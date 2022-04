A partir de este miércoles 6 de abril habrá un contraflujo en la avenida Las Américas, entre las carreras 74 y 62, en el occidente de Bogotá. Esto se aplicará entre 6 a.m. y 9 a.m. para gestionar de mejor manera el tránsito en esa concurrida vía de la ciudad.



Según cifras de la Secretaría de Movilidad, por este corredor vial se movilizan más de 7.500 vehículos de occidente a oriente y alrededor de unos 3.300 carros de oriente a occidente en las horas pico. Según estimaciones del Secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, este trayecto, que normalmente dura entre 30 y 40 minutos, pasará a tomar 12 o 15 minutos.



¿Cómo funcionará?

Horario: 6 a.m. a 9 a.m.



En qué consiste: El contraflujo permitirá tener un carril adicional para subir por la avenida de las Américas entre carreras 74 y 62, en sentido occidente-oriente.



Para quiénes funciona: Vehículos livianos (automóviles, camionetas y camperos). Motos, bicitaxis y bicicletas no podrán hacer uso de este carril.



La ruta: Dicho contraflujo iniciará en la carrera 74, cerca al Portal Banderas, y finalizará en la carrera 62, sector Outlets de las Américas, con una distancia aproximada de tres (3) kilómetros.

Para ingresar al carril de contraflujo –que será un carril de la calzada oriente-occidente–, los conductores deberán hacer un giro leve a la altura de la carrera 74, justo arriba de Banderas, en el retorno del carril central.



“Para poder tomar medidas como esta necesitamos contar con la infraestructura necesaria para que los vehículos puedan tomar ese carril que estamos disponiendo como contraflujo. Por eso, la obra que estamos realizando en el sector para que ese sea un giro sencillo y los vehículos puedan tomar el contraflujo y no terminar de congestionar más ese retorno de la 74, que es un retorno importante”, afirmó el secretario.



Una vez en ese carril, los vehículos livianos podrán avanzar por toda las Américas hasta llegar a la carrera 62. Allí, bajo la gestión en vía de agentes civiles y unidades de tránsito, girarán hacia la izquierda para tomar la carrera 62 por el sector de los outlets y llegar hasta la calle 13. Para esta operación de movilidad habrá entre 20 y 30 unidades de apoyo.

Contraflujo en Las Américas Foto: Secretaría de Movilidad

Hasta cuándo: Por el momento, no se tiene una fecha de fin de esta medida. La Secretaría de Movilidad estará evaluando su funcionamiento. "No tenemos una fecha estimada de terminación. Será todos los días hábiles entre 6 y 9 a.m, y a medida que veamos los efectos de esta media sabremos por cuánto tiempo la tendremos", aseguró el Secretario.



Operación y control: Entre 20 y 30 unidades de tránsito apoyarán la logística para el manejo del contraflujo. Habrá, además, un control a los malparqueados en la zona de los outlets para permitir el flujo de tránsito.

¿Por qué se hace?: En esta zona, se están ejecutando obras de alto impacto como la construcción en la Av. Ciudad de Cali, la construcción del sistema Transmilenio en la Carrera 68, las obras derivadas del proyecto de la Primera Línea del Metro en la Av. 1 de Mayo, entre otras.



¿Aplicará también en la noche?: En las horas pico del final de la tarde y las primeras horas de la noche se registra otro trancón durante el regreso a casa. No obstante, por ahora, no habrá contraflujo o alguna medida para esa hora pico; aunque no se descarta. “En las horas de la tarde estamos pensando en tomar medidas como esta, pero necesitamos hacer el análisis de infraestructura con el fin de entender entre qué tramos podríamos tomar estas medidas y en dónde realmente habría un beneficio para el tráfico de la tarde. Es mucho más complejo el pico de la mañana”, argumentó el secretario.



Por otra parte, ante los cuestionamientos de si no sería más efectivo ampliar los puentes vehiculares de las Américas, pues allí se forman cuellos de botella, Nicolás Correal, subsecretario de Movilidad, explicó que se están evaluando medidas a largo plazo, pero –agregó– por lo pronto el contraflujo será una opción en el plazo inmediato.

“La medida lo que busca es aliviar los cuellos de botella que tenemos por infraestructura y que los vehículos no vayan a esa constricción que existe en la Boyacá o en la 68. Pero seguimos trabajando con el IDU en los distintos proyectos para ver cómo se empiezan a armonizar. Por ejemplo, el proyecto de la troncal de TransMilenio por la 68, tiene una intervención ahí y un deprimido para hacer conexión entre la troncal de TransMilenio de la 68 y la de las Américas”, detalló Correal.



