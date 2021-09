Contratista abandonó obras en planta del Acueducto de Bogotá

Desde el 15 de febrero de este año no se mueve una sola máquina ni obrero en los trabajos de ampliación de la planta Francisco Wiesner, que busca garantizar en el futuro un mayor suministro de agua para Bogotá y los municipios vecinos. El contratista abandonó los trabajos y, hasta la fecha, no se lo ha vuelto a ver en la zona.

El millonario contrato fue entregado en licitación el 22 de diciembre de 2017 al Consorcio Epic PTFW, integrado por la firma brasileña Ecman Engenharia Sucursal Colombia y las colombianas Proyectos de Ingeniería y Servicios para el Medio Ambiente (Prispma) e Ingecol, y con un plazo de 26 meses. No obstante que el contratista recibió giros por cerca de 53.000 millones de pesos, la obra ejecutada apenas llega al 41 por ciento, cuando ya debía estar en el 81.

El objeto era la ampliación de la planta de tratamiento Wiesner y obras complementarias. Bajo su responsabilidad, la firma debía realizar ajustes, actualización y complementación de diseños, y construcción, suministro, montaje de equipos y puesta en marcha de nuevas unidades de filtración. La idea era que la planta pasara de tratar 17 metro cúbicos por segundo a 22 metros, y suministrar 2,71 metros cúbicos por segundo adicionales a lo que ofrece actualmente.

Los pagos al contratista fueron pactados en pesos y en dólares así: 93.825 millones de pesos más 5,7 millones de dólares. Estos valores incluyen un anticipo por 18.470 millones de pesos más 1,14 millones de dólares (sin descuentos). En desarrollo de este, la EAAB, compañía que adjudicó las obras, concedió dos prórrogas a Epic PTFW, con lo que el plazo se prolongó hasta el 11 de octubre de este año.

La caducidad del contrato es por 93.000 millones de pesos. Foto: Archivo particular.

Pero esto aún está por verse pues, según conoció EL TIEMPO, el Acueducto tomó la decisión de declarar la caducidad del contrato e iniciar la liquidación, argumentando incumplimientos graves y la afectación en la prestación del servicio. El objetivo sería expedir la resolución de caducidad y, a más tardar un mes después, confirmar la decisión. Con ese fin, el pasado 26 de agosto, el Acueducto citó a audiencia al interventor, al contratista y a las aseguradoras, pero esta debió ser aplazada para el 1.º de septiembre (hoy) por solicitud de los dos últimos.

El conflicto del Acueducto con el consorcio no es nuevo. Según una fuente consultada por este medio que pide reserva de su identidad, en al menos tres ocasiones la EAAB se reunió con el contratista y el interventor para acordar un plan de contingencia, pero esos pactos no se echaron a andar.



Ante la dificultad para continuar las obras, el Acueducto junto con la aseguradora intentaron llegar a un acuerdo jurídico con el consorcio con el fin de continuar el proyecto. Pero las propuestas no fueron aceptadas por los representantes de Epic.



Entre las opciones que se presentaron estaban la cesión del contrato o que la aseguradora asumiera el control y contratara las obras. Incluso se llegó a manejar la posibilidad de que ingresaran nuevos integrantes al consorcio y hasta el cambio del representante legal. Pero esa idea tampoco se pudo concretar.

Responden las partes

Al ser consultada por este diario sobre la parálisis del contrato de la planta Wiesner, la EAAB indicó que “se ha venido trabajando con la interventoría y las aseguradoras para continuar con las obras, se propusieron todo tipo de salidas, pero el contratista no aceptó, argumentando que podía solucionar sus problemas internos”. También señaló que la intención de la empresa “siempre ha sido poder continuar con el contrato. Sin embargo, al no haber sido esto posible, tomó las decisiones necesarias para buscar que se ejecute la obra”.

Otra cosa piensa la firma brasileña del Consorcio Epic PTFW. En respuesta a las preguntas enviadas por este diario a Luciano Carvalho, director presidente de Ecman, y que fueron contestadas por Roberto Goncalves, de la misma compañía, la firma dice que el avance es de cerca del 50 por ciento y asegura que “el origen, causa y responsabilidad de la paralización de esta obra se deriva del incumplimiento de la Empresa de Acueducto y sus representantes, quienes no entregaron al consorcio las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución de los servicios cubiertos por el contrato. Con esto, durante 16 largos meses, se impidió adelantar la obra en áreas que representaban alrededor del 50 por ciento del valor del contrato, y, evidentemente, esto impidió al consorcio facturar, pagar sus compromisos y obtener ganancias...”.

También asegura que el consorcio notificó al Acueducto “más de 10 veces desde 2019 sobre los riesgos que corría el proyecto” e hicieron “numerosas propuestas de acuerdo” que no tuvieron apoyo de la EAAB.



“El compromiso solo se cumplió después de 16 meses de demora, y el consorcio nunca fue reembolsado por sus costos adicionales, improductividad excesiva, pérdidas y daños directos e indirectos y lucro cesante”.

Cabe señalar que la obra de la planta Wiesner no es la única que ha dejado sin finalizar el Consorcio Epic o alguna de las firmas que lo integran. Casos similares se presentan en otros proyectos de obra pública en varias regiones (ver edición de este jueves).

Los problemas en la obra de la planta Wiesner empezaron a conocerse luego de una visita de la Contraloría Distrital, realizada a mediados de julio pasado, tras una queja de un empleado. Allí trascendió que el contratista no había vuelto desde el 15 de febrero. “Con base en lo cual decidimos plantear la mesa de trabajo e iniciar una actuación con la dirección de reacción inmediata para hacerles seguimiento a los recursos girados, que de acuerdo con lo que se nos informó eran cerca de 53.000 millones”, le dijo a EL TIEMPO Andrés Castro, contralor distrital.

Castro indicó también que funcionarios de la EAAB que acompañaron la visita señalaron que la parálisis era porque el consorcio “presuntamente no tenía capacidad financiera”. “Es grave y es una obra que está presentando alto riesgo, porque ya con las dos prórrogas y los términos pactados lo que estamos viendo es que no se va a finalizar en octubre”. No obstante aclaró que esta situación no afectará en el futuro inmediato el suministro de agua.

Los problemas

Los inconvenientes en el proyecto venían desde 2019. De acuerdo con trabajadores e ingenieros del Consorcio Epic PTFW consultados por este diario, la obra comenzó en marzo de 2018 con un poco más de 100 trabajadores y luego aumentaron a unos 400. “Al principio, según varios empleados, todo marchó muy bien”, pero desde el cuarto trimestre de 2019 empezaron a presentarse retrasos con los pagos de salarios y estos se fueron volviendo frecuentes.

Primero fueron de unos días, luego esas demoras fueron de semanas o hasta final de mes o incluso de varios meses. Ante la falta de pagos, algunos ingenieros residentes dejaron de ir a la obra y otros empezaron a renunciar. Ellos eran los que dirigían los trabajos y por eso en varias ocasiones se pararon labores, incluso uno y hasta dos días.

A estos inconvenientes se sumó que empezaron a escasear materiales e insumos en los frentes de obra. “Cuando había varilla no había cemento o había cemento, pero no agregados (arena y gravilla)”, contó un trabajador que dice que aún le están debiendo la liquidación. En total, según indicó, son cerca de 114 los que esperan los pagos.

Los problemas se agravaron en marzo de 2020 con la pandemia, que exigió la suspensión de los trabajos durante cerca de dos meses. De hecho, en mayo de ese año, una vez empezaron a retornar, siguieron los retrasos en pagos. Esto fue el motivo de protestas y bloqueos de obreros dentro y fuera de la planta.

Por el no pago de sueldos y seguridad social, según consta en una respuesta del 21 de junio pasado de un alto directivo del Acueducto a un trabajador, son “innumerables los derechos de petición” recibidos por el supervisor y la interventoría. Ante eso, la EAAB informó que había implementado un proceso de trámite ante la aseguradora, para que esas obligaciones se cumplieran con la póliza.

Los inconvenientes en el proyecto venían desde 2019. De acuerdo con trabajadores e ingenieros del Consorcio Epic PTFW. Foto: Archivo particular.

“Nos tocó acudir al Acueducto porque el consorcio no respondía los reclamos enviados por correo electrónico y vía telefónica”, dijo uno de los trabajadores que recibieron su liquidación en un cheque y no lo han podido hacer efectivo porque en la cuenta bancaria no hay fondos. El trabajador pidió no ser citado por temor a que no le paguen.

La empresa Ecman, en respuesta a este diario, dijo desconocer esa situación y que podría tratarse de un asunto con subcontratistas. “Tal vez hubo algún error en el pasado, pero ya está resuelto. Sin embargo, si hay problemas de los subcontratistas con sus empleados, obviamente no participamos en el tema”, aseguró Goncalves.



Precisamente, según cuentan empleados y personas liquidadas, el problema de los cheques llevó a que en febrero pasado, trabajadores, subcontratistas y proveedores bloquearan de nuevo con ramas los accesos a la planta. Pero luego, a mediados del mes, se paralizaron totalmente las obras.

Días después, a principios de marzo, Albert Alejandro Ortiz, representante legal, dio un parte de tranquilidad y anunció por escrito a colaboradores y proveedores que “para realizar las inversiones necesarias” han decidido “realizar alianzas con bancos nacionales e internacionales” y que harán “los pagos totales” y “los días que no se han laborado serán remunerados...”. EL TIEMPO no pudo contactar a Ortiz, a pesar de que se le enviaron mensajes de voz y texto y preguntas al correo y por WhatsApp.

Sin embargo, las obras no se volvieron a reanudar y así llevan seis meses y medio. Todo eso es lo que tiene hoy a la Empresa de Acueducto ad portas de declarar la caducidad del contrato que buscaba ampliar la capacidad de la planta Francisco Wiesner.

Proyecciones de agua que se necesitan

La planta está localizada en el embalse San Rafael, cerca del vecino municipio de La Calera, por la vía Bogotá-Patios- La Calera. Allí se trata el 70 por ciento del agua que reciben en sus casas los bogotanos y los habitantes de cerca de 11 municipios de la Sabana. El 30 por ciento restante proviene de la planta Tibitoc (ese sistema se llama Agregado Norte y recoge agua del río Bogotá y de los embalses de Neusa, Sisga y Tominé) y el Sistema Sur, integrado por los embalses pequeños de La Regadera y Chisacá, ubicados sobre el río Tunjuelo.

Sin embargo, de acuerdo con las proyecciones de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), a mediano y largo plazo la demanda irá creciendo, por lo cual las obras de ampliación son prioritarias para la región. La ciudad y la Sabana consumen aproximadamente 17 metros cúbicos por segundo de agua y, según las proyecciones del Sistema Maestro de la EAAB, en 2025 subirá a 18 metros cúbicos; en 2032, a 19 y en 2050, a 20,49 metros cúbicos.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

Redacción EL TIEMPO

