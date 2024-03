Fuertes lluvias en Bogotá: videos de la granizada de este miércoles 6 de marzo

Las últimas semanas en Bogotá han estado marcadas por el regreso de las lluvias y la disminución en la temperatura, luego de varios días en los que la capital alcanzó niveles de calor que no se registran con frecuencia.

Durante esta semana, usuarios en redes sociales han compartido videos de las fuertes lluvias que han azotado a la ciudad, así como la caída de granizo y fuertes vientos.

Este miércoles, el Idiger reporta precipitaciones en cuatro localidades de la capital: Engativá, Suba, Usaquén y Barrios Unidos.

Por su parte, usuarios de la red social X compartieron un video de la caída de granizo en un punto de la ciudad.

Ideam pronostica fin del calor e inicio de las lluvias

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ha anunciado que Colombia se encuentra al borde de su primera temporada de lluvias del año, pronosticando un cambio significativo en el clima tras un prolongado período de calor.

El Ideam explicó que durante marzo se espera un incremento en los volúmenes de precipitación en la región Andina, en comparación con los registrados en enero y febrero. Asimismo, en la región Pacífica se anticipa la persistencia de lluvias abundantes, las cuales podrían ser ligeramente más intensas que en febrero.

No obstante, la directora del Ideam, Ghisliane Echeverry, explica en un hilo en X que “no significa que tendremos lluvia todos los días, sino que la lluvia total del mes va a estar por encima de lo usual, lo que no descarta algunos días secos en marzo”.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...