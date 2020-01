Contraloría advierte sobre doble contrato en proyecto del metro

La Contraloría General de la República advirtió sobre una posible doble contratación de estudios de impacto ambiental y social en el proyecto del metro para Bogotá.

Pero, además, el organismo considera que no es claro cómo se van a financiar las obras y equipos complementarios ni cómo se estableció la distribución de los recursos que se generen por la explotación comercial.



De acuerdo con el ente de control, que realizó una auditoría de control preferente, la cual había sido solicitada por la administración del alcalde Enrique Peñalosa, el contrato 02 de 2017 para la consultoría con la Financiera de Desarrollo Nacional (FND) ya incluía el componente de impacto ambiental y social.Pero, posteriormente, terminada esta consultoría, se volvieron a contratar los componentes ambiental y social.

Ante esto, la Contraloría anuncia que realizará una indagación preliminar para determinar el alcance del contrato 02 de 2017 y la necesidad de contratar supuestamente de nuevo los componentes ambiental y social.



Sobre las obras y maquinaria complementarias, la auditoría a la gestión realizada desde 2014 para el proyecto, la Contraloría considera que en el contrato del metro no quedó claro de dónde van a salir recursos para el pago de esas obras o con cargo a qué presupuesto se harán.



El otro punto que preocupa al organismo de control es el de la distribución tanto para la empresa Metro como para el contratista de los ingresos que se generen por la explotación comercial del proyecto, es decir, con las áreas comerciales anexas a las estaciones. La empresa estableció una distribución de 60 por ciento para la ciudad y 40 para el contratista.



No obstante, la auditoría señala que esa distribución no se hizo con base en estudios rigurosos, sino sobre la base de estimaciones y teniendo en cuenta el ejemplo de la concesión del aeropuerto El Dorado y casos similares en otros países.



El contrato de construcción y operación de la primera línea del metro se adjudicó a mediados de octubre pasado a un grupo de compañías chinas, integrado por las empresas China Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Rail Transportation Group Company Limited.



Frente a esta auditoria, la empresa Metro le dijo a EL TIEMPO que está preparando una respuesta que en próximos horas dará a conocer.



REDACCIÓN BOGOTÁ