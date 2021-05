‘Urge revisar la financiación del sistema de transporte’

La Contraloría Distrital, junto con un panel de expertos, viene analizando la preocupante situación financiera del sistema de transporte masivo de Bogotá, que el año pasado, a causa de la pandemia y de las restricciones de la movilidad, tuvo una reducción del 50 por ciento de los usuarios, lo que ahondó aún más su déficit –que venía creciendo desde 2014– y llegó a 2,1 billones de pesos en 2020.



En esas discusiones se han revisado diferentes alternativas para mejorar la situación actual, sin que se afecte el servicio. Las opciones pasan, necesariamente, por aportes de la Nación y nuevas tasas o, incluso, más recursos del presupuesto distrital o deuda pública.

Andrés Castro, contralor distrital, habla del impacto de la pandemia en el sistema, de las opciones y de la necesidad de que la administración y el Concejo evalúen las mejores alternativas y las apliquen. “Cualquier recurso que pueda destinarse a la financiación del sistema es útil”, advierte Castro.

(Le puede interesar: Por cada minuto de bloqueo en TransMilenio, 600 personas son afectadas)



¿Cómo impactó la disminución de pasajeros en el sistema de transporte masivo por la pandemia?



La pandemia generó una disminución de más del 50 por ciento de los pasajeros, empeorando la ya difícil situación financiera que presentaba el sistema. Se redujeron drásticamente los pasajeros, pero los buses siguieron circulando, generando costos asociados a la operación, el mantenimiento y la gestión administrativa. Esa reducción tiene un impacto directo en las finanzas del sistema, una situación que afecta, en parte, la calidad del servicio, pues hay un retraso en la infraestructura requerida para resolver las dificultades en la frecuencia de buses, tiempos de desplazamiento y cobertura de las rutas.



¿Cómo reducir el billonario subsidio que entrega el Distrito, si con el retiro de la reforma tributaria quedó en el limbo el aporte de la Nación?



Cualquier recurso que pueda destinarse a la financiación del sistema es útil. Si el Gobierno Nacional no apoya con recursos el déficit, el Distrito tendrá que destinar recursos de otros sectores, recomponiendo la estructura de sus finanzas.



Los recursos de la Nación se han propuesto por una sola vez, entonces, ¿qué hay que hacer a futuro?



Los recursos deben ser permanentes. Los problemas de déficit en el sistema son dinámicos e impostergables. Los recursos tendrán que ser asumidos por el Distrito, bien sea con nuevas fuentes o con el redireccionamiento de otros sectores. Lo más importante es garantizar la sostenibilidad financiera del servicio.

Se habla de generar recursos con el parqueo en vía, cobros por congestión o por contaminación, pauta publicitaria, o más del presupuesto o deuda pública, ¿cuáles son más viables?



Es urgente reflexionar sobre el modelo de financiación de los sistemas de transporte público para garantizar su operación a largo plazo. La sostenibilidad hoy de las ciudades pasa por garantizar un transporte público de calidad.



El panel de expertos pide alcanzar la sostenibilidad financiera del sistema. ¿Cómo hacerlo?



Eso es un reto que requiere gobernanza de alto nivel. Para empezar, hay que reducir la brecha entre tarifa y costo operacional. Los subsidios y el cierre, inevitablemente, los tienen que asumir el Distrito. Mientras más grande sea esa brecha, más recursos deberán ser destinados para asumir esa responsabilidad. Es una discusión incómoda, más en estos momentos de crisis generalizada, pero responsable con las finanzas y el futuro de la ciudad.



¿Cómo lograr una revisión del modelo tarifario, cuando los contratos con los operadores obligan a cumplir lo pactado?



Es una decisión de tipo jurídico que debe evaluar la Administración Distrital, en especial de TransMilenio.

(Le puede interesar: 500.000 personas están afectadas por los daños a TransMilenio)



Se plantea revisar el esquema de subsidios, ¿cómo identificar a quienes realmente necesitan un subsidio?



Es una responsabilidad de la Administración focalizar adecuadamente los subsidios para que se otorguen a población que efectivamente los requiera y que los utilice de buena manera. Tenemos una nueva encuesta Sisbén metodología IV, el Distrito cuenta con información adicional de caracterización de su población.



¿Cómo hacer para que los usuarios que se han desplazados a la moto, al carro particular y a la bicicleta retornen al sistema de transporte?



Brindando un servicio público de calidad (precio, frecuencia, tiempos de desplazamiento, entre otros), para que las personas se sientan motivadas a tomarlo. Paralelamente, tomar medidas que desestimulen el uso del vehículo privado (cobros por congestión, pico y placa, etc.). Un usuario que pierde TransMilenio difícilmente se puede recuperar.



La Administración trabaja en la creación de un operador público de transporte, ¿por qué puede ser la solución?



El operador deberá servir para organizar. Podría tener algún grado de responsabilidad técnica para la definición de tarifas, pero no se le puede transferir la responsabilidad, que sigue estando en la Administración.



Se plantea cambiar la flota a eléctrica, ¿por qué esta puede ser otra alternativa?



Es una opción, siempre y cuando existan los recursos. Si queremos contribuir al cambio climático y a las afectaciones de la salud que genera el diesel, es una opción sensata, si es el momento de hacerlo o si se puede dar con gradualidad y si se cuenta con los recursos.

(Además: El billonario déficit que abrió la pandemia en TransMilenio y el SITP)



¿Las soluciones que se plantean hoy tienen en cuenta que el metro va a demandar un mayor costo de tarifa y más subsidios?



Las discusiones deben superar la coyuntura. Lo responsable es tener unas tarifas adecuadas, que no generen mucha brecha frente a la tarifa técnica, y que el eventual déficit pueda ser financiado con los recursos con que cuenta la ciudad. En su momento, las tarifas del metro deberán ser discutidas, por cuanto los estudios señalan que su operación es mucho más costosa. Lo ideal serían tarifas únicas para transporte intermodal, pero es un tema que no se puede pasar por alto.



No aumentar la tarifa en 100 pesos ahonda la crisis financiera. Esto ha agravado la situación del sistema.



Cualquier peso que se deje de recaudar es importante. Depende, y es responsabilidad de la Administración Distrital, tomar la decisión, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos y el impacto de la tarifa en los hogares en condición de pobreza.