La Contraloría de Bogotá D.C. configuró 33 (treinta y tres) hallazgos administrativos sobre la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB-ESP, de los cuales 15 tienen presunta incidencia disciplinaria y 14 fiscales, todos por $111.525 millones, por hechos relacionados con obras y el pago de multas, sanciones e interés de mora impuestas por entidades como la DIAN.

Los hallazgos fueron establecidos durante la Auditoría de Regularidad hecha al control de la gestión de la EAAB-ESP de la vigencia 2022, a los estados financieros, los informes presupuestales y el sistema de control fiscal interno, entre otros asuntos.

Dentro de las principales causas que el organismo de control evidenció como presunto daño al patrimonio por $111.525 millones se encuentran:

1. El pago de $60.178 millones que la EAAB-ESP canceló a la DIAN por inexactitudes en las declaraciones de renta e impuestos complementarios, autoliquidadas y presentadas en los años gravables 2018 y 2019 (pero pagadas en 2019 y 2020), que llevaron a sancionarla con multas por cerca de $4.000 millones, más el pago de intereses de mora que superaron los $56.000 millones.



2. Presunto daño patrimonial por $15.695 millones por la ejecución de las obras de adecuación del Corredor Ambiental del Río Tunjuelo – Chingaza que aún después de 24 meses de culminadas no han sido recibidas a satisfacción (dados los problemas que registra la construcción), no se ha liquidado el contrato, tampoco se encuentra al servicio de la comunidad y la obra ya tiene alto grado de deterioro de forma tal que la zona se ha vuelto insegura, lo que finalmente evidencia un menoscabo a los intereses patrimoniales del Distrito.



3. Daño al patrimonio por $13.932 millones producto de un convenio suscrito por la EAAB-ESP con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) para la realización de estudios y diseños que condujeran a la estructuración técnica, legal y financiera de la obra y la operación del Parque Ecológico y Cable Aéreo San Rafael, estudios y diseños que no se pudieron aplicar debido a una medida cautelar y la solicitud de abstenerse de realizar cualquier obra o construcción en el Embalse San Rafael que resultara contraria o afectara la zona de reserva forestal “El Sapo”.



4. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra sin terminar, anticipo sin amortizar y rediseños del contrato dirigido a adelantar obras para la renovación del sistema troncal de alcantarillado de la Subcuenca Boyacá en cuantía de $7.334 millones. Allí el contratista abandonó el proyecto y el daño se determinó por el anticipo sin amortizar y porque las obras que se hicieron, no están operando.



5. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria en cuantía $4.984 millones correspondientes a la amortización del anticipo y costos adicionales asumidos por la EAAB-ESP para recuperación de espacio público y valor del contrato de interventoría de la construcción de las obras que no se ejecutaron y que buscaban optimizar el servicio de acueducto en la parte nororiental de Bogotá denominada ‘Cerro Norte’.

6. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra sin terminar, anticipo sin amortizar y obras de espacio público ejecutadas directamente por la EAAB-ESP como consecuencia del abandono de obra por parte del contratista para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial, para el barrio Los Libertadores y sectores aferentes de la Localidad de San Cristóbal que suman $4.902 millones.



7. Hallazgo Administrativo con incidencia fiscal y presunta incidencia disciplinaria por obra sin terminar, anticipo sin amortizar y obras de espacio público ejecutadas directamente por la EAAB-ESP como consecuencia del abandono de obra por parte del contratista en cuantía de $847 millones para la renovación de las redes locales de acueducto, alcantarillado sanitario y pluvial para el barrio Canadá Güira y sectores aferentes de la Localidad de San Cristóbal.



Otros tres hallazgos relacionados en el informe de auditoría respecto a obras contratadas por la EAAB-ESP, se configuraron al detectar falencias en la planeación de los contratos por parte de la EAAB-ESP, en especial en la expedición de las licencias necesarias, dependiendo la obra y, expedidas por entidades como la Secretaría de Ambiente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia y la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI.

Los demás hallazgos se encuentran relacionados por el pago de intereses de mora por conceptos como:

a. Pago extemporáneo del impuesto predial.



b. Cancelación extemporánea de facturas de Tasa Retributiva.



c. Pago de intereses de mora emitido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA.



d. Pagos extemporáneos de la tasa compensatoria de los cerros orientados cobrada por la Corporación Regional Autónoma de Cundinamarca – CAR.



A partir de los hallazgos por más de $60 mil millones (punto 1) derivados de los errores cometidos en la EAAB-ESP en las declaraciones de renta y complementarios de 2018 y 2019 (que llevaron a la imposición de sanciones e intereses de mora por parte de la DIAN) la Contraloría de Bogotá D.C. inició un Proceso de Responsabilidad Fiscal (PRF) a través de la Dirección de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.



Actualmente, los otros hallazgos fiscales configurados, al igual que sus circunstancias de tiempo, modo y lugar, se encuentran en revisión de documentación y evidencias por un equipo especial en la Dirección de Responsabilidad Fiscal.

