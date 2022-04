En Los Puentes, un barrio del municipio de Mosquera, Cundinamarca, cercano a Bogotá, debido a las fuertes lluvias se está presentando una emergencia ambiental por espuma contaminada que genera el río Balsillas (cercano a la comunidad) y que está llegando a las viviendas. Esto está afectando gravemente a la comunidad.



(Le puede interesar: Robos y desapariciones: delincuentes usan escopolamina contra sus víctimas )

Facebook Twitter Linkedin

Espuma sobre el río Balsillas en el municipio de Mosquera Foto: Bomberos de Mosquera

Según las denuncias realizadas por Luz Mariela Gómez Díaz, miembro de la Junta de acción comunal del sector, aseguró que esta es una denuncia que llevan haciendo mucho tiempo atrás, pero que hasta ahora están recibiendo atención. “Esta situación es de años y siempre se han puesto los reclamos y quejas”.



Sin embargo, Gómez asegura que debido a esta temporada invernal, la situación se ha visto especialmente recrudecida.



Por su parte la CAR afirma que en la temporada de lluvias aumenta el volúmen de la espuma por el crecimiento del caudal del río Balsillas. La entidad asegura que la espuma “es generada por los detergentes que los ciudadanos vierten al agua lo que genera esa reacción. Esto va a seguir sucediendo mientras continúe la temporada de lluvias".



La corporación ambiental indicó que justamente adelanta sanciones por estos vertimientos, para minimizar esos efectos.

Dentro de los problemas que deja esta situación está el hecho de que esa espuma contaminada que sale del río deja una película de grasa negra sobre la fachada de las casas que solo se puede quitar con clorox y que muchas veces no se quita completamente.



No obstante, otra de las cosas que preocupa a la mujer que denunció es que la espuma no solo está llegando al barrio y dejando una película grasa, sino que está obstaculizando el paso de un puente que la gente usa para atravesar el río, y son muchos niños lo utilizan para ir hacia sus colegios.



De acuerdo con el teniente del cuerpo de bomberos voluntarios de Mosquera, Jorge Rodríguez, este es un tema de presión del agua que se presenta en el río en la temporada invernal, y no es la primera vez que ocurre. “Nosotros intervenimos haciendo monitoreo de los niveles hidráulicos” , agregó Rodríguez.

Más noticias: