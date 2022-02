Tras la alerta ambiental lanzada este sábado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a causa de la contaminación del aire de la capital derivada de los incendios forestales en la Amazonia y la Orinoquia, EL TIEMPO habló con la secretaria de Ambiente, Carolina Urrutia, quien dio un parte de leve mejoría este domingo, a causa del aguacero de la noche del sábado.

De acuerdo con el último reporte de las estaciones de monitoreo de calidad del aire hay una ligera mejora en la situación. según Urrutia, "el día sábado tuvimos una buena lluvia y eso nos ayudó a que el domingo amaneciéramos con mejores condiciones y una ligera mejora en cuanto a la calidad del aire".



Sin embargo, advierte la entidad distrital que la única forma de obtener una verdadera mejoría es controlando los incendios forestales que están consumiendo las selvas de la Orinoquía y la Amazonía y han contaminado el aire que llega a Bogotá desde esta zona del país.



De la misma forma, la secretaria aclaró que "para levantar la alerta tenemos que pasar por lo menos 48 horas en buenas condiciones. Por el momento nuestro pronóstico no nos indica que eso se vaya a mantener. Es muy posible que hoy nos vuelvan a llegar las consecuencias de los incendios y las condiciones regionales. Entonces no necesariamente se va a mantener".



¿Si sigue lloviendo tenemos esperanza?

​

Nosotros tenemos un aliado cuando declaramos una alerta ambiental por calidad del aire. Una es el viento, de qué manera se mueve y hacia dónde lleva los materiales particulados. Eso lo metemos en un pronóstico, pero puede cambiar. Y por supuesto tenemos las lluvias. Si se mantienen las lluvias, el aire sobre la ciudad puede mantenerse un poquito más limpio porque lo que está en el aire la lluvia lo baja, entonces respiramos un poquito mejor.



Lo cierto es que va a ser muy difícil que las condiciones regionales cambien tan rápido. Lo que nos dice el gobierno nacional es que esperan tener los incendios más grandes controlados para mañana lunes y estamos pendientes de cuáles pueden ser las consecuencias de ese control.



¿Cuál es el límite que indica que el aire comienza a no ser saludable?



Tenemos 20 estaciones de calidad del aire en las que están monitoreando el material particulado sobre la ciudada las 24 horas los 365 días del año. Vigilamos todas las concentraciones de distintos componentes de esa contaminación. Las medidas que tenemos en la norma nacional y en la norma local parten de la medición del material particulado 2.5, que son las partículas más pequeñas en el aire.



Tenemos una escala de microgramos por metro cúbico, de 0 a 10 microgramos por metro cúbico de material particulado 2.5 significa que tenemos condiciones favorables. De 10 a 35, en condiciones moderadas, que es cuando la ciudad está en su funcionamiento normal. De 35 a 55 son condiciones regulares, que son las que tuvimos en la mitad de las estaciones por más de 48 horas desde el 3 de al 5 de febrero, y que nos llevaron el sábado a declarar la alerta ambiental. Y si llegáramos de 55 a 80 estaríamos en condiciones de mala calidad del aire y tendríamos que intensificar las medidas tanto de autocuidado como de restricción.



En ese caso hipotético, ¿cuáles serían las medidas que tendrían que tomar para la ciudad?

​

Están todas en la norma. Depende de cuáles sean los factores que estén causando el episodio de mala calidad del aire. Podemos tener medidas restrictivas o de control sobre vehículos (fuentes móviles), sobre la industria, particularmente la que usa combustibles sólidos o líquidos, esas son normalmente las que aplicamos para modificar las condiciones de calidad del aire.



Esta última medida de mitigación ya se había tomado desde el 11 de enero, cuando se cambió al pico y placa de jornada completa. Ahora fortalecemos las recomendaciones en términos de salud, por ejemplo no hacer actividad física al aire libre, y si esto continúa, podríamos solicitarles a nuestros operadores del aseo una modificación en la forma en la que barren, por ejemplo, que barran las calles en húmedo, lo cual evita que se levante el polvo o material particulado.