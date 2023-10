Contenedores de basura y educación sexual, las nuevas propuestas de Diego Laserna

El concejal Diego Laserna continúa en la competencia electoral para mantener su curul en el Concejo de Bogotá. Fue elegido en 2019 con cerca de 18.400 votos en las urnas y, actualmente, es candidato por el partido Alianza Verde.



Estudió Ciencia Política y Economía en la Universidad de Columbia en Nueva York y realizó una maestría en Urbanismo en el Massachusetts Institute of Technology (MIT). Su vocación política se remonta al año 2015.



(Le puede interesar: ¿Cómo blindarán los candidatos a la alcaldía la salud de los bogotanos?)

Diego Laserna

“Mientras estaba haciendo la maestría, teníamos un grupo que se llama el Combo 2.600, un grupo de activismo de temas por Bogotá para que la gente se sienta más orgullosa de la ciudad. Dije que no me quería quedar quejándome de los políticos que había toda la vida y yo creía que lo podía hacer mejor, por eso estoy aquí”, le manifestó Laserna a EL TIEMPO.



Antes de ser elegido como uno de los 45 concejales de Bogotá, trabajó como asesor en el Concejo y también en el Departamento Nacional de Planeación.



Laserna tiene dos banderas de campaña: comienza por proponer una reforma del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU). “El IDU necesita una reforma de fondo. La entidad es un desastre y por eso es que las obras se demoran una eternidad en Bogotá, por ello soy partidario de que el nuevo alcalde reforme el IDU”, explicó Laserna.



Eliminar los contenedores de basura en la superficie es su segunda apuesta con la que espera su reelección. Asegura que el tema de basuras no era tan grave, sin embargo, dice que se ha vuelto algo “gravísimo” alrededor de toda la ciudad.

Diego Laserna, No. 26 al Concejo por la Alianza Verde. En movilidad, respalda el metro elevado.

“Hay una nueva licitación con varias cosas que toca cambiar, como por ejemplo quitar los contenedores en superficie y volver a la recolección gratuita del metro cúbico de escombros, que hoy en día se los dan a los recicladores y ellos los votan por ahí en cualquier lugar”.



En cuanto a TransmiApp, Laserna plantea que la recarga de la tarjeta Tullave se pueda hacer directamente en la aplicación y que esto no sea un dolor de cabeza para los más de dos millones de personas que a diario utilizan el sistema. Actualmente, si la tarjeta se recarga de manera virtual, el saldo debe activarse en un punto físico, “y estas son minipesadillas que la gente no debería vivir”, destacó.



Otra de sus propuestas se enmarca en que la administración distrital implemente una herramienta estadística (encuesta) que permita conocer las creencias de la ciudadanía respecto a temas de sexualidad.



“Bogotá necesita abordar de manera decidida la educación en temas de sexualidad y no solo a los estudiantes jóvenes, sino a los adultos. El primer paso para poder hacer eso es tener un buen diagnóstico de cómo los bogotanos vemos la sexualidad, no solo en temas clínicos y criminales, de embarazos adolescentes, de enfermedades de transmisión sexual o de acoso”, concluyó el candidato.

Diego Laserna

Finalmente, otras de sus propuestas son reverdecer Bogotá, crear el primer Parque Científico de Apropiación Social del sur, construir un terminal en el oriente de la ciudad, promover la lectura y construir puentes peatonales con techo.



En su paso por el cabildo distrital durante el periodo 2020-2023, Laserna se destacó por iniciativas que “buscan contribuir a una Bogotá más amigable y justa con los ciudadanos”.



Entre ellas está la consolidación de la aplicación TransmiApp, que hoy en día cuenta con más de un millón de descargas y se ha convertido en una herramienta en la que las personas pueden planear sus trayectos.



También, el Acuerdo 897 de 2023, que establece un proyecto para que los clubes sociales de la ciudad paguen un impuesto más justo, por operar en Bogotá. “Clubes sociales como El Country, Los Lagartos y El Nogal son de los más exclusivos y pagaban una tarifa del predial más bajita que una panadería, una peluquería o una ferretería. Me parecía injusto y fueron tres años dando esa pelea”, agregó el concejal.



Finalmente, Laserna dice que les ha hecho seguimiento a las obras de valorización de 2018; participó en los debates que llegaron al Concejo sobre los incumplimientos de los contratistas.



INGRID LORENA PRADA SANABRIA

REDACCIÓN ADN

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

