¿Quién es el nuevo contralor de Bogotá?

Bogotá tiene nuevo contralor distrital: se trata de Andrés Castro Franco, quien fue electo este miércoles por el Concejo de Bogotá por 26 votos en sesión plenaria. Será director de la entidad hasta 2022.



Castro, nacido en Pereira, es abogado de la Universidad Nacional y politólogo de la Universidad Javeriana, especialista en Instituciones Jurídico Procesales, máster en Derecho Procesal Penal y, actualmente, adelanta una maestría en Derecho Disciplinario.

Entre su experiencia profesional está la de asesor del Partido Liberal, docente universitario, personero delegado de la Personería de Bogotá y asesor del despacho del Ministerio de Justicia.



Pero uno de sus cargos más sonados es el de Contralor Auxiliar de Bogotá entre 2016 y 2019, en el periodo del contralor Juan Carlos Granados, investigado por el caso Odebrecht.



Este pasado fue cuestionado en reiteradas ocasiones durante el proceso de elección de contralor. Incluso, ya electo Castro siguieron las críticas:



“Con 26 votos a favor, Andrés Castro es elegido nuevo Contralor de Bogotá. De nuevo el juego de la doble moral en el @ConcejoDeBogota. Igual que en la elección de personero”, trinó la Concejal Marisol Gómez Giraldo.



“¡Se impuso el continuismo con Andrés Castro en la @ContraloriaBta! Se mantendrán las cuotas políticas, no se velará por la protección de recursos públicos y seguramente estancarán muchas investigaciones. Lamentable, especialmente por quienes posan de "alternativos", trinó la Concejal Heidy Sánchez.



“Lamento que las mayorías del @ConcejoDeBogota hayan reelegido en cuerpo ajeno al excontralor Juan Carlos Granados. Es obvio que el nuevo contralor es la continuidad de Granados, del que demostré cómo puso el ente de control al servicio de la politiquería y no del control fiscal”, sostuvo el Concejal Manuel Sarmiento.



Y esto fue lo que dijo el cabildante Diego Cancino: “Contralor Castro no tener elementos de juicio para evaluar un personaje tan permeado por prácticas corruptos y por malos manejos de los recursos públicos, preocupa mucho. Esa es precisamente su función: evaluar este tipo de prácticas y actuar al respecto”.



En medio de esas resistencias, Castro comenzará su gestión. Entre su agenda, hay ocho líneas estratégicas:



- Control fiscal para la pos pandemia y la recuperación económica.



- Control fiscal para una ciudad sostenible



- Control fiscal en sintonía con las nuevas tecnologías de la información.



- Un control fiscal para fortalecer la gestión del conocimiento y la vigilancia en el gasto público.



- Un control fiscal que fortalece la participación ciudadana y el control social.



- Control fiscal para combatir la corrupción y las malas prácticas administrativas.



- Un control fiscal enfocado a resultados y la rendición de cuentas.



- Control fiscal transparente al servicio del ciudadano y las finanzas de la ciudad.



EL TIEMPO