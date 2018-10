Contenedores de basura llegan a las calles desde esta semana

Desde esta semana comenzará en Bogotá la instalación paulatina de contenedores de basura en zonas estratégicas. Esta será una etapa más del nuevo modelo de aseo de la ciudad, que se viene implementando desde el primer semestre del 2018.

Para ese proceso, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) y los operadores de aseo esperan que los ciudadanos colaboren con el buen uso de estos depósitos.

Desde este lunes, los bogotanos deben saber que habrá dos tipos de contenedores. El primero, de tapa negra, será para arrojar bolsas de ese mismo color, con residuos como desperdicios de comida y todo aquello que no puede ser reaprovechado. Los camiones compactadores y recolectores –distintos a los corrientes– se acercarán a estos recipientes para recoger lo dispuesto.



El segundo tipo de recipiente es el que tiene tapa blanca, en el cual los ciudadanos podrán arrojar las bolsas de ese mismo color, con todos los elementos que sí se puedan reciclar: plástico limpio, cartón, papel, vidrio y metales, entre otros. Estos materiales quedarán a disposición de los recicladores, quienes los podrán recoger de manera organizada.



“Muy elegante sería que –los ciudadanos– nos entregaran el material limpio: las bolsas de chitos, de papas fritas, los envases de gaseosa, los empaques de la leche, todos lavados. Y los plásticos ojalá sin la etiqueta. Muy elegante”, expresa María Elsy Álvarez, experta recicladora que lleva gran parte de su vida haciendo lo mismo, separar materiales.



Y agrega que sería mejor aún que las botellas plásticas se empacaran en una bolsa blanca; los empaques de comida, en otra, y en otra, los cartones. Para ella, eso sería lo ideal, “lo elegante”.

En el recipiente de tapa blanca los ciudadanos podrán arrojar las bolsas de ese mismo color, con todos los elementos que sí se puedan reciclar FACEBOOK

TWITTER

En total, son 10.000 de estos depósitos que se verán por los barrios y localidades, de los cuales 5.000 son para enfrentar los puntos críticos: sitios donde los ciudadanos indisciplinados arrojan la basura, sobre todo en las esquinas.



Se espera que el 30 de noviembre el 30 por ciento de la ciudad tenga estos contenedores; el 28 de diciembre, el 60 por ciento, y el 100 por ciento, el 12 de febrero del 2019, fecha en la que se cumple un año del nuevo esquema de aseo.



El llamado de la autoridad es a que bajo ninguna circunstancia se usen los contenedores de tapa blanca para arrojar basuras ordinarias u orgánicas. A propósito, estos contarán con indicaciones escritas para guiar a los usuarios.



De las 7.200 toneladas de residuos que se producen al día en Bogotá, el 16 por ciento, es decir, 1.100 toneladas, son recuperadas. El resto va para el relleno sanitario Doña Juana, donde se entierran y no se aprovechan más.



La Uaesp señala que si se logra reciclar en las casas, se podría llegar a recuperar hasta el 50 por ciento de todo lo que va a parar al relleno. La meta en Bogotá, para finales de este 2018, es pasar del 16 al 18 por ciento de reciclaje en toda la ciudad.

En el Distrito hay esfuerzos como los que hacen multifamiliares. Ejemplo de esto es el Centro Urbano Antonio Nariño, donde se calcula que más del 50 por ciento de los residentes recicla en la fuente. Detrás de cada uno de los 13 bloques habitacionales están sus propios contenedores, separados por colores.



Julián Navarro, gerente general de Bogotá Limpia, la empresa de aseo que tiene a cargo las localidades de Engativá y Barrios Unidos, informó que ya tiene los contenedores. Falta ahora que lleguen sus seis camiones de carga lateral, los cuales fueron comprados en Italia por 7.000 millones de pesos, según le informó a EL TIEMPO.



En este caso, la zona en donde se van a instalar estos depósitos va de la calle 80 al humedal Juan Amarillo, entre la avenida Ciudad de Cali y la avenida Boyacá.

Los contenedores de tapa blanca son de uso exclusivo de los recicladores: ninguna empresa de aseo puede llevarse ese material FACEBOOK

TWITTER

Y Área Limpia, que atiende la localidad de Suba, tiene planeado instalar 2.726 contenedores, la mitad para residuos aprovechables y la otra para no aprovechables.

Por su parte, la firma Promoambiental, que maneja todo el oriente de la ciudad, desde Usaquén hasta Sumapaz, informó que son 968 contenedores distribuidos así: 122 en San Cristóbal, 119 en Usaquén, 99 para Usme, 75 en Chapinero y 69 en Santa Fe.



En las localidades de Kennedy y Fontibón, Ciudad Limpia instalará 966, de 2.400 litros, para materiales no aprovechables (orgánicos) y otra cifra similar de 2.100 litros para reciclables.



Los contenedores de tapa blanca son de uso exclusivo de los recicladores: ninguna empresa de aseo puede llevarse ese material. A lo que sí están obligados los operadores es a lavar ambos tipos de recipientes, en máquinas compactas, para no dejar regueros ni ensuciar el espacio público.



La idea, ha precisado la Uaesp, es que en febrero del 2019 toda la ciudad cuente con estos depósitos, se vea más limpia y, lo más importante, que los bogotanos tomen el hábito del reciclaje y el buen manejo de la basura, como una ayuda a la capital y al medioambiente.



BOGOTÁ

En Twitter: @BogotaET