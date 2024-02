Bogotá, contaminada por el ruido | Voy y vuelvo

Los incendios que azotaron Bogotá en las últimas semanas, y que no se descarta que puedan repetirse si vuelven los días de intenso sol, nos mostraron lo vulnerables que somos ante fenómenos como El Niño y el cambio climático.

Bastaron solo unas semanas con llamas y cientos de hectáreas de nuestros cerros tutelares se calcinaron, se generó una capa densa de humo que obligó a las autoridades a clausurar clases en varios colegios, vecinos de las montañas debieron pasar noches en casas de amigos por el aire enrarecido, volvió el uso del tapabocas y se extendió el pico y placa los sábados para ayudar a conjurar la crisis ambiental que se desató.

No soy experto, pero quienes sí lo son aseguran que recuperar la capa vegetal perdida podrá tomar décadas enteras. La emergencia por los incendios deja varias lecciones, la primera de ellas, lo frágil de nuestros ecosistemas ante cualquier emergencia, y la segunda, la indiferencia con que desde hace tiempo miramos a nuestras montañas. Nos acordamos de ellas cuando se presenta un atraco, se extravían personas o, como ahora, cuando por descuido o por manos criminales, nuestros cerros arden como chimeneas.



Pero hay otra emergencia y otro tipo de contaminación ambiental que amenazan nuestra ciudad y nuestra calidad de vida. Está presente a diario y no necesita de fenómenos naturales porque la creamos nosotros mismos. Me refiero al ruido. Bogotá está infernalmente ruidosa. Son pocos los lugares en los que se puede disfrutar de ratos de sosiego, paz y tranquilidad ante el acecho constante del estruendo propio de una ciudad con tantas fuentes de ruido como la nuestra.

El tráfico denso es uno de los principales focos de contaminación por ruido. Los buses de transporte público que circulan, el transporte de carga o los furgones se disputan el deshonroso primer lugar en generar decibeles de estridencia que están desesperando a los bogotanos. Y si a esto se suma el millón de motos que ruedan constantemente por las calles, pues calculen a lo que estamos expuestos quienes habitamos aquí. Estos aparatos son cada vez más sofisticados, pero también más ruidosos y estrepitosos. Y en las calles el ruidaje de sus exhostos se mezcla con el de los comercios, las ambulancias, las volquetas, los taladros de las obras, la maquinaria de construcción, que por estos días abundan.



Me atrevo a asegurar que la mezcla de todo esto es la responsable de los problemas auditivos de muchas personas, pero, sobre todo, generadora de una contaminación acústica que se traduce en estrés, desánimo, ansiedad, pérdida de sueño, bajo rendimiento y depresión. Una ciudad con exceso de ruido es una ciudad que genera pesimismo en su gente, la misma que no la encuentra apta para vivir.

No hablamos de un tema menor. Las ciudades ruidosas se han convertido en un problema de salud pública para organismos internacionales como la OMS, que aboga por urbes alejadas de este tipo de contaminación, una tarea nada fácil. Y en Bogotá mucho peor. Aquí, por el contrario, nos hemos empeñado en meterle más ruido del que ya existe. Ahí están, por ejemplo, las famosas bicicletas de motor, esperpentos adaptados de forma hechiza, con motores que, además de degradar el aire, se han convertido en una pesadilla para los ciudadanos por el ruido que generan y la velocidad a la que están rodando pese a estar expresamente prohibidas por la ley. No hay ninguna autoridad que haya sido capaz de ponerles el tatequieto a estos aparatos, que además van en aumento.

En Europa, por ejemplo, cada año se pierden un millón de horas de vida sana por cuenta del denso ruido que genera el tráfico vehicular, según un artículo publicado en la pagina del Instituto de Salud Global de Barcelona. Y eso que allí las autoridades son serias. Acá, por el contrario, todo el mundo se siente con derecho a poner música a todo volumen, adaptar carros y motos para que los decibeles exploten, taladrar en la noche o pitar salvajemente en un trancón.

No tomarse en serio este tema nos está convirtiendo en una sociedad menos tolerante y más enferma, pues de acuerdo con el mismo instituto, las ciudades altamente ruidosas generan entre sus habitantes trastornos metabólicos que no son evidentes a simple vista, como obesidad y diabetes. Este mismo fenómeno, al que se le añade el ruido de los aviones, otro dolor de cabeza, podría estar afectando el desarrollo cognitivo de niñas, niños y adolescentes, según el mismo artículo, e, incluso, agravando enfermedades respiratorias por cuenta del estrés fruto de tanta nocividad auditiva en nuestras calles.



Bastante tenemos ya con la baja calidad del aire que respiramos como para que ahora también nos amenace el ruido infernal que producimos y que, como decíamos, no requiere de ningún fenómeno natural para producir daño.

ERNESTO CORTÉS FIERRO

Editor General

@ernestocortes28

erncor@eltiempo.com