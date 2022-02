Más de 50 obras están bajo la lupa de la Contraloría y con un plan de acción del Distrito para destrabar, en algunos casos, líos jurídicos y presupuestales y para agilizar, en otros casos, su terminación. Este es el resultado que entregaron la Alcaldía y la Contraloría como parte de la estrategia ‘Obras bajo control’, con la que se buscaba prevenir el fenómeno de ‘elefantes blancos’ en la capital.



Las 53 obras supervisadas suman 18 billones de pesos en recursos que debían ser protegidos.



“No nos podemos quedar solo en los hallazgos. Acá hay beneficios de auditoría (...) El control fiscal nos ha permitido impedir que Bogotá se convierta en cementerio de elefantes”, aseguró el saliente contralor Andrés Castro, quien acabó su periodo en el ente de control. Por el momento, Enrique García fungirá como contralor (e) mientras el Concejo elige un nuevo funcionario.



Entre las obras que habían sido supervisadas por parte de la Contraloría está la ampliación del Hospital de Kennedy. Este es un proyecto cuya planeación empezó en 2007 y en 2010 tuvo estudios y diseños y contratación de obra; pero, en 2012, se solicitó la primera prórroga y, en 2013, los trabajos quedaron paralizados. Solo hasta 2018, se suscribió un nuevo contrato para retomar la obra. No obstante, según información de la Contraloría, la obra costaba 96.000 millones de pesos “y la administración anterior solo había puesto 32.000 millones”.

“Este hospital por ejemplo... los alcaldes suelen hacer algo y es que una obra que cuesta 100.000 millones de pesos la pisan con 20.000 millones solo para poder decir que la empezaron, pero no ponen los recursos que se necesitan para terminarlas”, afirmó la alcaldesa Claudia López, quien el martes visitó el Hospital para rendir cuentas sobre el trabajo en conjunto con la Contraloría.



La discusión sobre el presupuesto de esta obra, no obstante, es de vieja data y ya ha sido explicada por la anterior administración. Hace dos años, la alcaldesa aseguró que la administración anterior no había dejado todos los recursos del proyecto de la torre urgencias del Hospital, que es parte de la ampliación. En ese momento, el exsecretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, le respondió que la ampliación tenía tres fases y que desde la anterior Alcaldía se dejaron los recursos de la primera. “Pero las fases siguientes que implican la ampliación de las salas de cuidados intensivos, cirugía y hospitalización deben ser asumidas y construidas posteriormente”, aseguró Morales.



En todo caso, la administración López adicionará 85.980 millones de pesos para completar los recursos de la ampliación y espera entregar la edificación en noviembre de este año.

Otros de los ‘casos emblemáticos’ destrabados son la torre 2 del Hospital de Meissen, contratada desde 2008; la estación de Bombeo de Aguas Residuales Britalia, cuyo contrato fue suspendido tres veces pero que ahora podrá ser terminada y entregada en julio; la ampliación de la Sede B del Colegio Integrado de Fontibón Emma Villegas de Gaitán, que se contrató en 2014, se recontrató en 2019, y tenía retrasos de más de un año; y el Comando Metropolitano de la Policía, a la que hubo que hacer una adición presupuestal y conceder una prórroga para lograr entregarla este diciembre.



De acuerdo con la alcaldesa, ‘Obras bajo control’ tuvo un trabajo en equipo: mientras la Contraloría hizo el control fiscal, el Distrito actuó para retomar las construcciones.



“Lo que hicimos fue resolver los problemas jurídicos, poner los recursos adicionales, contratar los equipos técnicos adecuados para poder terminar las obras”, aseguró la mandataria distrital.

