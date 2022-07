Tras mes y medio de posesionarse, el contralor de Bogotá, Julián Ruiz, cuenta cómo encontró el órgano de control distrital y cuáles son los temas que más le preocupan y que tendrán su atención: el intercambiador de la calle 72 con Caracas y los billonarios recursos en fiducias sin ejecutar. Y anuncia que en un mes tendrá resultados sobre el cierre de comedores y centros de atención del adulto mayor y no entrega de bonos canjeables a población vulnerable.



Julián Mauricio Ruiz, contralor de Bogotá. Foto: Cortesía Contraloría de Bogotá

¿Cómo encontró la entidad?

​

Estamos terminando de organizar el equipo de trabajo y realizando un diagnóstico para establecer el plan estratégico que por ley tenemos que presentar tres meses después de la posesión. Como lo dije en el Concejo, queremos enfocarnos en tres grandes ejes: el primero, mayor participación ciudadana, y cómo lo vamos a lograr, llegando a todas las localidades y, si es posible, a la mayor cantidad de barrios, llevando la Contraloría del nivel central a todas las localidades.



Hablaba de tres ejes, ¿cuáles son los otros?



La segunda estrategia es tecnología. Nos encontramos con una entidad rezagada en materia tecnológica en dos vías. La primera es la arquitectura empresarial hacia el interior. Los sistemas de información en el interior no se hablan entre sí. La segunda vía es la vigilancia al servicio del control fiscal. Necesitamos conectar las bases de datos del Distrito y de muchas entidades del nivel nacional, para focalizar los ejercicios de control fiscal. Solo así podemos orientarnos hacia un control fiscal que prevenga, sin decir que tenemos control preventivo, y concomitante, como lo tiene la Contraloría General. Si el control fiscal es oportuno, se traduce en prevención.



En tercer lugar tenemos que generar alianzas estratégicas. Hablamos de un sistema de alertas con las oficinas de control interno. Esa comunicación entre control interno y control fiscal externo tiene que ser fluida, y vamos a idearnos una forma de sistematizar esa relación. Las oficinas de control interno pueden ejercer el control preventivo previo dentro de cada una de las entidades, pero, a la vez, cuando ellos vean que hay riesgo o que hay pérdida de recursos, nos puedan alertar oportunamente.



La otra estrategia es un sistema de alertas con el control político. Tenemos que idearnos la forma de que el control político ejercido por el Concejo nos genere alertas, de manera inmediata, oportuna, próxima. No es posible que las denuncias de los concejales pasen a la fila de las denuncias ciudadanas.



A propósito, ¿cómo será la relación con el Concejo de la ciudad?



Tiene que ser una relación dinámica, próxima y oportuna, en la que ellos usan la información de la Contraloría para su ejercicio y nosotros usamos la información conseguida por ellos para aportar para nuestro ejercicio de control fiscal, sin que se confundan nuestras competencias.

Hay obras críticas que parecían no tener solución jurídica y allí vamos a acompañar a la Administración, contratistas y a la ciudadanía para poder sacarlas adelante.

¿Cómo va a ser la relación con la Administración?



Hay dos vías. Un aliado de la Administración en el sentido de que si conseguimos llegar oportunamente a detectar falencias, ellos pueden corregir oportunamente. Que sepa la Administración que vamos a tener mano fuerte para castigar a los responsables del desvío de recursos, pero también, que vamos a tratar de hacerlo más oportunamente posible para que ellos puedan tomar decisiones o correcciones en el momento que corresponde.



De lo que ya ha conocido de Bogotá, ¿qué le preocupa?



Hay varias cosas. Hay obras críticas que parecían no tener solución jurídica y allí vamos a acompañar a la Administración, contratistas y a la ciudadanía para poder sacarlas adelante. Por ejemplo, la alcaldía de Teusaquillo y la planta de tratamiento Weisner. Tenemos 57 obras bajo control, de las cuales ya se han rescatado varias. Ejemplo de ese rescate, en compañía de la Contraloría desde la administración anterior, es el Comando de la Policía de Bogotá, que ya está ad portas de ser inaugurado a final de año. También nos preocupa que hay recursos de más de 12 años en fiducias que salen de la lupa de la Contraloría porque aparecen como presupuesto ejecutado. Estamos adelantando un estudio y estimamos que pueden ascender a cerca de un billón de pesos. Vamos a ponerle la lupa a qué ha pasado con esos recursos, si han cumplido con los fines, qué ha pasado con los rendimientos, y esperamos en un par de meses tener resultados.



Hay predios adquiridos que podrían, por cambio en la planificación de la ciudad, volverse improductivos. Estamos preguntando a la Administración cuál es el destino que les va a dar esos predios. Por ejemplo, tenemos el caso del tramo norte de la ALO, que ya no se va a construir. Allí hay predios por alrededor de 62.000 millones de pesos que posiblemente no serán usados, aunque por allí parece que va a pasar una parte de la segunda línea del metro. No pueden convertirse en una carga para la ciudad.



Otra problemática que hemos identificado es que muchas obras sufren de mala planeación. En el caso del intercambiador de la calle 72 (con Caracas), que es la fase previa de la primera línea del metro, se encontraron unos rieles del tren y que son considerados patrimonio. Si bien en conjunto el proyecto va muy bien, ese hito del proyecto tiene un atraso importante de un 30 por ciento. Debió haberse previsto que por ahí se iban a encontrar una serie de cosas cuando cavaran.



Hay obras paralizadas, como el Hospital San Juan de Dios. Arrancaron y no tuvieron en cuenta que era patrimonio y no habían hecho las diligencias con el Ministerio de Cultura, y hoy tenemos una obra que ni para adelante, ni para atrás.



Eso es un problema estructural...



Tenemos alrededor de 15 obras. Sostuvimos una reunión con el Acueducto porque, en el caso del metro, no hacen el movimiento de redes antes de empezar a excavar o cuando planean.



Así se ve el Patio Taller del Metro de Bogotá. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Me puede precisar lo de la calle 72.



El proyecto en general va muy bien, la ejecución va por encima de lo programado, pero el hito del intercambiador de la 72 nos preocupa. Debería ir en un 31 y vamos en el 2 por ciento, por los rieles. Desde octubre de 2021 tenemos ese problema. De las tres cosas que componen la fase previa, que son el patio taller, el intercambiador y los estudios y diseños de las estaciones, hay dos que van muy bien. Vamos a hacer una mesa la próxima semana para el hito del intercambiador, para ver qué tienen proyectado.



¿Hay ejemplos de recursos que llevan años en fiducias?



Hay fiducias grandes y hay de 300.000 pesos. Pero hay fiducias de hace más de 12 años. Hasta ahora vamos en un sector, y pedí de todos los sectores. Eso lo vamos a tener en un par de meses, pero le puedo decir del caso de la ERU (Empresa de Renovación Urbana), que tiene 35 negocios fiduciarios por cuantía de un billón seiscientos mil millones de pesos. Son recursos dispuestos, algunos desde 2011, sin ejecutarse. Estamos revisando a fondo los 35 negocios fiduciarios, para mirar rendimientos y si se ha cumplido con el fin de esos dineros.



¿En qué va la investigación de los contratos de localidades para mercados en 2020?



La administración anterior de la Contraloría cerró con una indagación preliminar con hallazgos de alrededor de 2.900 millones de pesos por un presunto detrimento por la entrega de mercados a personas fallecidas, a más de un mercado a la misma persona, a personas con cédula cancelada. La Dirección de Responsabilidad Fiscal está analizando la apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Estamos tratando de identificar los presuntos responsable y estimar razonablemente la cuantía. La entrega de mercados a fallecidos evidencia una falta de control plena.



Estamos preparando unos equipos para hacer un seguimiento más oportuno, pero de allí la gran necesidad es en tecnología y en recurso humano.

TWITTER

¿Cómo abordará la demora en la entrega de bonos y el cierre de comedores y de centros del adulto mayor?



En un mes debemos tener los resultados de una visita fiscal que ordené, que se inició esta semana. La visita fiscal es una actuación especial de fiscalización, que tiene unos términos breves y sumarios. ¿Qué podemos vislumbrar? Que es posible una falta de planeación, porque no se previó la transición entre un contrato y el proceso de selección de los operadores, y allí es donde se presenta el estallido social. Si bien puede que no encontremos un posible daño patrimonial, no es posible que se afecten los intereses de la población más vulnerable de Bogotá.



Sobre las grandes obras, ¿van a armar un equipo de seguimiento?



Estamos preparando unos equipos para hacer un seguimiento más oportuno, pero de allí la gran necesidad es en tecnología y en recurso humano. La administración anterior contrató un estudio de cargas laborales que arroja que hay un déficit de 700 trabajadores en la Contraloría, sin contar con lo que vamos a hacer en tecnología, donde se requieren unos perfiles muy específicos. Vamos a prepararnos con unos equipos especiales para hacerles seguimiento a los grandes proyectos, vamos a cambiar el chip de la Contraloría, que lleva 4 años concentrada en auditorías ordinarias, para hacer muchas más actuaciones especiales que son más oportunas y más breves.



¿Superado el debate frente a que usted era cuota del Contralor General?



Está superado. Siempre fue claro que este fue un proceso que tuvo unas pruebas meritocráticas. Mi idea siempre fue transmitir que había sido yo, y no el Contralor General, quien había presentado esas pruebas y que, finalmente, fui yo el que fue elegido. Es un tema ya superado, y ya es hora de que todos nos pongamos la camiseta para sacar a la ciudad de sus problemas.

