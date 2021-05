Continúan bloqueos a diferentes entradas de municipios en Cundinamarca

Desde las 6 de la tarde del 28 de mayo volvieron los bloqueos en diferentes entradas de municipios en Cundinamarca.

Tatiana Ruíz, teniente de la Policía de Cundinamarca, informó que tras cuatro horas de haber iniciado los cierres, continúan las obstrucciones en: Gachancipá, Tocancipá, Zipaquirá, Cota, Chía, Mosquera, Madrid, Facatativá, Girardot y Sibaté.



Usuarios en redes sociales han manifestado que no han podido movilizarse en el transporte intermunicipal ni en carros particulares. Varios de ellos reportan que han quedado atascados en los bloqueos.



Andrés Vásquez, uno de los ciudadanos atascados en el bloqueo, cuenta que las esperas son de más de tres horas en los diferentes municipios. Además, reporta enfrentamientos entre camioneros y los manifestantes que mantienen el bloqueo en Villapinzón.



De acuerdo con la Policía, en horas de la noche persisten más de 7 bloqueos, 6 marchas y 5 concentraciones. En cada uno de los puntos hay presencia de uniformados acorde con la magnitud de la situación.



Los bloqueos viales se dan en el marco de una nueva jornada de protestas convocada por el Comité Nacional del Paro y de las manifestaciones que ya completan un mes de haberse iniciado. También en medio de la tensa situación entre el Comité y el Gobierno Nacional quienes no han llegado a un acuerdo.



El Comité del Paro no cedió al desbloqueo de las vías, que es la condición que puso el Gobierno Nacional para avanzar hacia una negociación con el fin de darles fin a las manifestaciones.



Ante ello, el Gobierno pide desbloqueos totales y que de aquí al domingo, cuando nuevamente se sentarán a dialogar, el Comité "recapacite".



REDACCIÓN EL TIEMPO

