Debate por el nivel de estudios del metro elevado y el subterráneo

En un informe de la Contraloría Distrital, presentado en octubre del año pasado y retomado ahora por concejales de Colombia Humana, en el que se comparan el metro elevado con el metro subterráneo, el ente de control afirma que "existen estudios de ingeniería de detalle para su construcción de manera subterránea".



Y agrega que "la Administración Distrital viene desarrollando el proyecto para la Primera Línea del Metro - PLMB, con base en los últimos estudios realizados, entre ellos el elaborado por la consultoría Consorcio L 1, que alcanzó el nivel de ingeniería básica avanzada (ingeniería de detalle)".

Este documento ha causado revuelo. Algunos concejales como Ana Teresa Bernal, de Colombia Humana, afirmaron este martes que esta sería la prueba que demuestra que el metro subterráneo estaba más avanzando que el elevado.



Sin embargo, EL TIEMPO habló con Darío Hidalgo, experto en movilidad, quien explicó que el informe en cuestión confunde los estudios de ingeniería básica avanzada con los de ingeniería de detalle.



"Son dos cosas muy distintas, es importante aclarar que tanto el metro subterráneo como el elevado tienen informes de ingeniería básica avanzada, ambos alcanzaron este avance en 2019, pero ninguno de los dos tiene estudios de ingeniería de detalle".



Y frente a lo señalado por la Contraloría en cuanto a que "los estudios del metro subterráneo llegaron a un nivel de ingeniería básica avanzada (ingeniería de detalle), mientras que los del elevado solamente alcanzaron el nivel de factibilidad", Hidalgo insistió en el error de interpretación del ente de control. "Son dos tipos de estudios diferentes y no se pueden equiparar".

En aras de cumplir a la verdad, invito a @ClaudiaLopez a qué acepte públicamente que el Metro Subterráneo SÍ tenía estudios de Ingeniería Básica Avanzada (ingeniería de detalle) cómo lo constata este informe de la @ContraloriaBta en octubre de 2019. @petrogustavo @HOLLMANMORRIS pic.twitter.com/4ew8vBVYmi — Ana Teresa Bernal (@anateresabernal) March 4, 2020

Cabe recordar que en una entrevista con EL TIEMPO en septiembre de 2019, Ricardo Cárdenas, el ingeniero que estuvo al frente del metro subterráneo, aclaró que ambos tipos, elevado y subterráneo, tienen estudios de ingeniería básica avanzada y que a ambos les faltan los estudios de ingeniería de detalles, proceso que tardaría entre uno y dos años en hacerse.



En la ley 1682 de 2013, en la cual están las medidas y términos para los proyectos de infraestructura de transporte, justamente se dan las definiciones de las etapas de los estudios.



Sobre la fase 2, de factibilidad, dice que "es la fase en la cual se debe diseñar el proyecto y efectuar la evaluación económica final, mediante la simulación con el modelo aprobado por las entidades contratantes. Tiene por finalidad establecer si el proyecto es factible para su ejecución, considerando todos los aspectos relacionados con el mismo. En esta fase se identifican las redes, infraestructuras y activos existentes, las comunidades étnicas y el patrimonio urbano, arquitectónico, cultural y arqueológico que puedan impactar el proyecto, así como títulos mineros en procesos de adjudicación, otorgados, existentes y en explotación"."Desarrollados los estudios de factibilidad, podrá la entidad pública o el responsable del diseño, si ya fue adjudicado el proyecto, continuar con la elaboración de los diseños definitivos".

Estos, según la misma norma, son la fase tres, en la cual "se deben elaborar los diseños detallados tanto geométricos como de todas las estructuras y obras que se requieran, de tal forma que un constructor pueda materializar el proyecto. El objetivo de esta fase es materializar en campo el proyecto definitivo y diseñar todos sus componentes de tal manera que se pueda dar inicio a su construcción”.



De acuerdo con lo señalado por Hidalgo, ambos proyectos (subterráneo y elevado) llegaron a la fase II. Cuando el metro subterráneo habla de estudios de ingeniería básica avanzada indica que cumplió la fase II, con un nivel algo más profundo. Mas no se puede decir que alcanzaron la fase III o de ingeniería de detalle.



Lo cierto es que el metro elevado no tiene estudios de ingeniería de detalle. Sin embargo, en el contrato 163 de 2019, firmado entre la Empresa Metro y la empresa china ganadora de la licitación, quedó establecido que en la 'Fase Previa' el consorcio adelantaría los estudios de detalle principales antes de comenzar con la fase de construcción. Esta modalidad se hizo, según explicó la Empresa Metro, para evitar retrasos en la obra.



Hasta el momento, la Empresa Metro no se ha pronunciado sobre el informe de la Contraloría Distrital ni sobre las opiniones de concejales de Colombia Humana.

REDACCIÓN BOGOTÁ

El Tiempo @BogotaET