Cómo se había previsto, hoy fue habilitado al contraflujo en un carril adicional entre las carreras 74 y 62, en el occidente de Bogotá. Esto se aplicará entre 6 a.m. y 9 a.m. para gestionar de mejor manera el tránsito en esa concurrida vía de la ciudad.

De acuerdo con el secretario de Movilidad, Felipe Ramírez, el contraflujo inicia en el sector de Banderas, "los vehículos están ingresando en este sector con el fin de ayudar a descongestionar en el periodo pico. Vamos desde Banderas hasta la 62, en el sector de los Outles donde salen los vehículos".



Según las estimaciones de la Secretaría de Movilidad, el tiempo de viaje en este tramo de la ciudad esta contemplado entre los 20 y 40 minutos. "Con la aplicación del contraflujo esperamos que este tiempo de viaje sea de 12 a 15 minutos".



No obstante, el secretario recalcó que de acuerdo a los estudios de movilidad realizados no se prevé que el contraflujo pueda generar trancón o alguna afectación secundaria. "Las modelaciones nos han mostrado que no habrá trancón. Tenemos un poco de congestión producto de los semáforos pero la movilidad fluye".



Sin embargo, algunos reportes ciudadanos han evidenciado que la movilidad en el corredor de las Américas sigue siendo complicada a esta hora de la mañana y en fotografías se puede ver como son muy pocos los vehículos que están ingresando al nuevo carril habilitado.