintana llegó a la unidad de servicios públicos cuando Luz Amanda fue nombrada como directora de la entidad distrital. EL TIEMPO conoció que Quintana renunció en agosto del año pasado, después de la salida de Esquivel y antes de que se destapara el escándalo.



Luz Amanda Camacho, exdirectora de la Uaesp.

El caso es que estando Quintana en la entidad distrital no avanzaron los procesos solicitados por presunto incumplimiento solicitados por la interventoría del contrato, en especial el de la no constitución de la fiducia para que manejara los dineros del contrato. Esta se contrató 71 días después de lo establecido en el contrato. Este caso se empezó a mover tras su salida.



Luz Amanda Camacho es otra de las personas que Sergio Venegas Herrera nombra en su declaración. Según la versión de este hombre, Marcel Esquivel fue supuestamente como emisario de la exfuncionaria y de Quintana.



El escándalo de los contratos de cementerios distritales le costó la renuncia a Camacho a mediados de enero pasado.



Cabe recordar que la hoy exdirectora llegó a la Uaesp a principios de la actual administración distrital. Y hay que decir que ella fue quien presentó las denuncias por los audios y la supuesta corrupción en la entidad en noviembre del año pasado.

Es el mismo personaje que se inventó la fábula de más de 300 o hasta 1000 desaparecidos en los hornos crematorios de Bogotá

Antonio Sanguino Páez es jefe de Gabinete de la alcaldía Mayor.

La otra persona salpicada por Sergio Venegas Herrera es el actual jefe de gabinete de la alcaldía Mayor, Antonio Sanguino. El nombre de este alto funcionario aparece cuando Herrera se refiere a concejales. En la declaración señala que "todos los contratos que efectúe la Uaesp son direccionados por él, botadero Doña Juana, alumbrado público, cementerios del Distrito".



Sanguino es un político que fue elegido Senador en marzo de 2018 por el Partido Alianza Verde, luego de haber sido concejal de la ciudad. Desde julio de 2022 es jefe de gabinete de la alcaldía, cargo que aún desempeña.



El jefe de gabinete dijo que él no tiene "ninguna injerencia" en los procesos de contratación de las entidades del Distrito y pidió a la Fiscalía asumir la investigación y castigar "ejemplarmente" las conductas de Venegas.



La concesión tiene como objeto la operación y administración de los cementerios distritales: Centro, Norte (Chapinero), Serafín y Sur durante cinco años.



Hay que recordar que los socios del consorcio Jardines de Luz y Paz han estado, desde el inicio del contrato, enfrentados por la representación legal de la firma, a tal punto que mientras uno ha querido entregar la concesión a la Uaesp, otro mantiene la posición de continuar y hoy dirige la empresa.



GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

​En Twitter: @guirei24



*Con información de la sección Justicia