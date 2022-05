Tal y como un puñado de concejales lo habían advertido este lunes, Julián Mauricio Ruiz fue elegido contralor de Bogotá. Obtuvo 29 votos a favor, de un total de 45. Se presentaron seis votos en blanco.

Era el candidato de la terna que se daba como ganador y sobre el cual había una fuerte polémica en el cabildo distrital. Varios concejales, entre ellos Diego Cancino y Carlos Carrillo, habían señalado que el vicecontralor general era el favorito y pronosticaron que iba a tener la mayoría de votación, como en efecto sucedió este martes.



La elección se realizó en medio de nuevas recusaciones y cuestionamientos entre los mismos cabildantes. Incluso, Ruiz no se salvó de dichos cuestionamientos. Se planteó que podía tener un presunto conflicto de intereses.



Como vicecontralor general, cargo que ostentó hasta ayer, Ruiz participó en el diseño y criterios del proceso de elección de los contralores departamentales y municipales.



Además, la terna había sido cuestionada porque quedó conformada por funcionarios de la Contraloría General de la República (CGR). También hacían parte de ella Sandra Patricia Bohórquez, gerente administrativa, y Luis Fernando Bueno, profesional especializado. Ninguno de los dos obtuvo votos a favor.



(Concejo eligió al vicecontralor general como contralor de Bogotá)



La elección se dio un día después de un fuerte debate por el supuesto conflicto de intereses de ocho concejales que tienen a sus esposas, hermanos o allegados en cargos en la Contraloría General, como lo publicó ayer EL TIEMPO.



Esos concejales son Samir Abisambra, Rubén Torrado, Armando Gutiérrez, Humberto Amín, Germán García, Andrés Onzaga, Rolando González y Pedro Julián López. Todos habían sido recusados.



De hecho, antes de la elección del contralor, la plenaria debió decidir si les daban trámite o no a nuevas recusaciones, que en este caso fueron contra Lucía Bastidas, Álvaro Acevedo, Samir Abisambra, Germán García y Libardo Asprilla.



“No puede ser posible que encontremos dos recusaciones sin fundamento y temerarias. Si les hago caso, nunca el Concejo podrá avanzar en sus discusiones. La plenaria tiene facultad de rechazarlas de plano, y lo que hice fue ponerlas en consideración y la mayoría dijo que no las tramitara”, afirmó Samir Abisambra, presidente de la corporación distrital.



(El conflicto de intereses que enreda a ocho concejales)

Precisamente, la decisión de no tramitar esos recursos generó otra controversia. El concejal Carlos Carrillo consideró que con esa decisión se violó el reglamento.



“Sometieron a votación negarlas de plano, no darles trámite”, afirmó Carrillo, quien aseguró, además, que la elección debe ser en una sesión plenaria exclusiva.



El presunto impedimento de concejales con esposas y hermanos nombrados en la CGR fue lo que llevó, como lo había anticipado este diario, a seis cabildantes a votar en blanco. Ese fue el caso de Marisol Gómez, quien dijo que si bien esos servidores no tenían impedimento legal, sí era un tema ético y debieron apartarse.



“Éticamente estaban impedidos”, dijo Gómez, y añadió que el proceso estuvo “lleno de sombras” y le dejó un mal sabor.



(Le cogió la noche al Concejo con la elección del nuevo contralor de Bogotá)

Julián Ruiz fue elegido tras obtener la calificación más alta en el concurso realizado por la Universidad San Buenaventura, sede Medellín. Obtuvo 83,35 puntos. “Vamos a acercar la Contraloría a todos los ciudadanos, a implementar estrategias de participación ciudadana y a aprovechar las oportunidades de la tecnología para vigilar oportunamente los recursos de la ciudad, eso debe ser una prioridad”, le dijo Ruiz a este diario.



El nuevo contralor es abogado de la Universidad Nacional, con magíster en el Externado. También estudió Ciencias Políticas en la Esap. Antes de llegar al organismo de control fiscal nacional estuvo vinculado a la Fiscalía, a la Beneficencia de Cundinamarca y a la Empresa Fernando Alonso Salazar Restrepo, como abogado litigante.



Juián Ruiz fue elegido para un periodo de 4 años y reemplaza a Andrés Castro, quien tras un breve periodo de 13 meses dejó el cargo en febrero pasado.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ

Editor de Bogotá

@guirei24